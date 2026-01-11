Inflasi inti AS diperkirakan naik menjadi 2,7%

Konsumen berbasis di AS mengakui bahwa tekanan harga telah turun secara signifikan setelah mengamati bahwa tingkat inflasi sedikit meningkat saat hari-hari terakhir tahun 2025 berlangsung. Akibatnya, beberapa analis memprediksi bahwa indeks harga konsumen inti akan melonjak sebesar 2,7% pada bulan Desember dibandingkan dengan tahun 2024.

Mengenai prediksi analis, sumber-sumber mengklaim bahwa perkiraan ini sedikit di atas lonjakan tahunan 2,6% yang tercatat pada bulan November. Meskipun demikian, laporan menyatakan bahwa catatan ini menunjukkan kenaikan paling kecil sejak awal tahun 2021.

Laporan Desember yang akan datang memicu harapan di kalangan individu

Sebelumnya, analis telah mengantisipasi bahwa harga keseluruhan dan inti akan meningkat sebesar 0,3% per bulan. Sayangnya, Biro Statistik Tenaga Kerja merilis pernyataan yang memberi tahu individu bahwa pihaknya tidak dapat menerbitkan perubahan bulan-ke-bulan terhadap laporan Indeks Harga Konsumen terakhir karena penutupan pemerintah baru-baru ini.

Menyusul pengumuman ini, analis mencatat bahwa laporan November menunjukkan penurunan tingkat inflasi. Selain itu, karena kesulitan yang dihadapi lembaga tersebut saat mengumpulkan data harga pada bulan Oktober, laporan ini mengantisipasi bahwa indeks sewa utama akan tetap stabil pada bulan tersebut.

Akibatnya, situasi ini menantang angka-angka yang tercatat pada bulan November. Namun, bahkan dengan skenario ini, optimisme kembali muncul di ekosistem setelah sumber-sumber menunjukkan bahwa laporan Desember dapat menggeser tren ini ke pandangan yang lebih positif. Khususnya, laporan ini dijadwalkan akan dipublikasikan pada hari Selasa, 13 Januari.

Pada titik ini, alasan mengapa pejabat Federal Reserve menantikan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah untuk sementara waktu sudah jelas. Alasan-alasan ini termasuk pembacaan inflasi yang tidak cukup jelas dan tanda-tanda stabilisasi di pasar tenaga kerja AS setelah laporan tentang upah yang lemah bocor, menurut analisis yang dilakukan oleh para analis.

"Kami yakin laporan CPI akan menciptakan beberapa cerita yang menyesatkan. Kami mengantisipasi bahwa data Desember akan tinggi, sebagian besar karena koreksi dari beberapa tren penurunan yang terlihat dalam data November. Beberapa analis mungkin menafsirkan pembacaan tinggi ini sebagai tanda bahwa inflasi kembali, tetapi kami pikir itu tidak benar," kata mereka.

Mereka juga mengakui bahwa laporan November membesar-besarkan penurunan inflasi, mungkin sekitar 20 basis poin, tetapi tetap menyatakan keyakinan bahwa beberapa pengecer telah mengurangi harga dan bahwa efek tarif telah mencapai puncaknya, dengan beberapa produk sudah pada level tertinggi mereka.

Analis menggambarkan minggu ini sebagai minggu yang sibuk terkait ekonomi

Saat situasi seputar inflasi mengintensif, laporan menyoroti bahwa hari Senin akan memulai minggu yang penuh peristiwa bagi John Williams, Presiden dan CEO Federal Reserve Bank of New York, yang akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan bankir sentral AS yang diharapkan untuk tampil di depan umum.

Pemimpin terkemuka lainnya yang ditunjuk untuk berbicara tentang masalah ekonomi minggu ini termasuk Michelle Bowman, Philip Jefferson, Alberto Musalem, dan Anna Paulson.

Sementara itu, sumber-sumber mengonfirmasi bahwa pengeluaran konsumen pada kuartal keempat menunjukkan kinerja yang mengesankan. Sumber-sumber ini juga mencatat bahwa data pemerintah, yang diantisipasi akan dipublikasikan pada hari Rabu, 14 Januari, akan mengungkapkan kenaikan signifikan lainnya dalam penjualan ritel.

Menyusul pernyataan ini, analis memperkirakan lonjakan 0,4% pada bulan November, mirip dengan kenaikan yang terjadi pada bulan Oktober. Persentase ini dihitung setelah mereka mengecualikan dealer mobil.

Laporan lain yang akan dirilis minggu ini diharapkan akan membahas masalah terkait penjualan rumah baru Oktober, indeks harga produsen November, dan produksi industri serta penjualan kembali rumah Desember.

Bergabunglah dengan komunitas perdagangan kripto premium gratis selama 30 hari – biasanya $100/bulan.