Bisakah harga Bitcoin mencapai $96.000 karena arus keluar ETF $249 juta di BlackRock?

BTC-ETF baru-baru ini menunjukkan arus keluar sekitar $249 juta. Sebagian besar di antaranya berasal dari dana yang dikelola oleh BlackRock. Tindakan ini dapat diperiksa melalui data ETF publik dan memiliki pengaruh langsung terhadap sentimen pasar terhadap Bitcoin. Institusi mengurangi eksposur mereka, sementara investor ritel justru tetap aktif membeli saat penurunan. Bisakah harga Bitcoin memilih arah baru karenanya? Cek Discord kami Terhubung dengan penggemar crypto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan yang jelas & grafik dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord Sekarang Harga Bitcoin di bawah tekanan karena arus keluar institusional Arus keluar dari BTC ETF adalah salah satu sinyal paling nyata dari perubahan perilaku institusional. Bagaimanapun, ETF berfungsi sebagai jembatan antara pasar keuangan tradisional dan crypto. Ketika modal menghilang dari sana, ini berarti pemain pasar besar mengurangi atau sementara mengurangi posisi BTC mereka. Dalam hal ini, jumlahnya sekitar $249 miliar dalam periode waktu singkat. Jumlah ini cukup besar untuk dianggap signifikan. Ini menunjukkan bahwa bulls institusional kurang agresif daripada sebelumnya. Pada saat yang sama, tidak ada kepanikan jual. Arus keluar berlangsung tersebar dan tanpa lonjakan ekstrem. Perkembangan ini memberikan tekanan pada harga Bitcoin, karena BTC ETF biasanya memberikan tekanan beli yang konstan. Ketika itu hilang, pasar harus bergantung pada pembeli lain, seperti pasar spot BTC dan investor swasta. Crypto mana yang harus dibeli sekarang?Baca panduan lengkap kami dan pelajari crypto mana yang bijak untuk dibeli sekarang! Crypto mana yang harus dibeli sekarang? Ini resmi tahun 2026 dan dengan demikian ada banyak perubahan di pasar crypto. Itu juga menciptakan banyak peluang baru, dan analis melihat peluang untuk pergerakan naik yang signifikan. Satu pertanyaan terus muncul: crypto mana yang harus Anda beli sekarang? Dalam artikel ini kami membahas koin yang di… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Data on-chain menunjukkan minat beli saat penurunan Indikator on-chain memberikan gambaran yang berbeda dari angka BTC ETF. Data dari wallet dengan volume yang lebih kecil menunjukkan bahwa pembelian konsisten terjadi di zona harga yang lebih rendah. Ini menunjukkan investor ritel aktif yang bersedia membeli Bitcoin ketika harga turun. Jumlah alamat wallet aktif juga tetap stabil. Ini berarti jaringan tidak mengalami penurunan. Tidak ada penurunan tajam dalam transaksi atau penggunaan BTC. Itu membedakan situasi saat ini dari fase sebelumnya di mana arus keluar besar disertai dengan penurunan penggunaan jaringan. Whale menunjukkan gambaran yang beragam. Beberapa wallet besar mengurangi eksposur mereka sedikit, sementara yang lain menahan posisi BTC mereka. Tidak ada tren yang jelas dari penjualan massal oleh whale. Itu membuat situasi saat ini kurang ekstrem dibandingkan dengan koreksi sebelumnya. Struktur teknis Bitcoin tetap kompak dan terdefinisi dengan baik Pada grafik BTC dapat dilihat bahwa pergerakan harga menjadi semakin kecil. Ini menunjukkan volatilitas yang menurun. Dalam analisis teknis, ini sering dikenali sebagai struktur yang menyempit, di mana dasar yang lebih tinggi dan puncak yang lebih rendah semakin dekat satu sama lain. Struktur seperti itu terjadi ketika bulls dan bears saling menyeimbangkan. Bulls masuk di level yang lebih rendah, sementara bears aktif di resistance. Hasilnya adalah pergerakan sideways tanpa terobosan yang jelas. Volume perdagangan menurun. Volume BTC yang lebih sedikit berarti keyakinan yang lebih sedikit. Selama tidak ada peningkatan volume yang jelas terlihat, pasar Bitcoin tetap sensitif terhadap stimulus eksternal seperti arus ETF atau berita makro. Bitcoin $BTC keeps consolidating inside a triangle. The levels that matter are $93,000 and $88,000. pic.twitter.com/iSZyQWk03K — Ali Charts (@alicharts) January 10, 2026 Harga BTC bergerak lepas dari hype jangka pendek Yang menonjol dari pasar saat ini adalah kurangnya hype. Ada sedikit puncak sentimen ekstrem di X dan platform media sosial lainnya. Itu terlihat dalam pengukuran sentimen yang tetap netral. Ini menunjukkan bahwa harga Bitcoin saat ini terutama didorong oleh faktor struktural. Arus BTC ETF, aktivitas on-chain, dan likuiditas makro memainkan peran yang lebih besar daripada emosi atau posisi leverage cepat. Penggunaan leverage di pasar derivatif BTC juga tetap relatif rendah. Tidak ada kluster besar posisi long atau short yang dapat menyebabkan likuidasi cepat. Itu mengurangi risiko lonjakan harga mendadak atau crash. Apa yang dikatakan dan tidak dikatakan data BTC saat ini Data yang tersedia menunjukkan pasar yang seimbang. Institusi mengurangi eksposur mereka melalui BTC ETF, tetapi tidak menarik diri sepenuhnya. Investor ritel terus aktif membeli. Jaringan Bitcoin terus berfungsi stabil tanpa tanda-tanda stres. Apa yang tidak ditunjukkan data adalah dominasi yang jelas dari bulls atau bears. Tidak ada tren kuat dalam arus masuk BTC, tidak ada pertumbuhan eksplosif dalam wallet aktif, dan tidak ada penumpukan leverage ekstrem. Itu membuat sulit untuk mendukung arah harga yang kuat dalam jangka pendek. Yang jelas adalah bahwa selama arus keluar BTC ETF berlanjut, tekanan beli tetap terbatas. Pada saat yang sama, aktivitas pembelian on-chain yang konsisten memastikan bahwa pergerakan harga ke bawah tertahan. Pandangan ke depan tentang harga Bitcoin berdasarkan sinyal yang terukur Fase Bitcoin mendatang sangat tergantung pada arus institusional. Jika arus masuk BTC ETF kembali, pasar akan mendapatkan dukungan struktural lagi. Jika arus keluar ini terus berlanjut setelah itu, maka harga Bitcoin tetap terjebak dalam kisaran yang kompak. Data on-chain juga menunjukkan bahwa permintaan yang mendasari BTC tidak menghilang. Itu membatasi kemungkinan penurunan harga yang kuat selama penggunaan jaringan dan aktivitas wallet tetap stabil. Tanpa peningkatan volume yang jelas atau perubahan dalam arus BTC ETF, pasar Bitcoin tetap terkompresi secara teknis. Arah harga yang akhirnya dipilih akan terlihat dalam data keras, bukan sentimen atau ekspektasi. Best wallet - wallet yang dapat diandalkan dan anonim Best wallet - wallet yang dapat diandalkan dan anonim Lebih dari 60 chain tersedia untuk semua crypto Akses awal ke proyek baru Imbalan staking tinggi Biaya transaksi rendah Best wallet review Beli sekarang melalui Best Wallet Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatile dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri.

Artikel Bisakah harga Bitcoin mencapai $96.000 karena arus keluar ETF $249 juta di BlackRock? ditulis oleh Dirk van Haaster dan muncul pertama kali di Bitcoinmagazine.nl.