Hal Finney, Perintis Bitcoin, Dihormati 17 Tahun Setelah Tweet

Pada 10 Januari 2009, Hal Finney menulis "Running Bitcoin" di Twitter. Tanpa dia sadari, dia baru saja mengukir peluncuran publik jaringan mata uang digital terdesentralisasi pertama ke dalam sejarah moneter modern. Hari itu, dia menjalankan perangkat lunak Satoshi Nakamoto dan menjadi penerima pertama transaksi BTC. Tujuh belas tahun kemudian, kemarin 10 Januari 2026, pesan ini masih bergema sebagai tindakan pendiri dari revolusi teknologi dan keuangan.

