Tornado Cash memproses sekitar $2,5 miliar pada 2025 meskipun terkena sanksi AS

Menurut Bitrace, mixer cryptocurrency Tornado Cash memproses sekitar $2,5 miliar token Ethereum pada tahun 2025. Ini terjadi meskipun platform privasi tersebut berada di bawah sanksi regulasi hingga Maret 2025.

Sebelum dan sesudah sanksi, aktivitas pada layanan pencampuran dana tetap berlangsung tanpa henti.

Tornado Cash menghadapi sanksi serius pada tahun 2022 dari banyak negara Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang memberlakukan sanksi pada platform pencampuran privasi yang memungkinkan pengguna untuk menyamarkan transaksi dan mempersulit deteksi.

Bagaimana respons regulator terhadap Tornado Cash?

Office of Foreign Assets Control Departemen Keuangan AS menuduh bahwa Tornado Cash memfasilitasi pencucian uang lebih dari $7 miliar, termasuk $455 juta yang dicuri oleh Lazarus Group Korea Utara, dan sejak itu menuntut para pendiri, yang hingga saat ini masih berjuang dalam pertempuran hukum.

Salah satu pendiri, Alexey Pertsev, telah dijatuhi hukuman 64 bulan penjara. Cryptopolitan telah melaporkan bahwa Roman Storm, salah satu co-founder lainnya, sedang menunggu untuk dijatuhi hukuman, dan co-founder ketiga saat ini masih buron.

Sanksi yang diberlakukan pada platform tersebut mengakibatkan penurunan aktivitas, tetapi operasi berlanjut karena arsitektur terdesentralisasi Tornado Cash. Protokol ini sejak itu mendapatkan lebih banyak ketenaran sebagai platform pilihan bagi orang-orang yang ingin menyamarkan transaksi untuk alasan privasi yang sah atau aktor jahat yang ingin mencuci dana.

Apa teknologi di balik revolusi privasi?

Fondasi teknologi yang memungkinkan protokol privasi ini terletak pada zero-knowledge proofs (ZKP), teknik kriptografi yang memungkinkan verifikasi informasi tanpa mengungkapkan data di baliknya.

Ini pertama kali diusulkan oleh beberapa peneliti MIT pada tahun 1985, dan sejak itu, teknologi ZKP telah berkembang dari sekadar konsep teoritis menjadi infrastruktur praktis yang mendukung miliaran transaksi.

Dalam mekanisme operasi Tornado Cash, pengguna menyetor cryptocurrency ke dalam smart contracts yang mengumpulkan dana dari berbagai sumber. Saat menarik ke alamat yang berbeda, pengguna memberikan zero-knowledge proofs yang menunjukkan kepemilikan mereka tanpa mengungkapkan deposit mana yang menghasilkan penarikan tersebut.

Ini membuat sangat sulit bagi pengamat eksternal untuk melacak pergerakan dana, secara efektif memutus jejak audit transparan yang biasanya menjadi fitur dalam sebagian besar transaksi blockchain.

Ekosistem protokol privasi juga telah berkembang melampaui Tornado Cash. Railgun, yang sering disebutkan oleh pendiri Ethereum Vitalik Buterin, mencatat arus masuk bersih sebesar $1,4 miliar pada tahun 2025, menurut Bitrace.

Pemain institusional melakukan investasi besar dalam solusi privasi pada tahun 2025, dengan Zcash menerima bagian terbesar dari investasi tersebut. Cryptocurrency ini, yang dibangun dengan kode yang sama dengan Bitcoin tetapi dengan lapisan privasi tambahan, menarik perhatian pengguna yang menginginkan lebih banyak privasi dalam transaksi mereka.

Token Zcash sejak itu meningkat lebih dari 750% year-to-date, dengan kapitalisasi pasar lebih dari $6,45 miliar.

Platform privasi lainnya, Monero, juga melihat investasi yang cukup besar dan sekarang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari $9,1 miliar. Namun, platform-platform ini bukan mixer crypto seperti Tornado Cash, yang mungkin juga berkontribusi pada daya tarik mereka.

Tantangan kepatuhan untuk entitas Web3

Sanksi terhadap Tornado Cash dicabut menyusul putusan pengadilan banding federal bahwa smart contracts yang tidak dapat diubah tidak memenuhi syarat sebagai properti di bawah hukum AS, menetapkan bahwa regulator tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi pada software itu sendiri.

Namun, ini belum mengakhiri litigasi yang sedang berlangsung dan percakapan mengenai protokol tersebut.

Pertanyaan mendasar yang dihadapi industri adalah apakah privasi dapat diselaraskan dengan persyaratan regulasi. Trajektori saat ini menunjuk pada meningkatnya adopsi teknologi zero-knowledge proof di berbagai kasus penggunaan yang sah, dari transaksi bisnis rahasia hingga verifikasi identitas yang menjaga privasi.

Namun, ada juga peningkatan penggunaan oleh aktor jahat, dan itulah yang harus ditemukan cara untuk ditangani oleh regulator dan pemangku kepentingan industri lainnya tanpa membuang anak bersama air mandinya—dengan kata lain, menyelesaikan tanpa mengambil langkah-langkah yang mempengaruhi pengguna yang sah.

