BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa Andrei Grachev, salah satu pendiri DWF Labs, memposting di platform X bahwa DWF Labs telah menyelesaikan investasi putaran seed pertamanyaPANews melaporkan pada 11 Januari bahwa Andrei Grachev, salah satu pendiri DWF Labs, memposting di platform X bahwa DWF Labs telah menyelesaikan investasi putaran seed pertamanya

Co-founder DWF Labs: Menyelesaikan investasi putaran seed senilai $1 juta di proyek DeFi

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/11 14:15
SEED
SEED$0,0004838-%0,10
DeFi
DEFI$0,000536-%1,83
Moonveil
MORE$0,002386-%4,67

PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa Andrei Grachev, co-founder DWF Labs, memposting di platform X bahwa DWF Labs telah menyelesaikan investasi putaran seed pertamanya sebesar $1 juta dalam sebuah proyek DeFi di awal tahun ini. Rincian lebih lanjut dan informasi transaksi akan dirilis kemudian.

Peluang Pasar
Logo SEED
Harga SEED(SEED)
$0,0004838
$0,0004838$0,0004838
-%0,53
USD
Grafik Harga Live SEED (SEED)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Bantuan Krusial bagi Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan

Postingan Bantuan Penting Untuk Trader Kripto Korea Selatan Setelah Pemeliharaan Jaringan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Deposit SUI Upbit Dilanjutkan: Bantuan Penting
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/15 14:13
SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06