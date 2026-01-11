Ethereum mengunci 1 juta saat Vitalik Buterin memperingatkan tentang 'corposlop' – Krisis identitas di depan mata?

Ethereum [ETH] sedang berubah, tetapi tidak semua orang tampaknya menyukai ke mana arah selanjutnya.

Sementara dana besar mengalir ke staking, salah satu pendiri Ethereum Vitalik Buterin berbicara tentang privasi, alat lokal, dan internet yang tidak dimiliki oleh platform atau algoritma.

Jadi bagaimana cara menanganinya ketika idealisme terbesar jaringan mulai bertentangan dengan cara penggunaannya yang sebenarnya?

Penolakan terhadap internet modern

Dalam postingan terbaru di X, Buterin mendesak para pengembang untuk bergerak menuju "web berdaulat", yang melindungi pengguna dari ekstraksi data korporat, manipulasi psikologis, dan platform tertutup.

Dia mengkritik apa yang disebutnya "corposlop". Bahkan, dia menggambarkan internet saat ini sebagai ruang yang didominasi oleh branding yang menarik, algoritma yang didorong dopamin, dan pengumpulan data massal yang menghancurkan otonomi pengguna.

Dia menambahkan bahwa kedaulatan juga berarti melakukan sesuatu karena "Anda percaya pada hal tersebut, dan menyatakan kemerdekaan dari konsep yang menghomogenkan dan menyedot jiwa dari "the meta."

Ini berarti membangun alat lokal yang mengutamakan privasi dan bekerja untuk pengguna.

Sumber: X

Sementara itu, dompet yang terkait dengan Buterin menyetorkan 330 ETH, senilai sekitar $1,02 juta, ke Paxos. Langkah ini sejalan dengan pendiri teknologi tersebut, dengan riwayatnya memindahkan Ethereum [ETH] untuk alasan operasional, filantropi, atau terkait ekosistem.

Sementara perdebatan seputar idealisme Ethereum berlangsung…

… uang tampaknya sudah membuat pilihannya.

Sumber: X

Institusi berbondong-bondong masuk ke staking ETH, bahkan dengan imbal hasil yang mendekati level terendah selama bertahun-tahun. BitMine saja telah menyalurkan lebih dari satu juta ETH ke staking hanya dalam sebulan, sehingga antrean masuk berada pada level yang tidak terlihat sejak 2023.

Sumber: X

Pada saat yang sama, produk teregulasi seperti ETF staking Grayscale dan 21Shares telah mulai membayarkan imbalan. Keadaan saat ini aneh, namun patut dicatat: Sementara jaringan mengalami krisis identitas, dana besar memiliki kepercayaan penuh.

Tapi apakah para pengikut awal benar-benar menginginkan mereka di sana?

Kesimpulan Akhir

Sementara Buterin memperingatkan tentang "corposlop," institusi mengunci lebih dari 1 juta ETH dalam staking.

Masa depan jaringan bergantung pada keseimbangan antara dana besar dan idealisme mengutamakan privasi itu sendiri.