X milik Elon Musk dilaporkan tunduk pada tekanan, berjanji bekerja sama dengan hukum India

Platform blogging milik Elon Musk dilaporkan telah mengalah terhadap tekanan yang diberikan oleh pembuat undang-undang India, berjanji untuk bekerja sesuai dengan hukum India. Menurut sumber yang dekat dengan masalah ini, setelah beberapa putaran komunikasi, platform tersebut menyebutkan bahwa lebih dari 3.500 konten telah diblokir dan lebih dari 600 akun dihapus.

Tindakan tersebut berawal dari permintaan pemerintah India kepada platform untuk memperbaiki chatbot-nya Grok terkait penggunaannya untuk menghasilkan konten eksplisit dan cabul tentang perempuan. Dalam laporan sebelumnya, Cryptopolitan menyebutkan bahwa negara tersebut mendesak platform untuk segera melakukan perubahan pada chatbot-nya. Chatbot tersebut digunakan untuk membuat beberapa gambar perempuan yang diubah dengan AI, salah satunya telah menarik kritik tidak hanya dari India tetapi dari para pemimpin di seluruh dunia.

X berjanji untuk bekerja sesuai dengan hukum India

Saat itu, pemerintah India memberikan platform ultimatum 72 jam untuk mengatasi kekhawatiran yang diajukan. Pemerintah juga meminta platform untuk menyerahkan laporan tindakan yang diambil yang merinci langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah hosting, pembuatan, dan penyebaran konten cabul. Kementerian TI India memperingatkan bahwa kegagalan untuk mengikuti arahan ini dapat membuat platform kehilangan perlindungan "safe harbor"-nya. Semua hal sekarang menunjukkan bahwa platform blogging tersebut memenuhi kondisi-kondisi ini, berdasarkan laporan dari India.

Perusahaan menyebutkan bahwa ke depan, mereka tidak akan mengizinkan pengguna untuk menghasilkan gambar cabul, menambahkan bahwa mereka akan bekerja sesuai dengan hukum India. "X telah menerima kesalahannya dan telah mengatakan akan bekerja sesuai dengan hukum India. Perusahaan telah memblokir sekitar 3.500 konten, dan lebih dari 600 akun dihapus. Ke depan, X tidak akan mengizinkan gambar cabul," kata seorang pejabat senior di Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi (MeitY).

Berita telah tersebar ke media arus utama pada hari Jumat bahwa pemerintah India sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap Grok, chatbot kecerdasan buatan platform tersebut, mencatat bahwa tanggapan yang dikirim oleh perusahaan tidak memuaskan dan oleh karena itu harus mengirim pemberitahuan lain yang meminta informasi lebih lanjut. Sumber menyebutkan bahwa perusahaan telah mencantumkan kebijakan mereka dalam tanggapan, bukan mencantumkan langkah-langkah yang telah mereka ambil, yang dianggap pemerintah India tidak cukup baik.

MeitY meminta X untuk memberikan wawasan tambahan

Pada 2 Januari, MeitY secara khusus menyebutkan bahwa jika X gagal mengendalikan aktivitas platformnya, tindakan regulasi dapat menyusul. Namun, sebagai bagian dari tanggapannya kepada negara tersebut, perusahaan meminta perpanjangan dua hari, yang ditolak MeitY dan hanya mengizinkan 24 jam untuk merespons. Namun, alih-alih menyoroti apa yang mereka lakukan untuk memerangi masalah tersebut, X menyoroti jenis kontrol yang mereka miliki terkait hal-hal seperti ketelanjangan tanpa persetujuan dan konten sintetis.

X juga menguraikan proses yang mereka ikuti dalam kasus-kasus ini, mencatat bahwa mereka telah mengambil beberapa tindakan. Namun, platform tersebut menolak untuk menjelaskan bagaimana hal itu terjadi dan tindakan apa yang mereka ambil. Oleh karena itu, pemerintah India mengirimkan pemberitahuan lain yang meminta platform untuk memberikan informasi yang diperlukan atau menghadapi pertempuran hukum. Negara tersebut telah memperingatkan platform bahwa mereka dapat menghadapi tindakan hukum berdasarkan Pasal 79 UU TI.

Sementara itu, India bukan satu-satunya negara yang mencoba memulai tindakan hukum terhadap X karena masalah yang sedang berlangsung. Menurut laporan Cryptopolitan sebelumnya, PM Australia Anthony Albanese telah mendesak platform untuk melakukan sesuatu tentang ancaman tersebut, mencatat bahwa mereka harus membuat media sosial lebih baik untuk orang-orang. Selain itu, Indonesia telah menangguhkan sementara Grok di negara tersebut karena masalah yang sama, mendesak platform untuk menemukan perbaikan untuk chatbot tersebut.

