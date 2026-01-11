Akankah Turun untuk Menguji Penghalang $10 saat Bears Mengepung?

Chainlink telah turun ke kisaran $13.

Volume perdagangan LINK telah turun sebesar 28%.

Dengan sentimen netral yang masih bertahan di pasar kripto, gelombang merah dan hijau menggangu token. Beberapa di antaranya mencoba melepaskan diri dari cengkeraman bearish, dan beberapa masih bertahan di level terendah sebelumnya. Di antara aset-aset tersebut, Chainlink (LINK) telah mencatat lonjakan nilai sebesar 0,28%.

Sementara itu, kisaran perdagangan terendah dan tertinggi aset hari ini tercatat di $13,06 dan $13,41. Pada saat penulisan, Chainlink diperdagangkan di level $13,15, dengan volume perdagangan hariannya yang turun sebesar 28,63% menjadi $403,58 juta. Selain itu, pasar LINK mengalami likuidasi sebesar $355,28K.

Selama seminggu terakhir, paus telah melepas lebih dari 2 juta LINK. Para pemegang besar secara bertahap mengurangi posisi Chainlink mereka. Selain itu, ini kemungkinan dapat menandakan pengambilan keuntungan atau pergeseran sentimen di antara investor besar, yang dapat berdampak pada momentum harga jangka pendek.

Chainlink Di Bawah Tekanan: Akankah Tren Turun Berlanjut?

Harga LINK dapat menelusuri kembali ke level support $13,09 dengan pergeseran bearish. Jika momentum yang sedang berlangsung menguat, bears dapat mendorong harga aset secara tajam menuju $13,03 atau bahkan lebih rendah. Dengan asumsi pembalikan bullish, harga mungkin naik ke resistance di kisaran $13,21. Kenaikan yang lebih lama kemungkinan dapat memicu bulls untuk mendorong harga Chainlink naik lebih tinggi di atas $13,27.

Ketika garis MACD dan sinyal Chainlink melintasi di bawah garis nol, ini menunjukkan penguatan tren bearish. Momentum negatif ini akan bertahan sampai bergeser kembali di atas nol. Selain itu, indikator Chaikin Money Flow (CMF) berada di 0,05 menunjuk pada tekanan beli ringan di pasar LINK. Uang mengalir ke dalam aset, tetapi momentumnya belum kuat.

Selanjutnya, sentimen saat ini adalah netral hingga sedikit bearish karena RSI berada di 44,66. Chainlink tidak oversold, dan bergeser bullish jika nilainya naik di atas 50, atau melemah jika turun di bawah 30. Pembacaan BBP LINK sebesar -0,11 mengisyaratkan dominasi bearish ringan. Harga diperdagangkan di bawah, dan momentum lemah di kedua sisi, yang terlihat sebelum pergeseran potensial.

