Pengawasan Terhadap Tether Meningkat Setelah Laporan Menghubungkan IRGC dengan Aliran USDT Senilai $1 Miliar

Tether kembali mendapat pengawasan ketat setelah laporan menghubungkan Korps Garda Revolusi Islam Iran dengan pergerakan kripto skala besar menggunakan USDT, memunculkan pertanyaan tentang penegakan versus paparan.

Laporan investigasi yang mengutip perusahaan analitik blockchain TRM Labs menyatakan entitas terkait IRGC memindahkan hampir $1 miliar dalam mata uang kripto sejak awal 2023, sebagian besar melalui USDT di jaringan Tron. Aktivitas tersebut dilaporkan berjalan melalui dua bursa terdaftar di Inggris, Zedcex dan Zedxion, yang menurut penyelidik digunakan untuk melewati sanksi internasional.

Angka yang dilaporkan mengacu pada volume transaksi, bukan aset yang disita atau dibekukan. Namun, berita utama dan postingan media sosial dengan cepat membingkai temuan tersebut sebagai "Tether membekukan $1 miliar," memicu kebingungan di seluruh pasar kripto dan lingkaran kebijakan.

Tether telah berulang kali menyatakan bahwa perusahaan bekerja sama dengan penegak hukum dan mematuhi permintaan sanksi. Perusahaan mempertahankan kemampuan untuk membekukan USDT di tingkat alamat ketika dompet secara resmi dikenai sanksi atau ditandai oleh otoritas.

Apa yang Ditemukan Penyelidik dalam Aliran Terkait IRGC

TRM Labs mengatakan mengidentifikasi aktivitas terkait IRGC dengan melacak deposit, penarikan, dan infrastruktur dompet yang terkait dengan kedua bursa tersebut. Menurut analisis, aliran kripto terkait IRGC berjumlah sekitar $24 juta pada 2023, melonjak menjadi sekitar $619 juta pada 2024, dan mencapai sekitar $410 juta pada 2025.

Sebagian besar dana dipindahkan dalam USDT, mencerminkan likuiditas stablecoin dan penerimaan di seluruh tempat perdagangan luar negeri. Penyelidik mengatakan biaya transaksi rendah Tron dan penyelesaian cepat menjadikannya jaringan pilihan untuk transfer ini.

Temuan tersebut dibagikan kepada jurnalis dan dikutip sebagai bagian dari pelaporan yang lebih luas tentang bagaimana aktor yang dikenai sanksi terus mengakses jalur kripto meskipun ada kerangka kepatuhan global.

Apa yang Sebenarnya Dibekukan Tether

Secara terpisah, tindakan penegakan yang terdokumentasi menunjukkan jumlah yang jauh lebih kecil yang dibekukan. Pada September 2025, Biro Nasional Israel untuk Pembiayaan Kontra Teror menerbitkan daftar 187 alamat dompet yang dihubungkan dengan aktivitas IRGC.

Menyusul penetapan tersebut, Tether memasukkan 39 alamat tersebut ke dalam daftar hitam, membekukan sekitar $1,5 juta dalam USDT yang disimpan di dompet tersebut pada saat itu, menurut perusahaan intelijen blockchain Elliptic.

Perbedaan itu penting. Angka $1 miliar mencerminkan pergerakan kripto kumulatif, sementara pembekuan hanya melibatkan saldo yang ada di dompet yang dikenai sanksi saat tindakan terjadi. Tether belum mengonfirmasi pembekuan apa pun yang mendekati $1 miliar dalam satu tindakan penegakan.

Episode ini menyoroti kesenjangan antara melacak aliran kripto ilegal dan benar-benar menyita aset, karena regulator dan penerbit stablecoin terus menghadapi tekanan atas penegakan sanksi di pasar kripto global.