Postingan Tennessee Memerintahkan Penghentian Kontrak Olahraga Kripto muncul di BitcoinEthereumNews.com. Regulator Tennessee telah memerintahkan beberapa platform terkait kripto

Tennessee Memerintahkan Penghentian Kontrak Olahraga Kripto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 21:17
Regulator Tennessee telah memerintahkan beberapa platform terkait kripto untuk menghentikan penawaran kontrak acara olahraga kepada penduduk, menandai dorongan baru tingkat negara bagian terhadap pasar prediksi yang terkait dengan hasil olahraga.

Dewan Taruhan Olahraga Tennessee mengirimkan surat penghentian dan larangan minggu ini kepada Kalshi, Polymarket, dan Crypto.com, menurut pemberitahuan regulasi dan pernyataan perusahaan. Dewan tersebut mengatakan platform harus segera menghentikan aktivitas terkait kontrak olahraga di negara bagian, membatalkan posisi yang ada, dan mengembalikan dana pelanggan yang terkait dengan kontrak tersebut.

Langkah ini menempatkan Tennessee di antara semakin banyak negara bagian yang menarik garis tegas antara taruhan olahraga berlisensi dan pasar acara berbasis kripto.

Regulator mengklasifikasikan kontrak sebagai taruhan olahraga

Pejabat Tennessee mengatakan produk yang ditawarkan oleh platform berfungsi sebagai taruhan olahraga di bawah hukum negara bagian. Akibatnya, hanya operator berlisensi oleh negara bagian yang dapat secara legal menawarkannya.

Dalam surat tersebut, dewan berargumen bahwa pelabelan produk sebagai "kontrak acara" tidak mengubah struktur dasarnya. Pelanggan menempatkan uang pada hasil acara olahraga profesional dan perguruan tinggi, yang diperlakukan oleh hukum Tennessee sebagai perjudian yang diatur.

Dewan juga memperingatkan bahwa kegagalan untuk mematuhi dapat menyebabkan tindakan penegakan hukum. Itu mungkin termasuk denda dan langkah hukum lebih lanjut jika platform terus beroperasi di negara bagian.

Platform menghadapi tekanan negara bagian yang meningkat

Tindakan Tennessee mengikuti pengawasan serupa di yurisdiksi AS lainnya. Regulator negara bagian semakin menantang platform yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan kontrak yang terkait dengan hasil olahraga, bahkan ketika platform tersebut beroperasi secara nasional atau mengklaim pengawasan federal.

Kalshi sebelumnya berargumen bahwa beberapa kontraknya termasuk dalam regulasi komoditas federal daripada hukum perjudian negara bagian. Namun, otoritas negara bagian telah mempertahankan bahwa pasar terkait olahraga masih memerlukan lisensi lokal ketika ditawarkan kepada penduduk.

Crypto.com dan Polymarket juga telah menyesuaikan penawaran mereka dalam kasus-kasus sebelumnya, membatasi atau menarik produk olahraga di negara bagian tertentu setelah peringatan regulasi.

Implikasi lebih luas untuk pasar prediksi

Sengketa ini menyoroti kesenjangan regulasi yang melebar antara kerangka taruhan olahraga tradisional dan pasar berbasis kripto yang muncul. Sementara bandar taruhan berlisensi beroperasi di bawah aturan negara bagian yang ketat, platform prediksi sering mengandalkan interpretasi hukum yang berbeda.

Untuk negara bagian seperti Tennessee, prioritasnya tetap perlindungan konsumen dan penegakan hukum taruhan yang ada. Pejabat telah menekankan bahwa operator tanpa lisensi menimbulkan risiko terkait pengawasan, penyelesaian sengketa, dan standar perjudian yang bertanggung jawab.

Saat regulator terus meninjau produk-produk ini, platform mungkin menghadapi tekanan yang meningkat untuk mencari lisensi negara bagian, membatasi akses geografis, atau mendesain ulang kontrak yang menyentuh hasil olahraga. Perintah Tennessee menambah momentum pada tren tersebut dan memberi sinyal bahwa regulator negara bagian bermaksud untuk menegaskan yurisdiksi, bahkan saat debat federal seputar pasar prediksi terus berlanjut.

Sumber: https://coinpaper.com/13668/tennessee-orders-crypto-platforms-to-halt-sports-event-contracts

