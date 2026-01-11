Pembelian Real Estat Kripto Melonjak di Eropa saat Investor Kaya Mengadopsi Aset Digital

TLDR:

Investor cryptocurrency kaya semakin menggunakan aset digital untuk membeli properti di seluruh Eropa, menurut data industri terbaru.

Platform berlisensi Lithuania, Brighty, telah memfasilitasi lebih dari 100 transaksi properti untuk individu bernilai tinggi dalam setahun terakhir.

Transaksi ini, bernilai antara $500.000 dan $2,5 juta, terutama melibatkan properti di Inggris, Prancis, Malta, Siprus, dan Andorra.

Permintaan yang Meningkat di Kalangan Jutawan Crypto

Lonjakan pembelian properti berbasis crypto mencerminkan tren pasar yang lebih luas dalam ruang aset digital. Jutawan crypto global meningkat 40% selama 12 bulan, mencapai 241.700 individu pada tahun 2025.

Brighty saat ini melayani antara 100 dan 150 klien kaya, dengan rata-rata pengeluaran bulanan sekitar $50.000 per pelanggan.

"Kami memiliki antara 100 dan 150 pelanggan kaya, dan angkanya berkembang pesat," kata Nikolay Denisenko, co-founder dan CTO Brighty App. "Rata-rata pengeluaran untuk orang-orang ini sekitar $50.000 per bulan. Batas atas, dalam hal kasus penggunaan, adalah membeli apartemen di Eropa."

Denisenko mengaitkan pertumbuhan ini dengan keunggulan praktis dibandingkan sistem perbankan tradisional. Bank sering menolak memproses transaksi cryptocurrency besar meskipun tersedia alat analitik blockchain.

Platform ini menggunakan sistem kepatuhan canggih, termasuk perangkat lunak analisis blockchain Elliptic, untuk memverifikasi legitimasi dana pelanggan.

"Titik awalnya adalah investor ini memegang crypto, dan itu bisa menakuti bank, meskipun orang-orang ini telah menghasilkan kekayaan ini dengan sangat transparan dari Bitcoin, misalnya," jelas Denisenko.

Institusi keuangan tradisional tetap berhati-hati, namun teknologi blockchain memungkinkan uji tuntas menyeluruh yang dapat menyamai standar perbankan konvensional.

Pergeseran Menuju Stablecoin Berbasis Euro

Pola transaksi mengungkapkan pergeseran preferensi yang signifikan di kalangan pembeli kaya terhadap mata uang digital berdenominasi euro.

Ukuran transaksi rata-rata menggunakan stablecoin berbasis euro melonjak dari €15.785 di Q3 menjadi €59.894 di Q4. Pembeli kini lebih memilih EURC Circle daripada USDC untuk menghilangkan biaya konversi valuta asing.

"Baru-baru ini, kami mulai melihat pelanggan kami menggunakan stablecoin euro di mana sebelumnya mereka mungkin menggunakan USDC," kata Denisenko. "Karena jika Anda deposit dalam USDC dan Anda membeli sesuatu di Eropa, Anda memiliki biaya konversi."

Perpindahan dari stablecoin berbasis dolar masuk akal secara ekonomi untuk pembelian properti Eropa. Menggunakan stablecoin euro menyederhanakan proses sekaligus mengurangi biaya transaksi secara signifikan.

Brighty memproses pembayaran langsung dari pelanggan ke penjual, melewati platform pertukaran seperti Binance atau Kraken.

Investor kaya memandang properti Eropa sebagai strategi diversifikasi portofolio, mencerminkan praktik keuangan tradisional. "Pelanggan kaya kami hanya mencari untuk mengurangi risiko aset dalam portofolio mereka dengan menempatkan sebagian uang mereka ke dalam properti," catat Denisenko.

Perusahaan terus memperluas kemitraan dengan agen properti Eropa untuk mengakomodasi permintaan yang terus meningkat.

