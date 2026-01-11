Zcash (ZEC) Menyapu Level $380 Setelah Penjualan Tajam 20% Harian

Zcash termasuk di antara pergerakan besar dalam 24 jam terakhir, karena harganya yang turun cepat mencapai target penurunan yang telah diperhatikan sebelumnya.

Analis Ardi, yang mengikuti ZEC dengan cermat, mengatakan harga menyentuh level wick sweep $380 setelah peringatan berulang bahwa $475 adalah titik break utama dan $450 adalah support terakhir sebelum penurunan lebih lanjut.

Zcash sempat berada di dekat $530 pada satu titik, tetapi pasar tidak dapat mempertahankan strukturnya untuk penurunan tajam lainnya hampir 20% dalam satu hari. Ini juga menggambarkan risiko membeli di pasar yang harganya naik kuat.

Sumber: X

Banyak trader yang terlalu cepat membeli dan mengabaikan tanda-tanda tentang struktur dan likuiditas. Penurunan tajam mengungkapkan betapa cepatnya sentimen dapat berubah setelah level kunci ditembus.

Setup serupa di masa lalu memiliki likuiditas sweep yang turun jauh lebih rendah sebelum rally. Rekam jejak ZEC yang solid dari Ardi sejak Desember memberikan kredibilitas pada pandangan penurunan saat aksi harga terungkap seperti yang diharapkan.

Baca Juga: Masa-Masa Bergejolak untuk Zcash: Wallet 'cashZ' Muncul di Tengah Tata Kelola pada 2026

Struktur Jangka Panjang Zcash Masih Cenderung Bullish

Dengan zoom ke grafik mingguan, Zcash masih menunjukkan bukti pergeseran signifikan dalam tren yang dimulai menjelang akhir tahun lalu.

Aset tersebut akhirnya meluncur keluar dari pergerakan sideways di bawah semua moving average utama yang membutuhkan lebih dari satu tahun untuk diselesaikan dan benar-benar melonjak dengan pergerakan ekspansi yang kuat yang membuatnya merebut kembali SMA 50, 100, dan 200 minggu dalam satu gerakan.

Sumber: Tradingview

Setelah mencapai titik terendah di angka $600, Zcash kini telah turun ke angka $370. Meskipun pullback tidak begitu agresif pada timeframe yang lebih rendah, harga masih berada di atas SMA 20 minggu yang naik di kisaran $328. Level ini telah mengambil peran penting sebagai support dinamis.

Momentum Mendingin saat Pasar Mencerna Keuntungan

Kontraksi ditunjukkan oleh indikator momentum sebagai lawan dari kelemahan. RSI telah turun dari kondisi overbought lebih dari 75 ke pertengahan 50-an secara mingguan.

Jenis reset ini sering diamati dalam tren yang kuat, dan efek stabilisasi harga tercapai tanpa mengganggu bias bullish secara keseluruhan.

Sumber: Tradingview

Namun, RSI yang berada di atas 50 masih merupakan indikator yang baik karena, dalam timeframe yang lebih tinggi, angka ini sering menjadi pembatas antara pasar bullish dan bearish. MACD menceritakan hal yang sama.

Baca Juga: Developer Zcash Bergerak Cepat dengan Wallet Baru Setelah Meninggalkan Electric Coin Company