BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Komite Perbankan Senat AS Merencanakan Sidang Struktur Pasar Kripto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Komite Perbankan Senat akan meninjauPostingan Komite Perbankan Senat AS Merencanakan Sidang Struktur Pasar Kripto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: Komite Perbankan Senat akan meninjau

Komite Perbankan Senat AS Merencanakan Sidang Struktur Pasar Kripto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 13:19
Union
U$0.003062+8.89%
The AI Prophecy
ACT$0.02691+7.94%
Sentio Protocol
SEN$0.004157-2.37%
Everclear
CLEAR$0.00576-0.17%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12833+6.33%
Poin Utama:
  • Komite Perbankan Senat akan meninjau legislasi struktur pasar kripto.
  • Dijadwalkan pada 15 Januari, berfokus pada kerangka regulasi.
  • Tidak ada data resmi tentang manipulasi atau arus masuk institusional.

Komite Perbankan Senat AS akan bersidang pada 15 Januari untuk membahas dan berpotensi memajukan Digital Asset Market Clarity Act, dengan fokus pada struktur pasar mata uang kripto.

Undang-undang ini dapat menentukan yurisdiksi regulasi antara SEC dan CFTC, yang berdampak pada pasar aset digital dan keterlibatan institusional.

Komite Akan Menentukan Pengawasan Kripto SEC dan CFTC

Komite Perbankan Senat sedang mempersiapkan untuk mengevaluasi CLARITY Act selama sidang Januari. Tokoh kunci termasuk Rep. French Hill, Sen. Tim Scott, dan Sen. Cynthia Lummis. Undang-undang ini berfokus pada kerangka regulasi untuk menentukan peran SEC dan CFTC.

CLARITY Act bertujuan untuk menetapkan pengawasan definitif untuk komoditas digital versus kontrak investasi, yang berpotensi membatasi manipulasi. Ini berupaya memberikan standar operasi yang jelas bagi pelaku pasar, meskipun tidak ada persentase pengurangan resmi yang dikonfirmasi.

Sen. Cynthia Lummis dan Rep. French Hill telah mengadvokasi kejelasan legislatif, menggambarkan kerangka kerja sebagai hal yang diperlukan untuk mendorong inovasi. Para ahli pasar menunggu tinjauan Komite untuk memandu rencana bisnis masa depan dan memastikan kepastian regulasi.

Bitcoin Menghadapi Masa Depan yang Volatile Menjelang Sidang Januari

Tahukah Anda? CLARITY Act dibangun berdasarkan upaya historis untuk menggambarkan pengawasan regulasi, menggemakan inisiatif seperti GENIUS Act untuk stablecoin, yang juga bertujuan untuk menyelesaikan ambiguitas yurisdiksi pada tahun 2025.

Bitcoin (BTC), pada harga terbaru $90.662,31, menunjukkan kapitalisasi pasar sebesar $1,81 triliun dengan dominasi 58,49%, menurut CoinMarketCap. Meskipun mengalami kenaikan 0,30% selama 24 jam, ia menghadapi penurunan 20,97% selama 90 hari. Volume perdagangan anjlok sebesar 66,62%.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 05:11 UTC tanggal 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Analis dari Coincu menyarankan bahwa klarifikasi regulasi melalui CLARITY Act dapat merangsang integritas pasar dan inovasi, kemungkinan menarik partisipasi institusional. Namun, dampak konkret tetap spekulatif menunggu hasil legislatif.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan saran investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/senate-crypto-market-structure-hearing/

Peluang Pasar
Logo Union
Harga Union(U)
$0.003062
$0.003062$0.003062
+3.79%
USD
Grafik Harga Live Union (U)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Postingan Bantuan Penting Untuk Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Deposit SUI Upbit Dilanjutkan: Bantuan Penting
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/15 14:13
SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06