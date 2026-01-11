220.000 BTC terjual dalam satu tahun: Apakah paus Bitcoin mengantisipasi kejatuhan?

Data on-chain mengungkapkan tren yang mengkhawatirkan: paus Bitcoin telah menjual 220.000 BTC dalam satu tahun. Kebocoran besar-besaran atau antisipasi terhadap crash yang akan segera terjadi? Analisis penyebab, risiko, dan peluang yang harus dimanfaatkan sebelum terlambat.
Artikel 220.000 BTC terjual dalam satu tahun: Apakah paus Bitcoin mengantisipasi crash? pertama kali muncul di Cointribune.
