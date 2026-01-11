Bitcoin Menunjukkan Pola yang Terakhir Terlihat Sebelum Pasar Bearish 2022

Analisis Bitcoin

Aksi harga Bitcoin baru-baru ini menghidupkan kembali perbandingan yang tidak nyaman yang diingat baik oleh banyak trader – transisi dari pasar bullish 2021 ke pasar bearish 2022.

Meskipun lingkungan pasar berbeda saat ini, beberapa sinyal teknis berbaris dengan cara yang terasa familiar, terutama pada kerangka waktu mingguan.

Poin-poin penting Perilaku RSI mingguan Bitcoin sangat mirip dengan fase awal pasar bearish dari siklus-siklus sebelumnya

Dua koreksi besar pada tahun 2025 mengikuti pola divergensi yang familiar yang terlihat pada tahun 2021

Level RSI saat ini menunjukkan kondisi untuk potensi swing bounce daripada pembalikan penuh

Zona $91k-$93k mungkin bertindak sebagai retest bearish front-run jika level yang lebih tinggi tidak pernah tercapai

Yang menjadi pusat diskusi adalah momentum. Selama tahap akhir siklus bull 2021, Bitcoin mencetak dua divergensi RSI bearish yang jelas di wilayah overbought. Setiap sinyal tersebut diikuti oleh koreksi dalam lebih dari 50 persen sebelum pembalikan tren yang berarti terbentuk. Pergerakan tersebut menandai awal fase bearish yang berkepanjangan daripada sekadar pullback sederhana.

Ritme yang serupa mulai muncul dalam siklus saat ini. Bitcoin sudah mengalami dua penurunan yang signifikan selama tahun 2025, pertama di Q1 dan kemudian lagi di Q3. Meskipun penurunan ini lebih dangkal daripada tahun 2021, mereka mengikuti pola yang sama dari momentum yang melemah dan upaya gagal untuk merebut kembali level tertinggi sebelumnya. Yang penting, kedua pergerakan terjadi setelah divergensi RSI bearish sudah terbentuk.

Momentum mingguan sekarang mencerminkan perilaku pasar bearish awal

Salah satu kesamaan yang paling mencolok terletak pada perilaku RSI mingguan. Pada tahun 2021 dan 2022, RSI mingguan Bitcoin turun di bawah level 50 setelah koreksi besar kedua. Dari sana, harga stabil sementara RSI berada di kisaran 30-40, akhirnya menghasilkan bounce counter-trend sebelum struktur bearish yang lebih luas berlanjut.

Hingga awal tahun 2026, RSI mingguan melayang di sekitar angka 30-an rendah sementara Bitcoin diperdagangkan di sekitar area $80.000. Secara historis, zona ini telah bertindak sebagai titik tekanan di mana momentum penurunan mulai memudar, setidaknya sementara. Ini tidak secara otomatis menandakan akhir dari downtrend, tetapi memang menunjukkan kondisi di mana rally relief menjadi semakin mungkin.

Jika sejarah berima, pengaturan saat ini dapat mewakili fase konstruksi swing bounce daripada pembalikan tren penuh. Dalam siklus masa lalu, rebound ini sering terjadi ketika sentimen berada pada titik terlemahnya dan ekspektasi sangat condong ke arah penurunan.

Pertempuran atas zona retest bearish

Kesamaan kunci lainnya berasal dari bagaimana Bitcoin berperilaku di sekitar level retracement Fibonacci selama transisi siklus sebelumnya. Pada tahun 2021, trader secara luas mengharapkan harga untuk retest level $50.000 yang penting secara psikologis, yang selaras dengan retracement 0,5. Level itu tidak pernah tiba. Sebaliknya, Bitcoin berbalik lebih rendah di sekitar retracement 0,382 dekat $47.000, secara efektif mendahului target konsensus.

Situasi yang sebanding sekarang sedang berkembang. Banyak pelaku pasar mengamati area $98.000 sebagai retest bearish besar berikutnya, yang selaras dengan retracement 0,382 dari pergerakan terbaru. Level 0,5 berada lebih tinggi lagi, dekat $103.000, sering dipandang sebagai zona maksimum untuk rally korektif dalam downtrend yang sedang berkembang.

Namun, sejarah menunjukkan Bitcoin tidak selalu memberikan apa yang diharapkan pasar. Ada argumen yang berkembang bahwa harga bisa mandek jauh di bawah $98.000, terutama jika momentum gagal membaik secara berarti. Dalam skenario itu, wilayah $91.000 hingga $93.000 menjadi semakin penting. Area ini mencakup retracement 0,236 dan berada dekat dengan pembukaan tahunan, menjadikannya zona alami bagi penjual untuk menegaskan kembali kontrol.

Apa yang akan mengubah prospek

Meskipun skenario retest bearish mendominasi diskusi teknis saat ini, mereka tidak baku. Penutupan harian atau kerangka waktu yang lebih tinggi yang berkelanjutan di atas pembukaan tahunan akan secara signifikan melemahkan kasus untuk bounce dangkal dan membuka kembali jalur menuju level retracement yang lebih tinggi. Sampai itu terjadi, rally kemungkinan akan dilihat sebagai korektif daripada impulsif.

Untuk saat ini, pasar tampak terjebak antara momentum penurunan yang memudar dan kurangnya konfirmasi bullish yang jelas. Jika perbandingan dengan 2022 terus berlanjut, Bitcoin mungkin mendekati fase di mana volatilitas terkompresi, sentimen tetap rapuh, dan bounce jangka pendek menawarkan bantuan sementara sebelum pergerakan menentukan berikutnya muncul.

