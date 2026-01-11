BursaDEX+
Pada 10 Januari 2009, Hal Finney menulis "Running Bitcoin" di Twitter. Tanpa ia ketahui, ia baru saja mengukir peluncuran publik mata uang digital terdesentralisasi pertama

Hal Finney, Perintis Bitcoin, Dihormati 17 Tahun Setelah Tweet

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/11 14:05
Pada 10 Januari 2009, Hal Finney menulis "Running Bitcoin" di Twitter. Tanpa dia sadari, dia baru saja mengukir peluncuran publik jaringan mata uang digital terdesentralisasi pertama ke dalam sejarah moneter modern. Hari itu, dia menjalankan perangkat lunak Satoshi Nakamoto dan menjadi penerima pertama transaksi BTC. Tujuh belas tahun kemudian, kemarin 10 Januari 2026, pesan ini masih bergema sebagai tindakan pendiri dari revolusi teknologi dan keuangan.

Artikel Hal Finney, Pelopor Bitcoin, Dihormati 17 Tahun Setelah Tweet muncul pertama kali di Cointribune.

