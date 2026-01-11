Tennessee Menargetkan Kalshi, Polymarket, Crypto.com terkait Kontrak Taruhan Olahraga

Regulator Tennessee telah memerintahkan Kalshi, Polymarket, dan Crypto.com untuk berhenti menyediakan kontrak acara olahraga kepada warga negara karena dugaan pelanggaran peraturan perjudian negara bagian.

North American Derivatives Exchange dari Crypto.com, Polymarket, dan Kalshi menerima surat tertanggal 9 Januari dari Tennessee Sports Wagering Council. Surat tersebut menuntut perusahaan-perusahaan yang beroperasi di bawah pengawasan CFTC federal harus menghentikan operasi di Tennessee, membatalkan kontrak terbuka, dan mengembalikan deposit pengguna paling lambat 31 Januari.

Surat Tennessee menuntut bahwa kegagalan mematuhi dapat mengakibatkan rujukan pidana untuk promosi perjudian yang diperburuk, sebuah kejahatan di bawah hukum negara bagian, serta denda sipil hingga $25,000 per pelanggaran.

Tennessee mengancam berbagai sanksi untuk kegagalan mematuhi. Tennessee Sports Gaming Act memungkinkan SWC untuk menghukum siapa saja yang menawarkan taruhan tanpa lisensi negara bagian $10,000 untuk pelanggaran pertama, $15,000 untuk yang kedua, dan $25,000 untuk pelanggaran berikutnya. Selain itu, regulator mengancam akan mengajukan permohonan di pengadilan negara bagian untuk tindakan perintah.

Tennessee menantang platform yang diatur CFTC atas kontrak olahraga tanpa lisensi

Tennessee Sports Wagering Council (SWC) menuduh ketiga perusahaan tersebut secara melanggar hukum menjual produk taruhan olahraga dengan kedok kontrak acara.

Perusahaan-perusahaan tersebut saat ini terdaftar sebagai pasar kontrak yang ditunjuk dengan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), memungkinkan konsumen untuk membeli kontrak berdasarkan hasil acara olahraga. Namun, organisasi mana pun yang menerima taruhan pada acara atletik diharuskan memiliki lisensi yang dikeluarkan negara bagian di bawah Tennessee's Sports Gaming Act.

SWC mengatakan tidak ada satu pun dari ketiga perusahaan yang memilikinya. Dengan demikian, surat-surat tersebut menyatakan bahwa kontrak yang ditawarkan untuk acara olahraga merupakan taruhan di bawah Undang-Undang tersebut dan dijual secara ilegal yang melanggar hukum dan peraturan Tennessee.

Dalam surat kepada Polymarket, Direktur Eksekutif SWC Mary Beth Thomas menyatakan, "Kontrak acara olahraga yang ditawarkan di bursa Polymarket tidak mematuhi perlindungan konsumen negara bagian Tennessee ini dan banyak lainnya dan merupakan ancaman langsung dan signifikan terhadap kepentingan publik Tennessee." Bahasa yang digunakan dalam surat kepada Crypto.com dan Kalshi hampir identik.

Aktivitas pasar di Kalshi dan Polymarket terus meningkat, meskipun sengketa hukum terus berlanjut. Polymarket memasuki kembali pasar AS setelah mengakuisisi bursa derivatif dan lembaga kliring QCX seharga $112 juta selama musim panas. Pada bulan Desember, perusahaan mulai menyediakan aplikasi AS-nya kepada pengguna yang terdaftar dalam daftar tunggu, meskipun perusahaan belum melakukan peluncuran ulang publik.

Negara bagian mengintensifkan tindakan keras terhadap pasar prediksi meskipun ada pengawasan federal

Negara bagian sering mengejar platform-platform ini, meskipun mereka beroperasi secara sah di bawah undang-undang derivatif federal.

Pada bulan Desember tahun lalu, Cryptopolitan melaporkan bahwa Connecticut mengeluarkan tiga perintah penghentian dan larangan terhadap Crypto.com, Kalshi, dan Robinhood.

Komisioner Department of Consumer Protection (DCP) Bryan T. Cafferelli memerintahkan platform untuk segera menghentikan iklan, pemasaran, penawaran, atau membuat kontrak atau jenis permainan online tidak sah lainnya tersedia bagi warga Connecticut. Cafferelli menuduh Kalshi, Crypto.com, dan Robinhood melakukan perjudian online tanpa lisensi, lebih khusus lagi, taruhan olahraga.

Cafferelli mengklaim bahwa bahkan jika mereka memiliki lisensi, kontrak mereka akan melanggar beberapa aturan dan peraturan negara bagian lainnya, termasuk yang melarang siapa pun di bawah usia 21 tahun berjudi.

Dalam laporan Cryptopolitan lainnya, Kalshi menghadapi tindakan penegakan serupa di negara bagian lain tahun lalu, termasuk Arizona, Illinois, Montana, Nevada, New Jersey, Maryland, dan Ohio.

Pada 3 April, otoritas kasino Illinois memerintahkan Kalshi untuk berhenti menawarkan pasar prediksi taruhan olahraga. Kontrak Kalshi, menurut pejabat kasino Illinois, merupakan taruhan olahraga yang melanggar hukum di bawah hukum negara bagian.

Otoritas perjudian Arizona bergabung dengan kampanye negara bagian demi negara bagian terhadap pasar prediksi pada 22 Mei sebagai tanggapan terhadap kontrak acara Kalshi dan lainnya untuk olahraga dan pasar lainnya. Kalshi dan Crypto.com menerima pemberitahuan penghentian dan larangan dari Arizona Department of Gaming (ADG).

