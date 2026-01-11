Saham ServiceNow (NOW): Apakah Penurunan Ini Peluang Membeli?

TLDR

Cantor Fitzgerald mengulangi rating Overweight dengan target harga $240, mengutip ServiceNow diperdagangkan pada 8,5x proyeksi pendapatan 2027, mendekati valuasi terendah tiga tahun

Saham turun 17% selama setahun terakhir ke kisaran $850-860 dari tertinggi Januari 2025 sebesar $1.198, tetapi pendapatan Q3 mencapai $3,41 miliar dengan pertumbuhan 22% year-over-year

Analis memproyeksikan pertumbuhan 2027 dapat melebihi estimasi konsensus saat ini sebesar 18% didorong oleh ekspansi seat, kekuatan bisnis federal, dan momentum AI

Platform AI perusahaan menargetkan $1 miliar dalam nilai kontrak tahunan pada akhir 2026 karena manajemen menekankan peluang upsell berbasis AI

Dewan menyetujui pemecahan saham 5-untuk-1 pada akhir 2025 untuk meningkatkan akses investor ritel setelah melampaui estimasi dan menaikkan panduan

Saham ServiceNow telah mundur dari puncak Januari 2025. Saham saat ini diperdagangkan sekitar $850-860, turun sekitar 17% selama setahun terakhir.





Penurunan ini telah menarik perhatian analis Wall Street. Thomas Blakey dari Cantor Fitzgerald mengulangi rating Overweight pada 5 Januari dengan target harga $240.

Valuasi saat ini menceritakan kisah yang menarik. ServiceNow diperdagangkan pada 8,5x proyeksi pendapatan 2027, menandai terendah tiga tahun untuk kelipatan valuasi saham.

Kinerja keuangan terkini menunjukkan kekuatan yang berkelanjutan. Perusahaan melaporkan pendapatan kuartal ketiga sebesar $3,41 miliar, naik 22% year-over-year. Laba per saham mencapai $0,96 versus $0,74 pada tahun sebelumnya.

Kedua metrik melampaui estimasi konsensus. Pendapatan langganan mencapai $3,3 miliar, tumbuh sekitar 20,5% dalam mata uang konstan. Margin operasi Non-GAAP meningkat menjadi 33,5%.

Pendorong Pertumbuhan Mendapatkan Daya Tarik

Cantor Fitzgerald melihat beberapa katalis ke depan. Perusahaan menunjuk pertumbuhan seat sebagai pendorong utama, dengan lebih banyak organisasi memperluas penerapan ServiceNow mereka di berbagai departemen.

Bisnis sektor federal telah melampaui ekspektasi. Segmen ini terus memberikan hasil yang lebih kuat dari yang diantisipasi karena lembaga pemerintah memodernisasi alur kerja mereka.

Kisah AI mendapatkan momentum. Manajemen menargetkan $1 miliar dalam nilai kontrak tahunan dari platform AI ServiceNow pada akhir 2026. Perusahaan sedang membangun tumpukan data AI dengan fitur tata kelola dan keamanan yang ditingkatkan.

Aktivitas merger dan akuisisi meningkat. Cantor mencatat tren ini bukan tentang membeli pertumbuhan tetapi lebih tentang memperluas total pasar yang dapat dialamatkan untuk platform ServiceNow.

Melihat ke Depan ke 2027

Estimasi konsensus saat ini memproyeksikan pertumbuhan pendapatan 18% untuk 2027. Cantor percaya angka ini bisa terbukti konservatif berdasarkan tren saat ini.

Perusahaan melihat potensi kenaikan didorong oleh kombinasi ekspansi seat, momentum federal, adopsi AI, dan angin pendukung M&A. Estimasi pendapatan kuartal saat ini berada di sekitar $3,52 miliar, mewakili pertumbuhan 19% year-over-year.

Proyeksi tahun penuh 2026 menyerukan pertumbuhan EPS melebihi 20%. Ini mencerminkan penskalaan platform yang berkelanjutan dan peluang upsell berbasis AI. Manajemen mengakui risiko makro dan pengeluaran IT tetap ada dalam radar.

Target harga analis konsensus berkumpul di sekitar $1.140. Target individual berkisar dari $734 di ujung bawah hingga $1.300 di ujung atas. Angka-angka ini menyiratkan kenaikan dari level perdagangan saat ini jika perkiraan terwujud.

Perusahaan menyelesaikan pemecahan saham 5-untuk-1 pada akhir 2025. Langkah ini datang setelah kuartal yang melampaui estimasi dan mencakup panduan yang ditingkatkan. Dewan bertujuan untuk meningkatkan akses investor ritel ke saham melalui pemecahan tersebut.

Cantor Fitzgerald mempertahankan pandangannya bahwa akuisisi terkini ServiceNow memperluas peluang pasar. Perusahaan mengamati strategi ini selaras dengan tema dari konferensi Knowledge 2025. Saham ServiceNow baru-baru ini diperdagangkan dengan kapitalisasi pasar yang mencerminkan kombinasi tekanan jangka pendek dan ekspektasi pertumbuhan jangka panjang.

