Bisakah Harga XRP Naik 580% Menjadi $14 Saat Fraktal Bull Ini Terbentuk?

Wawasan Utama:

Harga XRP tampaknya membentuk pola yang, di masa lalu, menghasilkan kenaikan kuat hingga 580%.

XRP reli lebih dari 31% di awal 2026 sebelum mundur, setelah mencapai resistensi dekat $2,41.

Seorang analis melihat pola konsolidasi berulang dan falling wedge yang sebelumnya menghasilkan breakout besar.

Tinjauan terbaru pada grafik XRP menunjukkan sesuatu yang menarik sedang terbentuk. Harganya tampaknya membentuk pola yang, di masa lalu, menghasilkan kenaikan kuat hingga 580%.

CryptoWZRD mencatat bahwa XRP sekarang mengikuti pola serupa dengan yang diamati sekitar setahun yang lalu. Pada saat itu, jeda panjang dalam harga diikuti oleh reli mendadak dan agresif.

Berdasarkan perbandingan tersebut, ia menyarankan XRP mungkin mendekati pergerakan besar lainnya, jika pola terus berlanjut

Harga XRP Bergerak Sideways Saat Pasar Memantau Langkah Selanjutnya

Pola yang sama muncul kembali pada tahun 2024. Pada saat itu, XRP diperdagangkan jauh di bawah level $1. Untuk sebagian besar tahun, harga tetap stagnan. Bergerak sideways, terjebak antara sekitar $0,40 di ujung bawah dan $0,75 di ujung atas. Setiap dorongan menuju $0,70 gagal. Pada saat yang sama, pembeli secara konsisten mempertahankan area $0,40, menghentikan penurunan lebih dalam.

Kemudian breakout tiba dengan cryptocurrency mencatat reli breakout rekor 580%. Harga XRP keluar dari pola saat optimisme kembali ke pasar menjelang pemilihan AS.

Lonjakan itu membuat XRP menjadi salah satu pemenang terbesar periode tersebut, jauh melampaui sebagian besar aset lain pada saat itu.

Sementara sebagian besar aset berisiko naik selama kenaikan pasar era Trump, keuntungan XRP terlihat lebih kuat dari yang lain.

XRP Tampaknya Mengulang Setup Historis

CryptoWZRD melihat pola yang familiar dari masa lalu terbentuk lagi. Setelah mencapai $2,70 pada akhir Oktober, XRP tergelincir ke dalam falling wedge. Setup tersebut terjadi sebelum penurunan signifikan di kuartal keempat, ketika token turun sekitar 35%.

Sejarah mungkin memberi kita petunjuk. Di masa lalu, falling wedge sering menandai akhir dari periode sideways panjang ini. Biasanya berarti pasar bersiap untuk pergerakan kuat.

Sekarang, pergerakan itu sedang terjadi. XRP telah bangkit dari penurunan Q4 dan sudah naik hampir 14% tahun ini.

CryptoWZRD berpikir XRP mungkin bersiap untuk mengulang reli November 2024-nya. Token saat ini diperdagangkan dekat $2,10. Bertahan di atas level $2 yang penting, saat pembeli berusaha mencegah penurunan lain. Jika token mencerminkan lonjakan 580% dari breakout sebelumnya, ia bisa naik ke sekitar $14,28.

Grafik prediksi harga XRP oleh CryptoWRZD

Untuk mendukung teori tersebut, sejak peluncuran pertengahan November mereka, ETF XRP telah menarik uang hampir setiap hari. Sejauh ini, mereka telah menarik $1,2 miliar, menurut SoSoValue.

Kinerja ini menonjol jika dibandingkan dengan ETF kripto besar lainnya. ETF Bitcoin melihat $2,4 miliar keluar selama periode yang sama, sementara ETF Ethereum kehilangan $898 juta, menurut DefiLlama.

Sebagian besar aliran masuk XRP berasal dari institusi. Banyak investor tertarik pada Ripple karena fokus kuatnya pada kepatuhan dan kejelasan regulasi. Pada bulan November, Ripple mengumpulkan $500 juta, mengirim valuasinya ke $40 miliar.

Sementara itu, trader menyeimbangkan tekanan jangka pendek pada harga spot XRP dengan sinyal bullish jangka panjang dalam rasio XRP/BTC.

Chartist The Great Mattsby mencatat bahwa XRP/BTC mendekati penembusan di atas Ichimoku cloud bulanan untuk pertama kalinya sejak 2018. Secara historis, pergerakan seperti itu menandakan bahwa XRP bisa mengungguli Bitcoin jika bertahan.

Setup ini mendapat perhatian karena tema rotasi lintas aset muncul kembali di awal tahun. Pada saat yang sama, pasar spot tetap sensitif terhadap kesenjangan likuiditas dan ayunan yang didorong stop, membuat trader tetap berhati-hati.