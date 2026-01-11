Samson Mow Memprediksi Elon Musk Akan Membuat Langkah Besar Bitcoin di 2026

Prediksi Harga Bitcoin dan Prospek Pasar: Perspektif Para Ahli untuk 2026

Ahli strategi kripto terkenal Samson Mow memperkirakan trajektori bullish untuk Bitcoin (BTC), memprediksi tidak hanya lonjakan hingga lebih dari satu juta dolar tetapi juga pergeseran signifikan oleh tokoh teknologi besar seperti Elon Musk. Sementara beberapa pemimpin industri tetap berhati-hati, pandangan optimis Mow menyoroti narasi yang berkembang seputar masa depan Bitcoin dan peran potensialnya dalam sistem keuangan global.

Poin-Poin Penting

Samson Mow memprediksi Bitcoin dapat mencapai $1,33 juta pada 2026, peningkatan 1.367% dari level saat ini.

Mow mengharapkan Elon Musk untuk secara signifikan meningkatkan kepemilikan Bitcoin Tesla di 2026, menandakan minat institusional mainstream.

Analis menekankan adopsi negara-bangsa sebagai katalis penting untuk pertumbuhan harga eksponensial.

Orang dalam industri lainnya mengambil sikap lebih konservatif, memperkirakan keuntungan yang stabil dan moderat selama dekade ini.

Ticker yang disebutkan: Bitcoin

Sentimen: Bullish

Dampak harga: Positif. Perkiraan keuntungan substansial dan adopsi institusional dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Konteks pasar: Proyeksi ini datang di tengah perdebatan yang sedang berlangsung tentang keberlanjutan Bitcoin, regulasi, dan penerimaan yang lebih luas dalam keuangan tradisional.

Prediksi Berani Berlanjut Meskipun Meleset di Masa Lalu

Samson Mow, pendiri Jan3, telah menjadi salah satu pendukung paling vokal yang memprediksi kenaikan luar biasa untuk Bitcoin. Dalam pernyataan baru-baru ini, ia mengklaim bahwa Elon Musk dapat mengintensifkan keterlibatannya dengan Bitcoin di 2026, berpotensi menandai momen penting bagi mata uang kripto tersebut. Prediksi Mow sejalan dengan pernyataannya sebelumnya bahwa Bitcoin suatu hari dapat mencapai wilayah tujuh digit, memposisikan harga $1,33 juta—peningkatan luar biasa 1.367% dari level saat ini sekitar $90.596, menurut CoinMarketCap.

Mow mengatakan kepada Media pada Juni 2025 bahwa Bitcoin mungkin mencapai angka $1 juta dalam tahun itu atau tahun berikutnya. "Ini sudah pasti sekarang—mungkin tahun ini, mungkin tahun depan," katanya. Ia juga menyoroti potensi peningkatan adopsi oleh negara-bangsa sebagai faktor signifikan yang dapat mendorong harga Bitcoin secara eksponensial lebih tinggi. Pada September, ia mencatat bahwa lebih banyak negara bersiap untuk mengadopsi Bitcoin, mendorong narasi pergeseran global menuju penerimaan mata uang kripto.

Kehati-hatian Industri dan Pandangan yang Berbeda

Sumber: Samson Mow

Sementara prediksi beberapa analis berbatasan dengan yang luar biasa, yang lain mengadopsi pandangan yang lebih moderat. Matt Hougan, CIO Bitwise, mengharapkan trajektori pertumbuhan yang stabil selama dekade berikutnya, menekankan pengembalian yang konsisten daripada keuntungan spektakuler. "Ini adalah perjuangan 10 tahun ke atas dengan pengembalian yang kuat, tetapi tidak luar biasa," katanya.

Terlepas dari berbagai perspektif ini, industri telah melihat banyak prediksi profil tinggi yang gagal terwujud, seperti bitcoin mencapai $250.000 atau saham MicroStrategy milik Michael Saylor melonjak ke $5.000. Namun, harapan yang berlaku tetap bahwa narasi Bitcoin tentang adopsi mainstream dan minat institusional akan terus membentuk trajektorinya di tahun-tahun mendatang.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai Samson Mow Memprediksi Elon Musk Akan Membuat Langkah Besar Bitcoin di 2026 di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.