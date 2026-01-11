BursaDEX+
Postingan Peretas Truebit mencuci $26 juta dalam ETH melalui Tornado Cash muncul di BitcoinEthereumNews.com.

Peretas Truebit mencuci $26 juta ETH melalui Tornado Cash

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 13:10
Poin-Poin Penting

  • Peretas di balik eksploitasi Truebit telah sepenuhnya mencuci 8.535 ETH melalui Tornado Cash.
  • Tim Truebit berkoordinasi dengan penegak hukum dan melakukan tinjauan protokol setelah serangan tersebut.

Peretas Truebit telah mencuci semua 8.535 ETH yang dicuri, senilai sekitar $26 juta, melalui Tornado Cash setelah mengeksploitasi kerentanan kontrak pintar di Protokol Truebit pada 8 Januari, menurut data yang dilacak oleh Lookonchain.

Eksploitasi ini menandai pelanggaran DeFi besar pertama tahun ini. Penyerang menyalahgunakan integer overflow dalam kontrak pintar lama untuk mencetak jutaan token TRU dengan biaya hampir nol, kemudian menjualnya kembali ke dalam protokol untuk menguras likuiditasnya.

Serangan tersebut menghancurkan TRU lebih dari 99,9%, menghapus nilai investor.

Perusahaan keamanan blockchain kemudian menghubungkan dompet tersebut dengan peretasan Sparkle Protocol sebelumnya, menunjukkan pelaku yang sangat canggih.

Sebagai tanggapan, tim Truebit mendesak pengguna untuk menghentikan interaksi dengan kontrak yang dikompromikan, melibatkan penegak hukum, dan meluncurkan tinjauan komprehensif untuk menilai opsi pemulihan yang potensial.

Sumber: https://cryptobriefing.com/truebit-hacker-launders-eth-via-tornado-cash/

