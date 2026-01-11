PA Daily | Musk akan membuka sumber algoritma platform X baru dalam 7 hari; BNB Chain Foundation membeli beberapa token meme China

Sorotan berita utama hari ini:

Makro & Regulasi

Prospek Makroekonomi Minggu Depan: CPI Berhadapan dengan Sikap Fed, Para Pejabat Fed Berbicara Secara Berturut-turut

Pada minggu perdagangan penuh pertama tahun 2026, pasar lintas aset menguat secara bersamaan, dengan selera risiko di Wall Street pulih kembali. Emas spot naik lebih dari 4% minggu ini, mengumpulkan keuntungan lebih dari $177; perak spot naik hampir 10%, mengumpulkan keuntungan lebih dari $7. Kompleks logam mulia menunjukkan kekuatan yang luar biasa, didorong oleh ketidakstabilan geopolitik dan pergeseran ekspektasi terkait kebijakan moneter Federal Reserve. Selasa depan, AS akan merilis Indeks Harga Konsumen (CPI) Desember, yang dapat berdampak signifikan terhadap sentimen pasar dan menentukan arah harga emas dan perak pada minggu mendatang. Berikut adalah poin-poin kunci yang akan menjadi fokus pasar di minggu baru:

Pada pukul 01:30 WIB Selasa, Presiden Fed Atlanta Bostic, anggota voting FOMC 2027, akan menyampaikan pidato.

Pada pukul 01:45 WIB Selasa, Presiden Fed Richmond Barkin, anggota voting FOMC 2027, akan menyampaikan pidato.

Pada pukul 07:00 WIB Selasa, Williams, anggota voting permanen FOMC dan presiden Federal Reserve New York, akan menyampaikan pidato;

Pada pukul 23:00 WIB Selasa, Presiden Fed St. Louis Musaleem, anggota voting FOMC 2028, akan menyampaikan pidato;

Pada pukul 05:00 WIB Rabu, Presiden Fed Richmond Barkin, anggota voting FOMC 2027, akan menyampaikan pidato.

Pada pukul 21:30 WIB Rabu, akan dirilis tingkat penjualan ritel AS bulan-ke-bulan November, tingkat PPI AS tahun-ke-tahun/bulan-ke-bulan November, dan neraca transaksi berjalan AS kuartal ketiga.

Pada pukul 22:50 WIB Rabu, Paulson, anggota voting FOMC 2026 dan presiden Federal Reserve Philadelphia, akan berbicara tentang prospek ekonomi;

Gubernur Federal Reserve Milan akan berbicara di Athena pada pukul 23:00 WIB Rabu.

Pada pukul 01:00 WIB Kamis, anggota voting FOMC 2026 dan Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari akan berbicara; anggota voting FOMC 2027 dan Presiden Fed Atlanta Ralf Bostic akan berbicara.

Federal Reserve akan merilis Beige Book tentang kondisi ekonomi pada pukul 03:00 WIB Kamis.

Pada pukul 03:10 WIB Kamis, Williams, anggota voting permanen FOMC dan presiden Federal Reserve New York, menyampaikan sambutan pembukaan pada sebuah acara.

Pada pukul 21:30 WIB Kamis, data berikut akan dirilis: klaim pengangguran awal AS untuk minggu yang berakhir 10 Januari, Indeks Manufaktur Fed New York/Philadelphia AS Januari, dan Indeks Harga Impor AS November (MoM).

Pada pukul 21:35 WIB Kamis, Presiden Fed Atlanta Bostic, anggota voting FOMC 2027, akan menyampaikan pidato.

Pada pukul 01:40 WIB Jumat, Presiden Fed Richmond Barkin, anggota voting FOMC 2027, akan berbicara tentang prospek ekonomi Virginia.

Negara bagian Tennessee telah memerintahkan Kalshi, Polymarket, dan Crypto.com untuk menghentikan penawaran kontrak acara olahraga kepada penduduk negara bagian tersebut.

Regulator Tennessee telah memerintahkan Kalshi, Polymarket, dan Crypto.com untuk menghentikan penawaran kontrak acara olahraga kepada penduduk negara bagian, menuduh perusahaan-perusahaan tersebut melanggar hukum perjudian negara bagian dengan beroperasi tanpa lisensi yang diperlukan.

Perusahaan-perusahaan ini saat ini terdaftar dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) sebagai pasar kontrak yang ditunjuk, menawarkan kepada pengguna kemampuan untuk membeli kontrak berdasarkan hasil acara olahraga. Namun, berdasarkan Undang-Undang Taruhan Olahraga Tennessee, setiap entitas yang menerima taruhan pada acara olahraga harus memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian.

TRM Labs: Garda Revolusi Iran mentransfer sekitar $1 miliar melalui bursa cryptocurrency yang terdaftar di Inggris.

Analisis terbaru dari TRM Labs mengungkapkan bahwa sejak 2023, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah menggunakan dua bursa cryptocurrency yang terdaftar di Inggris, Zedcex dan Zedxion, untuk mentransfer sekitar $1 miliar guna menghindari sanksi internasional. Antara 2023 dan 2025, transaksi yang terkait dengan IRGC menyumbang 56% dari total volume perdagangan bursa, dengan sebagian besar transaksi ini dilakukan di Tron menggunakan USDT.

Ratusan investor dengan kekayaan bersih tinggi menggunakan cryptocurrency untuk membeli properti di Eropa.

Nikolay Denisenko, co-founder Brighty, platform kripto berlisensi Lithuania (dan mantan chief backend engineer di Revolut), mengungkapkan bahwa perusahaan telah memfasilitasi lebih dari 100 transaksi bagi individu dengan kekayaan bersih tinggi untuk membeli apartemen Eropa secara langsung menggunakan cryptocurrency. Jumlah klien yang dilayani berkisar antara 100 hingga 150 dan tumbuh dengan cepat. Transaksi properti residensial ini terutama terjadi di Inggris, Prancis, Malta, Siprus, dan Andorra, dengan ukuran transaksi berkisar dari sekitar $500.000 hingga $2,5 juta. Individu-individu ini menghabiskan rata-rata sekitar $50.000 per bulan, terutama untuk mendiversifikasi portofolio investasi mereka.

FBI: Penipuan ATM Kripto kehilangan $240 juta pada semester pertama 2025; beberapa negara bagian sedang mempertimbangkan untuk melarang ATM kripto.

Menurut data FBI, penipuan ATM cryptocurrency menyebabkan kerugian hingga $240 juta pada semester pertama 2025, kira-kira dua kali lipat dari jumlah penipuan serupa pada tahun 2024. Spokane, Washington, telah menerapkan larangan total terhadap ATM cryptocurrency, menjadi larangan tingkat kota terbesar di Amerika Serikat. Beberapa negara bagian AS lainnya memperketat regulasi atau membahas pembatasan, termasuk Arizona, Arkansas, Vermont, dan St. Paul, Minnesota, yang juga mempertimbangkan untuk mengikuti contoh Spokane dengan larangan total. 80% dari ATM cryptocurrency dunia berada di Amerika Serikat.

Musk: Algoritma platform X baru akan di-open source dalam 7 hari; proses ini akan diulang setiap empat minggu.

Musk menyatakan di platform X bahwa dia akan meng-open source algoritma platform X baru dalam 7 hari, termasuk semua kode yang digunakan untuk menentukan konten pencarian organik dan konten iklan mana yang akan direkomendasikan kepada pengguna. Proses ini akan diulang setiap empat minggu, dan catatan pengembang terperinci disediakan.

Sebelumnya, CEO CryptoQuant Ki Young Ju menyatakan di platform X bahwa bot di platform memposting 7.754.367 postingan terkait kripto kemarin, peningkatan sebesar 1.224%, yang menyebabkan pemblokiran postingan terkait cryptocurrency oleh algoritma platform X.

Pembaruan Proyek

Binance akan meluncurkan perdagangan pra-pasar untuk kontrak perpetual FOGOUSDT.

Menurut pengumuman resmi, Binance Futures akan meluncurkan perdagangan pra-pasar kontrak perpetual FOGOUSDT pada 10 Januari 2026 pukul 22:00 (UTC+8), dengan leverage maksimum 5x.

Analisis & Opini

Huatai Securities: Federal Reserve diperkirakan akan menghentikan pemotongan suku bunga dari Januari hingga Mei, kemudian memotong suku bunga 1-2 kali setelah ketua baru menjabat.

Laporan penelitian dari Huatai Securities menyatakan bahwa AS menambahkan 50.000 pekerjaan non-farm pada bulan Desember, lebih rendah dari perkiraan konsensus Bloomberg sebesar 70.000, dengan revisi ke bawah kumulatif sebesar 76.000 untuk Oktober dan November. Meskipun tingkat pengangguran menurun agak, revisi ke bawah yang signifikan dalam dua bulan pertama telah membawa rata-rata tiga bulan dari gaji non-farm sektor swasta turun ke level rendah 29.000, dan strukturnya menjadi semakin "tidak seimbang." Ke depan, laporan mempertahankan penilaiannya bahwa pasar kerja akan secara bertahap membaik di masa depan, dengan fokus pada "perbedaan suhu" antara pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja; diharapkan Fed akan menghentikan pemotongan suku bunga dari Januari hingga Mei, kemudian memotong suku bunga 1-2 kali setelah ketua Fed baru menjabat. Gaji non-farm Desember yang lebih rendah dari perkiraan terkonsentrasi pada beberapa sektor: indeks difusi lapangan kerja menunjukkan penurunan pada bulan Desember dibandingkan dengan November. Mengingat bahwa sebagian besar klaim pengangguran awal baru-baru ini lebih baik dari yang diharapkan, PHK menurun, dan indikator utama NFIB (Indeks Gaji Non-Farm Nasional) terus membaik, laporan masih memperkirakan gaji non-farm AS akan pulih. Laporan menekankan pentingnya memantau "perbedaan suhu" antara pertumbuhan ekonomi AS dan pasar kerja. Dari perspektif Fed, sementara data lapangan kerja lemah, itu tidak terus memburuk. Diharapkan Fed akan menghentikan pemotongan suku bunga pada pertemuan Januari, menekankan perlunya mengamati data berikutnya sebelum membuat keputusan. Oleh karena itu, diantisipasi bahwa Fed akan menghentikan pemotongan suku bunga dari Januari hingga Mei, kemudian memotong suku bunga 1-2 kali lagi setelah ketua Fed baru menjabat.

Vitalik: Industri kripto perlu mengatasi tiga masalah utama untuk mengembangkan stablecoin terdesentralisasi yang lebih baik.

Vitalik menyatakan bahwa industri kripto saat ini membutuhkan stablecoin terdesentralisasi yang lebih baik, dan tiga masalah masih harus diatasi:

Idealnya, indeks pelacakan yang lebih sesuai harus ditemukan daripada harga dolar AS.

Desain oracle terdesentralisasi yang tidak dapat dikendalikan oleh sejumlah uang besar

Memecahkan masalah persaingan untuk pengembalian yang dijanjikan

CZ: Siklus super akan datang, tetapi kita mungkin salah.

CZ memposting di platform X: "Siklus super akan datang, tetapi saya bisa salah."

Menurut tweet yang di-retweet oleh CZ, Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah menghapus cryptocurrency dari daftar risiko prioritas 2026 mereka, yang merupakan kabar baik bagi industri kripto.

Analis Willy Woo bullish terhadap kinerja Bitcoin di Januari dan Februari, tetapi berhati-hati tentang 2026.

Analis kripto Willy Woo menulis bahwa dia optimis tentang kinerja Bitcoin dari akhir Januari hingga Februari, tetapi saat ini bearish tentang 2026.

Willy Woo menyatakan, "Model aliran dana investor internal kami memprediksi bahwa Bitcoin mencapai titik terendah pada 24 Desember dan telah terus menguat sejak saat itu. Biasanya, dibutuhkan 2-3 minggu untuk ini tercermin dalam harga, dan dapat dikatakan itu terjadi sekarang (meskipun dibatasi oleh indikator teknis overbought jangka pendek). Faktor positif lainnya adalah bahwa likuiditas mata uang kertas (pasar berjangka) pulih setelah berbulan-bulan stagnan, seperti pada pertengahan 2021, ketika memfasilitasi puncak kedua dari siklus sebelumnya. Oleh karena itu, level resistensi $98.000-$100.000 perlu bertahan. Jika level itu ditembus, hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah resistensi pada ATH."

Namun, saya tetap bearish tentang 2026 karena, dari perspektif yang lebih luas, likuiditas telah melemah relatif terhadap momentum harga sejak Januari 2025. Kami saat ini berada di tahap akhir zona panas, di mana momentum kekurangan dukungan likuiditas yang memadai. Pandangan saya hanya akan berubah jika masuknya likuiditas spot (yaitu, jangka panjang) yang signifikan dalam beberapa bulan mendatang memecahkan tren turun. Perlu dicatat bahwa pasar bearish belum dikonfirmasi, dan konfirmasi pasar bearish akan terwujud sebagai arus keluar dana yang berkelanjutan dari Bitcoin (indikator tertinggal dari puncak siklus).

Investasi dan Pembiayaan

Co-founder DWF Labs: Menyelesaikan investasi putaran seed sebesar $1 juta dalam proyek DeFi

Co-founder DWF Labs Andrei Grachev memposting di platform X bahwa, di awal tahun, DWF Labs telah menyelesaikan investasi putaran seed pertamanya sebesar $1 juta dalam proyek DeFi. Lebih banyak detail dan informasi transaksi akan dirilis kemudian.

Data Penting

Co-founder F2Pool Wang Chun menandai alamat dan mentransfer 4.000 ETH ke Binance.

Menurut pemantauan Arkham, alamat tag co-founder F2Pool Wang Chun mentransfer total 4.000 ETH ke Binance dalam 15 menit terakhir, senilai $12,37 juta.

Bitmine telah mempertaruhkan 86.400 ETH lagi, membawa jumlah total yang dipertaruhkan menjadi 1.052.000 ETH.

Menurut pemantauan Onchain Lens, Bitmine telah mempertaruhkan 86.400 ETH lagi, senilai $266,3 juta. Total ETH yang dipertaruhkan telah mencapai 1.052.192, senilai $3,25 miliar.

Pasar meme China mengalami fluktuasi dramatis: "Laozi" dan "Life K-line" mencapai rekor tertinggi baru.

Data pasar menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar koin meme China "我踏马来了" (I'm Here) telah turun menjadi $39,05 juta, setelah mencapai tertinggi $52,27 juta, penurunan 6,44% dalam 6 jam; "斌安人生" (Binance Life) memiliki kapitalisasi pasar $178,6 juta, peningkatan 23,46% dalam 24 jam; "老子" (I'm My Father) saat ini memiliki kapitalisasi pasar $10,6 juta, setelah mencapai tertinggi $13,32 juta, peningkatan 202,2% dalam 24 jam; dan "人生K线" (Life K Line) memiliki kapitalisasi pasar $26,22 juta, setelah mencapai tertinggi $41,87 juta, peningkatan 672,4% dalam 24 jam.

BSC Foundation membeli Hakimi senilai $50.000, menjadikannya salah satu dari 6 aset terbesarnya.

Menurut analis on-chain Ai Yi, BSC Foundation membeli Hakimi senilai $50.000 dua menit yang lalu, menjadikannya salah satu dari 6 aset terbesarnya. 5 kepemilikan teratas alamat tersebut adalah: MYX / CAKE / LISTA / SKYAI / Binance Life.

BNB Chain Foundation membeli $BinanceLife$, $Hakimi$, $I'm Coming$, dan $Laozi$ dalam dua hari.

Menurut pemantauan Lookonchain, BNB Chain Foundation menghabiskan $200.000 untuk membeli sejumlah token meme China selama dua hari terakhir. Detailnya adalah sebagai berikut: