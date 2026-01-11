BursaDEX+
XRP diperdagangkan dengan tenang di pasar, dengan volume 24 jam

XRP Tampaknya Membentuk Gravestone Doji, Apakah Ini Mengkhawatirkan?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 23:31
XRP diperdagangkan dengan tenang di pasar, dengan volume 24 jam turun sebanyak 58%. Para trader menunjukkan aktivitas yang lebih rendah karena volume perdagangan dalam 24 jam terakhir turun 58,41% menjadi $1,1 miliar, menurut data CoinMarketCap.

Meskipun hal ini mungkin tampak mengkhawatirkan, kemunculan sinyal pembalikan pada grafik XRP dapat menandakan bahwa perhatian perlu diberikan saat ini.

Menurut Ali, seorang analis kripto, XRP tampaknya sedang membentuk gravestone doji, menambahkan bahwa ini mungkin bukan "tampilan yang bagus" untuk cryptocurrency terbesar keempat berdasarkan kapitalisasi pasar.

Dari tweet Ali, tampaknya pola ini terbentuk pada grafik mingguan karena ia menyoroti pola ini pada kerangka waktu tersebut.

Gravestone doji adalah pola candlestick di mana harga pembukaan dan penutupan candle berada pada level yang sama atau sangat dekat dengan level yang sama. Doji mencerminkan ketidakpastian di pasar, dengan gravestone doji memiliki bayangan atas yang panjang dan tidak berbadan. Kemunculannya signifikan setelah tren naik, karena dapat mengindikasikan pembalikan bearish.

Gravestone doji sering kali mengimplikasikan bahwa pasar telah memutuskan untuk bearish.

Apa yang selanjutnya untuk harga XRP?

XRP membalikkan lonjakan kuat di awal 2026, yang mendorong harganya ke level tertinggi $2,41 pada 6 Januari. Cryptocurrency tersebut turun selama lima hari berturut-turut sejak tanggal tersebut dan saat ini sedang melakukan upaya rebound.

Pada saat penulisan, XRP naik 0,13% dalam 24 jam terakhir menjadi $2,10 tetapi turun 0,62% secara mingguan.

Penurunan harga XRP dalam minggu lalu bertepatan dengan arus keluar bersih pertama dari ETF XRP.

Exchange-traded funds (ETF) spot XRP AS mencatat hari arus keluar bersih pertama mereka sejak listing pada pertengahan November, mengakhiri rangkaian arus masuk yang konsisten di antara dana kripto utama. Dana tersebut mencatat arus keluar sebesar $40,8 juta pada 7 Januari, menurut data SoSoValue.

Saat ini, XRP terus diperdagangkan dalam kisaran luas antara $1,77 dan $2,41. Dalam jangka pendek akan diperhatikan apakah XRP akan mengubah MA 50 harian di $2 menjadi support untuk mempertahankan momentum bullish.

Breakout krusial berikutnya untuk XRP berada di $2,56, yang bertepatan dengan MA 50 harian. Penembusan di atas level ini mungkin membuka jalan menuju $3 dan $3,5.

Sumber: https://u.today/xrp-appears-to-be-forming-gravestone-doji-is-it-concerning

