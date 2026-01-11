BursaDEX+
Data on-chain mengungkapkan tren yang mengkhawatirkan: Paus Bitcoin telah menjual 220.000 BTC dalam satu tahun. Kebocoran besar-besaran atau antisipasi terhadap kejatuhan yang akan segera terjadi? Analisis penyebabData on-chain mengungkapkan tren yang mengkhawatirkan: Paus Bitcoin telah menjual 220.000 BTC dalam satu tahun. Kebocoran besar-besaran atau antisipasi terhadap kejatuhan yang akan segera terjadi? Analisis penyebab

220.000 BTC terjual dalam satu tahun: Apakah paus Bitcoin mengantisipasi kejatuhan?

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/11 15:05
Bitcoin
BTC$96,647.2+1.74%

Data on-chain mengungkapkan tren yang mengkhawatirkan: paus Bitcoin telah menjual 220.000 BTC dalam satu tahun. Kebocoran besar-besaran atau antisipasi terhadap crash yang akan segera terjadi? Analisis penyebab, risiko, dan peluang yang harus dimanfaatkan sebelum terlambat.

