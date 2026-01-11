Komite Perbankan Senat AS Merencanakan Sidang Struktur Pasar Kripto

Poin Utama: Komite Perbankan Senat akan meninjau legislasi struktur pasar kripto.

Dijadwalkan pada 15 Januari, berfokus pada kerangka regulasi.

Tidak ada data resmi tentang manipulasi atau arus masuk institusional.

Komite Perbankan Senat AS akan bersidang pada 15 Januari untuk membahas dan berpotensi memajukan Digital Asset Market Clarity Act, dengan fokus pada struktur pasar mata uang kripto.

Undang-undang ini dapat menentukan yurisdiksi regulasi antara SEC dan CFTC, yang berdampak pada pasar aset digital dan keterlibatan institusional.

Komite Akan Menentukan Pengawasan Kripto SEC dan CFTC

Komite Perbankan Senat sedang mempersiapkan untuk mengevaluasi CLARITY Act selama sidang Januari. Tokoh kunci termasuk Rep. French Hill, Sen. Tim Scott, dan Sen. Cynthia Lummis. Undang-undang ini berfokus pada kerangka regulasi untuk menentukan peran SEC dan CFTC.

CLARITY Act bertujuan untuk menetapkan pengawasan definitif untuk komoditas digital versus kontrak investasi, yang berpotensi membatasi manipulasi. Ini berupaya memberikan standar operasi yang jelas bagi pelaku pasar, meskipun tidak ada persentase pengurangan resmi yang dikonfirmasi.

Sen. Cynthia Lummis dan Rep. French Hill telah mengadvokasi kejelasan legislatif, menggambarkan kerangka kerja sebagai hal yang diperlukan untuk mendorong inovasi. Para ahli pasar menunggu tinjauan Komite untuk memandu rencana bisnis masa depan dan memastikan kepastian regulasi.

Bitcoin Menghadapi Masa Depan yang Volatile Menjelang Sidang Januari

Tahukah Anda? CLARITY Act dibangun berdasarkan upaya historis untuk menggambarkan pengawasan regulasi, menggemakan inisiatif seperti GENIUS Act untuk stablecoin, yang juga bertujuan untuk menyelesaikan ambiguitas yurisdiksi pada tahun 2025.

Bitcoin (BTC), pada harga terbaru $90.662,31, menunjukkan kapitalisasi pasar sebesar $1,81 triliun dengan dominasi 58,49%, menurut CoinMarketCap. Meskipun mengalami kenaikan 0,30% selama 24 jam, ia menghadapi penurunan 20,97% selama 90 hari. Volume perdagangan anjlok sebesar 66,62%.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 05:11 UTC tanggal 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Analis dari Coincu menyarankan bahwa klarifikasi regulasi melalui CLARITY Act dapat merangsang integritas pasar dan inovasi, kemungkinan menarik partisipasi institusional. Namun, dampak konkret tetap spekulatif menunggu hasil legislatif.