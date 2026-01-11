Paus Aave mengumpulkan 8% pasokan di tengah aksi jual – Pergerakan ke $210 mungkin terjadi JIKA…

Drama tata kelola Aave baru-baru ini memberikan peluang sempurna bagi smart money untuk meningkatkan eksposur ke platform DeFi dengan harga diskon. AAVE anjlok 20% ke level terendah $143 dan menghapus lebih dari $500 juta dari pasar altcoin tersebut.

Namun, selama kekacauan tersebut, 100 Alamat Teratas meningkatkan kepemilikan mereka menjadi 12,92 juta AAVE, menambahkan sekitar 8% dari total pasokan.

Kini 100 Alamat Teratas mengendalikan 80% dari keseluruhan pasokan AAVE.

Sumber: Nansen/Jordi

Whale atau pemegang besar juga meningkat sebesar 66% selama periode yang sama antara awal dan akhir Desember. Dompet whale dengan kepemilikan lebih dari $1 juta melonjak dari 120 ribu menjadi 200 ribu, menggarisbawahi permintaan whale yang masif saat investor ritel lainnya mundur selama drama tata kelola.

Sumber: Nansen/Jordi

Namun yang paling penting, tekanan jual di seluruh bursa juga menurun secara substansial.

Tekanan jual AAVE menurun

Data Santiment menunjukkan bahwa selama puncak drama Aave Labs-DAO dan periode pemungutan suara minggu Natal, token AAVE di bursa melonjak dari 1,22 juta menjadi 1,43 juta koin.

Ini mengakibatkan lonjakan tekanan jual, bersamaan dengan penurunan tajam dari $182 menjadi $143.

Namun, tekanan jual mereda menjadi 1,31 juta AAVE pada saat penulisan seperti yang dilacak oleh Supply on Exchanges (merah).

Sumber: Santiment

Perlu ditunjukkan bahwa tekanan jual juga mereda setelah Aave Labs dan pendiri Aave Stani Kulechov berjanji untuk berbagi pendapatan non-protokol dengan pemegang token.

Meskipun permusuhan telah de-eskalasi, drama ini belum berakhir kecuali faksi yang berbeda menyelesaikan negosiasi dalam perjanjian yang mengikat dan dapat ditegakkan.

Meski demikian, permintaan pasar derivatif tetap datar di sekitar $130-$150 juta dalam Open Interest, level yang sama terlihat selama pasar yang lesu di Q4 2025.

AAVE bisa rally 30% jika…

Pada grafik harga, bulls AAVE telah mencoba untuk merebut kembali Moving Average 50 hari ($174) untuk kedua kalinya sejak Desember. Meskipun mereka gagal lagi, perebutan kembali yang berhasil akan memperkuat pergeseran struktur pasar bullish dan berpotensi mengarah pada pemulihan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, konsolidasi antara $160 dan $174 dapat memungkinkan bulls untuk berkumpul kembali dan mencoba dorongan lain di level krusial. Jika mereka berhasil melewati rintangan, potensi kenaikan 30% ke $210-$220 bisa terjadi.

Namun, kehilangan support $160 akan membatalkan prospek bullish dan kemungkinan menyeret altcoin kembali turun ke $140 lagi.

Sumber: AAVE/USDT, TradingView

Kesimpulan Akhir

AAVE telah mencatat minat whale yang masif dan penawaran agresif dari smart money.

Tekanan jual secara keseluruhan juga menurun dan dapat memungkinkan pemulihan potensial, tetapi hanya jika support $160 bertahan.