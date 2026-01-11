Ethereum adalah $3100 hari ini tetapi Digitap ($TAP) sedang membangun masa depan global keuangan digital

Eksploitasi DeFi senilai $26,6 juta baru-baru ini telah memperbarui kekhawatiran seputar risiko kontrak pintar dan eksposur ekosistem. Meskipun Ethereum sendiri tidak diretas, insiden tersebut memicu penjualan defensif di seluruh DeFi, mendorong ETH turun di bawah $3.100.

Dalam lingkungan ini, beberapa pelaku pasar mulai melihat melampaui infrastruktur berkapitalisasi besar dan beralih ke peluang tahap awal yang kaya utilitas dan privasi seperti Digitap ($TAP), presale kripto baru yang semakin sering disebut di antara kripto terbaik untuk dibeli saat ini.

Ethereum mandek di dekat $3.100 saat momentum memudar

Penarikan terbaru Ethereum mengikuti eksploitasi DeFi senilai $26,6 juta, di mana 8.535 ETH dikuras dari protokol yang dibangun di jaringan tersebut. Ethereum sendiri tidak diretas, tetapi dampaknya masih terasa di seluruh jaringan.

Eksploitasi tersebut menghidupkan kembali kekhawatiran tentang risiko kontrak pintar, dan uang dengan cepat berpindah ke pinggir. Aktivitas DeFi menurun, dengan total nilai terkunci turun sekitar 1,2% karena trader mengurangi eksposur.

Aksi harga mencerminkan kehati-hatian tersebut. ETH turun di bawah $3.120 dan tidak bisa bertahan di atas rata-rata 100 jam di dekat $3.180. Penjualan meningkat sepanjang hari, dan hampir $97 juta nilai posisi terhapus, sebagian besar dari trader yang berposisi long. Untuk saat ini, resistensi terbentuk lebih dekat ke $3.280, menahan upaya kenaikan.

Poin data kunci:

Harga: ~$3.100

Likuidasi 24 jam: ~$97 juta

Kapitalisasi pasar: ~$370 miliar

Modal berputar dari kripto berkapitalisasi besar ke presale kripto terbaik dengan utilitas

Digitap mendekati keuangan digital secara berbeda. Alih-alih fokus pada protokol, ia fokus pada bagaimana orang memindahkan dan menggunakan uang. Platform ini dibangun di sekitar pembayaran lintas batas, konversi kripto-ke-fiat, dan pengeluaran harian – area di mana sistem tradisional tetap lambat dan mahal.

Aplikasi Digitap sudah aktif di iOS dan Android, memungkinkan pengguna mengelola saldo kripto dan fiat di satu tempat. Dana dapat diterima dalam kripto, secara otomatis dikonversi ke uang tunai, dan dialihkan melalui sistem perbankan seperti SEPA atau SWIFT saat diperlukan. Pengaturan praktis ini adalah salah satu alasan Digitap muncul dalam daftar kripto terbaik untuk diinvestasikan untuk utilitas dunia nyata.

Mengapa minat ritel tumbuh di sekitar Digitap: Metrik presale

Digitap berada dalam putaran presale ketiga, di mana banyak investor melihat potensi kenaikan asimetris. Presale mengikuti model penetapan harga berjenjang, dengan harga token meningkat di setiap tahap daripada bereaksi terhadap fluktuasi pasar harian.

Peserta awal masuk di $0,0125. Harga presale saat ini adalah $0,0427, yang berarti pembeli awal tersebut sudah naik lebih dari 240%. Harga tahap berikutnya adalah $0,0439, dan harga peluncuran yang dikonfirmasi adalah $0,14, menyisakan ruang untuk kenaikan lebih lanjut jika adopsi berlanjut.

Sejauh ini, Digitap telah mengumpulkan sekitar $3,8 juta, dengan sekitar 185 juta token $TAP terjual. Pool hadiah sebesar 240 juta token telah dialokasikan untuk staking dan insentif pengguna. Sebagai bagian dari promosi Tahun Baru yang sedang berlangsung, Digitap menawarkan hadiah bergilir, termasuk bonus 7.500 token $TAP saat ini yang berakhir dalam beberapa jam.

Metrik presale:

Harga saat ini: $0,0427

Harga berikutnya: $0,0439

Terkumpul: ~$3,8 juta

Terjual: ~185 juta token

Di mana fase adopsi kripto berikutnya mungkin berada

Ethereum di $3.100 mencerminkan kekuatan dan kematangan, tetapi juga pertumbuhan yang lebih lambat dan eksposur berkelanjutan terhadap risiko DeFi dan siklus leverage. Ini tetap menjadi infrastruktur penting, namun aksi harga menunjukkan bahwa aset berkapitalisasi besar dapat menghabiskan periode panjang untuk konsolidasi.

Digitap mewakili titik yang berbeda dalam siklus. Dengan produk yang aktif, penggunaan yang berkembang, dan ekonomi token yang terikat pada aktivitas daripada spekulasi, ia menonjol sebagai salah satu presale kripto terbaik untuk 2026.

