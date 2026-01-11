BursaDEX+
PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa, menurut data CoinAnk, total jumlah likuidasi untuk kontrak futures cryptocurrency di seluruh jaringan mencapai

Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi kontrak sebesar $61,1004 juta terjadi di seluruh jaringan, terutama melibatkan posisi long.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/11 23:30
PANews melaporkan pada 11 Januari bahwa, menurut data CoinAnk, jumlah total likuidasi untuk kontrak futures cryptocurrency di seluruh jaringan mencapai $61,1004 juta dalam 24 jam terakhir, termasuk $37,953 juta dalam posisi long dan $23,1474 juta dalam posisi short. Jumlah total likuidasi untuk BTC adalah $2,9011 juta, dan untuk ETH adalah $3,823 juta.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

