Bursa Kripto Inggris Memindahkan $1 Miliar untuk IRGC Iran Menggunakan Stablecoin, Ungkap TRM Labs

Zedcex dan Zedxion memproses transaksi stablecoin senilai $1 miliar yang terkait dengan IRGC antara tahun 2023 dan 2025.

Arus terkait IRGC mencapai puncaknya di 87% dari total volume pertukaran pada tahun 2024 sebelum menurun menjadi 48% pada tahun 2025.

Bursa mentransfer lebih dari $10 juta secara langsung kepada pendana teroris Houthi yang dikenai sanksi AS, Sa'id al-Jamal.

Babak Zanjani, yang sebelumnya dikenai sanksi karena mencuci miliaran, terhubung dengan Zedxion melalui catatan perusahaan.

Dua bursa mata uang kripto yang terdaftar di Inggris memproses sekitar $1 miliar dalam transaksi stablecoin yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran antara tahun 2023 dan 2025.

Riset TRM Labs mengungkapkan bahwa Zedcex dan Zedxion beroperasi sebagai perusahaan boneka untuk organisasi militer yang dikenai sanksi, menangani dana yang mewakili 56% dari total volume transaksi mereka.

Struktur Perusahaan Menyembunyikan Realitas Operasional

Zedcex Exchange Ltd dan Zedxion Exchange Ltd terdaftar di Inggris sebagai entitas hukum terpisah tetapi berfungsi sebagai satu operasi.

Zedxion menerima pendiriannya pada Mei 2021, dengan Babak Morteza mengambil alih jabatan direktur pada Oktober tahun itu.

Otoritas AS dan UE sebelumnya mengenakan sanksi kepada Babak Morteza Zanjani pada tahun 2013 karena menyalurkan dana ke perusahaan IRGC.

Zedcex didirikan pada pertengahan 2022, beberapa hari setelah Zanjani secara resmi keluar dari Zedxion. Kedua perusahaan berbagi alamat kantor virtual yang identik dan mencantumkan direktur pengganti yang sama.

Bursa mengajukan akun tidak aktif hingga Juni 2025 meskipun memproses miliaran dalam transaksi mata uang kripto.

Struktur terkoordinasi ini memungkinkan operasi menyebar di berbagai cangkang hukum sambil mempertahankan kontrol terpadu.

Latar belakang Zanjani sebagai pemodal penghindaran sanksi menambah konteks pada aktivitas bursa. Otoritas Iran menangkapnya karena menggelapkan jutaan dari Perusahaan Minyak Nasional Iran.

Hukumannya menerima pengurangan pada tahun 2024 setelah mengembalikan dana. Pada tahun 2025, Zanjani muncul kembali melalui DotOne Holding Group, beroperasi di sektor mata uang kripto, logistik, dan telekomunikasi.

Analisis Blockchain Mengungkapkan Koneksi IRGC

TRM Labs menghubungkan dompet yang dikaitkan dengan Zedcex secara langsung ke alamat yang ditetapkan oleh otoritas Israel sebagai properti IRGC berdasarkan Perintah Penyitaan Administratif ASO-43/25.

Biro Nasional untuk Melawan Pembiayaan Terorisme mengeluarkan perintah ini pada 1 September 2025. Tether kemudian memblokir banyak alamat dompet ini.

Arus terkait IRGC melalui bursa meningkat dari $24 juta pada tahun 2023 menjadi $619 juta pada tahun 2024. Proporsi transaksi terkait IRGC mencapai puncaknya di 87% dari total volume pada tahun 2024.

Pada tahun 2025, aktivitas terkait IRGC menurun menjadi $410 juta, mewakili 48% dari total transaksi karena aktivitas lain berkembang.

Bursa melakukan hampir semua transfer dalam USDT pada blockchain TRON. Dompet mengarahkan dana antara alamat yang dikendalikan IRGC dan layanan kripto Iran termasuk Nobitex, Wallex, dan Aban Tether.

Banyak dompet menyimpan Zedxion (USDZ), token yang dipatok terhadap dolar yang dipromosikan melalui saluran Telegram berbahasa Persia. Analis TRM menggunakan kepemilikan USDZ untuk memetakan infrastruktur bursa.

Integrasi Pembayaran dan Tautan Pembiayaan Teroris

Zedxion terintegrasi dengan Zedpay, pemroses pembayaran seluler yang beroperasi dari Turki. Zedpay mempertahankan hubungan dengan entitas keuangan Turki termasuk Vepara dan Vakif Katilim.

Regulator Turki menangguhkan lisensi Vepara di tengah kekhawatiran anti pencucian uang. Integrasi ini memperluas infrastruktur kripto ke dalam kemampuan penyelesaian fiat.

Analisis on-chain mengungkapkan transfer langsung yang melebihi $10 juta kepada Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal pada akhir tahun 2024.

Departemen Keuangan AS mengenakan sanksi kepada al-Jamal karena memberikan dukungan material kepada IRGC dan mengoperasikan jaringan penyelundupan yang menghasilkan pendapatan untuk Houthi di Yaman. Transfer terjadi tanpa perutean perantara melalui broker atau mixer.

ChainUp, penyedia infrastruktur yang berbasis di Singapura, meng-host bagian dari operasi bursa. Layanan white-label ini memungkinkan penskalaan cepat sambil mempertahankan infrastruktur dompet terpisah untuk aktivitas yang berbeda.

Model hibrida memungkinkan bursa untuk memproses transaksi bernilai tinggi sambil tampil sebagai platform perdagangan konvensional.

