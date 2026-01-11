RWA Tertoken: Di Mana Permintaan Nyata, dan Di Mana Tidak

Selama beberapa tahun terakhir, tokenisasi aset dunia nyata (RWA) telah dibahas sebagai kepastian teknologi. Menempatkan aset onchain, mengurangi hambatan, membuka triliunan. Narasinya telah menarik, tetapi juga tidak lengkap.

Pertanyaan yang lebih menarik saat ini bukan lagi apakah tokenisasi akan terjadi. Itu sudah terjadi. Pertanyaan yang lebih sulit dan lebih berguna adalah di mana permintaan ekonomi yang sebenarnya ada, dan di mana tokenisasi hanyalah solusi yang mencari masalah.

Menjawab itu memerlukan melewati berita utama dan sebaliknya melihat siapa yang menarik aset yang ditokenisasi ke dalam alur kerja nyata, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang hal itu beritahu kita tentang bentuk masa depan pasar yang ditokenisasi.

Dari Eksperimen ke Realitas

Adopsi institusional RWA yang ditokenisasi kini cukup mapan sehingga telah bergerak dari menjadi pertanyaan menjadi hal yang pasti. Selama dua tahun terakhir, RWA on-chain telah tumbuh dari miliaran digit tunggal rendah menjadi puluhan miliaran dolar , dengan Treasury AS yang ditokenisasi dan kredit swasta menyumbang sebagian besar pertumbuhan tersebut. BlackRock, Franklin Templeton, JP Morgan, Apollo, dan lainnya tidak lagi bereksperimen dengan tokenisasi; mereka menerbitkan, memegang, dan menggunakan instrumen yang ditokenisasi.

Institusi-institusi ini tidak melakukan tokenisasi aset eksotis atau spekulatif. Mereka memulai dengan blok bangunan paling konservatif dalam keuangan global: utang pemerintah, dana pasar uang, dan kredit berdurasi pendek. Pilihan itu saja memberi tahu kita sesuatu yang penting. Adopsi awal didorong oleh insentif praktis, bukan keyakinan ideologis.

Yang mengarah pada pertanyaan: apa sebenarnya insentif tersebut?

Tokenisasi sebagai Infrastruktur Keuangan, Bukan Revolusi Pasar

Tokenisasi tidak menciptakan aset baru. Ini mengubah cara aset yang ada bergerak.

Pada tingkat struktural, apa yang ditawarkan blockchain adalah koordinasi. Buku besar bersama, penyelesaian yang dapat diprogram, dan kemampuan aset untuk bergerak terus-menerus daripada dibatasi pada jam pasar. Apakah ini terjadi pada blockchain publik atau jaringan yang diizinkan kurang penting daripada pergeseran ekonomi yang mendasarinya: modal dapat dimobilisasi lebih cepat, digunakan kembali lebih efisien, dan diintegrasikan ke dalam lebih banyak alur kerja.

Perbedaan itu penting karena itu membingkai ulang tokenisasi menjauh dari narasi yang menghadap ritel dan menuju neraca, arus agunan, dan operasi perbendaharaan. Dengan kata lain, tokenisasi bukan terutama tentang akses. Ini tentang efisiensi. Dan efisiensi adalah di mana permintaan nyata mulai muncul.

Di Mana Permintaan Nyata Muncul

Jika kita melihat melewati bahasa "adopsi" dan sebaliknya fokus pada siapa yang membeli, memegang, dan mengintegrasikan RWA yang ditokenisasi, beberapa tren yang jelas muncul.

1. Imbal Hasil adalah Titik Masuk

Sinyal permintaan terkuat dalam RWA yang ditokenisasi saat ini adalah imbal hasil.

Treasury AS yang ditokenisasi telah tumbuh lebih cepat daripada kategori RWA lainnya , bukan karena mereka baru, tetapi karena mereka menggabungkan tiga hal yang secara konsisten diinginkan pasar: keamanan, imbal hasil, dan likuiditas. Dalam lingkungan suku bunga yang lebih tinggi, Treasury yang menghasilkan 4–5% telah menjadi bermakna secara ekonomi lagi. Tokenisasi hanya membuat mereka lebih dapat digunakan lintas batas dan sistem.

Permintaan ini meluas melampaui investor asli kripto yang mengejar pengembalian. Penerbit stablecoin, bursa, dan protokol DeFi mengalokasikan ke Treasury yang ditokenisasi untuk mendapatkan imbal hasil pada cadangan yang menganggur. Perbendaharaan perusahaan dan dana menjelajahi struktur serupa untuk menahan kas jangka pendek lebih efisien. Ini telah menyebabkan stablecoin yang didukung Treasury sekarang digunakan sebagai agunan di luar bursa, memungkinkan institusi untuk mendapatkan imbal hasil risiko rendah sementara aset tersebut terus mendukung perdagangan, margin, dan kebutuhan likuiditas.

Wawasan penting di sini adalah bahwa tokenisasi sedang ditarik ke dalam permintaan yang ada untuk imbal hasil, bukan menciptakan permintaan itu. Ketika suku bunga akhirnya turun, kategori ini mungkin menyusut, tetapi peningkatan alur kerja dari tokenisasi kemungkinan akan tetap ada.

2. Efisiensi Neraca

Mungkin, salah satu sumber permintaan yang paling tidak dibahas tetapi paling struktural untuk RWA yang ditokenisasi berasal dari optimalisasi neraca.

Institusi sangat peduli tentang:

Bagaimana agunan diposting dan digunakan kembali

Bagaimana persyaratan margin dipenuhi

Bagaimana modal yang menganggur dapat diminimalkan

Bagaimana risiko penyelesaian mengikat likuiditas

Aset yang ditokenisasi dapat berfungsi sebagai agunan yang dapat diprogram, memungkinkan penyelesaian lebih cepat, penggunaan kembali intrahari, dan pelacakan kepemilikan yang lebih jelas. Inilah mengapa bank dan bursa mulai menerima dana pasar uang yang ditokenisasi atau Treasury sebagai agunan, karena mereka mengurangi hambatan dalam manajemen modal.

Dilihat melalui lensa ini, banyak pembeli RWA awal bukanlah investor dalam arti konvensional. Mereka adalah peserta yang mengoptimalkan efisiensi modal. Perbedaan itu penting karena itu menunjukkan pasar yang ditokenisasi akan tumbuh pertama kali di mana kendala modal sudah ada, bukan di mana narasi paling keras.

3. Kredit Swasta Bekerja

Kredit swasta telah muncul sebagai kategori RWA terkemuka lainnya, tetapi kesuksesannya sering disalahpahami.

Tokenisasi tidak secara ajaib membuat kredit swasta likuid. Apa yang telah dilakukannya adalah mendorong durasi yang lebih pendek, struktur yang lebih jelas, dan distribusi yang lebih luas kepada pembeli yang nyaman memperdagangkan beberapa likuiditas untuk imbal hasil. Akibatnya, produk kredit swasta yang ditokenisasi cenderung fokus pada pinjaman berjangka pendek, arus kas yang dapat diprediksi, dan syarat penebusan yang didefinisikan dengan jelas.

Ini bekerja karena menyelaraskan ekonomi. Investor memahami likuiditas yang mereka terima. Penerbit memahami likuiditas yang dapat mereka berikan secara realistis. Tokenisasi di sini meningkatkan akses dan administrasi, bukan profil risiko fundamental.

Di mana tokenisasi selaras dengan ekonomi yang mendasari aset, permintaan mengikuti. Di mana tidak, permintaan memudar.

4. Pembeli Tak Terlihat

Salah satu dinamika yang kurang jelas dalam RWA yang ditokenisasi adalah bahwa banyak peserta terbesar di masa depan mungkin tidak melihat diri mereka sebagai pengguna kripto sama sekali.

Mereka adalah:

Penerbit stablecoin yang mengelola cadangan

Tim perbendaharaan yang mengoptimalkan kas yang menganggur

Pembuat pasar yang mencari mobilitas agunan yang lebih baik

Perusahaan yang mengelola likuiditas lintas batas

Untuk kelompok-kelompok ini, blockchain adalah infrastruktur, bukan identitas. Mereka akan mengadopsi aset yang ditokenisasi dengan diam-diam dan dalam skala besar jika teknologi dapat mengurangi waktu penyelesaian, membebaskan modal, atau menyederhanakan rekonsiliasi.

Ini menunjukkan bahwa kesuksesan jangka panjang RWA yang ditokenisasi akan terlihat membosankan dari luar. Lebih sedikit berita utama, lebih banyak integrasi neraca. Lebih sedikit hype ritel, adopsi sistemik yang lebih besar.

5. Di Mana Tokenisasi Gagal (dan Mengapa Itu Penting)

Tidak semua aset mendapat manfaat dari tokenisasi. Aset yang tidak likuid tidak menjadi likuid hanya karena mereka difraksinasi. Sangat sering, real estat yang ditokenisasi dan barang koleksi berjuang untuk menemukan permintaan yang berkelanjutan on-chain karena tokenisasi tidak menyelesaikan masalah inti mereka: kurangnya pembeli organik.

Ini adalah titik kegagalan penting untuk diakui. Tokenisasi bukan solusi universal. Proyek yang memprioritaskan "semuanya akan ditokenisasi" daripada menunjukkan bagaimana "tokenisasi meningkatkan itu" tidak mungkin menemukan penerimaan pasar positif yang berkelanjutan.

Kita harus menggeser percakapan menjauh dari narasi spekulatif dan kembali ke fundamental pasar. Ini akan memberikan lebih banyak kredibilitas kepada kasus RWA yang sukses di mana ada permintaan nyata.

Melihat ke Depan

RWA yang ditokenisasi akan berhasil ketika mereka bergabung ke dalam alur kerja, menghemat basis poin, mengurangi risiko, dan membuat modal lebih mudah untuk diterapkan, bukan karena pasar tiba-tiba memutuskan bahwa semuanya harus bergerak on-chain.

Lintasan saat ini menyoroti tiga prinsip kunci:

Kepercayaan mendorong permintaan: Permintaan tertinggi diamati untuk aset yang sudah memiliki kepercayaan pasar tinggi.

Efisiensi sebelum adopsi: Implementasi dipandu oleh efisiensi praktis daripada preferensi ideologis.

Kesesuaian ekonomi sangat penting: Struktur pasar yang mendasari kurang penting daripada kesesuaian ekonomi yang solid.

Dalam pengertian itu, tokenisasi tidak menciptakan kembali keuangan. Ini mengkabel ulang bagian-bagiannya.

Masa depan pasar yang ditokenisasi kemungkinan akan tidak merata, bertahap, dan jauh lebih tidak dramatis daripada narasi awal yang disarankan. Tetapi di mana permintaan ada – berakar pada imbal hasil, efisiensi, dan logika neraca – tokenisasi menjadi bagian dari bagaimana pasar berfungsi.

Dan integrasi praktis yang didorong oleh permintaan ini, lebih dari proyeksi atau proyek percontohan apa pun, adalah apa yang membuat pergeseran ini layak diperhatikan.

Jeremy Ng adalah Pendiri dan CEO OpenEden Group, platform tokenisasi aset dunia nyata (RWA) terkemuka. Dia membawa lebih dari 20 tahun pengalaman dalam keuangan institusional, fintech, dan aset digital, dan memimpin arah strategis dan pertumbuhan perusahaan saat membangun produk RWA yang ditokenisasi dan patuh yang menjembatani keuangan tradisional dan Web3.