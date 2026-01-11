Pendiri CryptoQuant Mengkritik X karena Menghukum Kripto di Tengah Spam Bot

Pendiri CryptoQuant Ki Young Ju telah mengkritik X karena menekan postingan terkait kripto sambil gagal mengendalikan lonjakan spam otomatis, dengan berargumen bahwa platform tersebut menghukum pengguna yang sah alih-alih mengatasi masalah bot yang mendasarinya.

Dalam postingan hari Minggu di X, Ju menunjukkan lonjakan tajam aktivitas otomatis yang terkait dengan kata kunci "crypto," mengutip data yang menunjukkan lebih dari 7,7 juta postingan yang dihasilkan dalam satu hari, peningkatan lebih dari 1.200% dibandingkan dengan level sebelumnya. Menurut Ju, banjir konten berkualitas rendah telah memicu tindakan keras algoritmik yang juga mempengaruhi akun kripto yang asli.

"Seiring kemajuan AI, bot tidak dapat dihindari," tulis Ju, menambahkan bahwa ketidakmampuan X untuk membedakan akun otomatis dari manusia adalah masalah sebenarnya. Dia juga mengkritik sistem verifikasi berbayar platform tersebut, mengatakan bahwa itu telah gagal sebagai alat penyaringan dan sekarang memungkinkan bot untuk "membayar untuk spam," sementara pengguna autentik melihat jangkauan mereka berkurang.

"Sungguh tidak masuk akal bahwa X lebih memilih untuk melarang kripto daripada meningkatkan deteksi bot-nya," tulis Ju.

Bot menghasilkan jumlah postingan kripto yang sangat banyak. Sumber: Ki Young Ju

Pemimpin produk X menyalahkan penurunan jangkauan CT pada overposting

Kritik tersebut muncul setelah Nikita Bier, kepala produk X, mengungkapkan bahwa masalah visibilitas Crypto Twitter (CT) sebagian adalah akibat diri sendiri. Bier mengatakan banyak akun menghabiskan jangkauan harian mereka dengan memposting atau membalas secara berlebihan, seringkali dengan pesan bernilai rendah seperti balasan "gm" berulang, meninggalkan sedikit visibilitas ketika mereka kemudian membagikan konten substantif seperti pembaruan proyek.

"CT sedang sekarat karena bunuh diri, bukan karena algoritma," tulis Bier, dengan berargumen bahwa posting berlebihan mengencerkan jangkauan karena pengguna rata-rata hanya melihat jumlah postingan terbatas per hari.

Pernyataan tersebut memicu perdebatan di kalangan kripto. "Mereka telah secara terbuka menekan konten CT, melupakan bahwa itu adalah ceruk besar yang membuat X tetap hidup," kata seorang pengguna kripto.

X tetap menjadi platform komunikasi utama kripto

Pengguna kripto mengandalkan X sebagai pusat komunikasi waktu nyata utama mereka, menggunakan platform tersebut untuk berbagi wawasan pasar, pembaruan proyek, berita terkini, dan analisis onchain.

Tahun lalu, X meluncurkan fitur pesan bernama XChats, yang menurut Elon Musk akan mencakup "enkripsi gaya Bitcoin" bersama panggilan audio dan video, pesan yang menghilang, berbagi file, dan arsitektur yang dirancang ulang yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Rust.

Majalah: Bagaimana hukum kripto berubah pada tahun 2025 — dan bagaimana mereka akan berubah pada tahun 2026