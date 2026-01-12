BNB & DOGE Stagnan Sementara Hadiah AI ZKP Memicu Pembelian Massal

Proyek Kripto

Bandingkan harga koin BNB dan Dogecoin dengan Proof Pods ZKP. Temukan mengapa Zero Knowledge Proof adalah kripto terbaik untuk dibeli saat ini untuk penghasilan AI harian yang terverifikasi.

Pasar kripto terus bergerak cepat, tetapi kinerja tetap tidak merata di seluruh aset utama. BNB saat ini diperdagangkan mendekati level $910, menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dan pemulihan setelah volatilitas baru-baru ini, didukung oleh permintaan yang stabil daripada momentum agresif. Meskipun potensi kenaikan masih mungkin, kelanjutannya akan bergantung pada volume yang berkelanjutan dan dukungan pasar yang lebih luas.

Dogecoin, sebaliknya, tetap berada di bawah tekanan. Diperdagangkan mendekati $0,14, DOGE terus berjuang di bawah level resistensi kunci, dengan aksi harga mencerminkan kurangnya keyakinan pembeli yang kuat meskipun ada aktivitas ekosistem yang berkelanjutan. Bersama-sama, BNB dan Dogecoin menggambarkan bagaimana sentimen pasar secara keseluruhan masih memainkan peran dominan, sering kali lebih penting daripada narasi individual dalam membentuk arah harga jangka pendek.

Namun, pergeseran besar sedang berlangsung. Proyek yang menyediakan utilitas nyata mulai memimpin, dengan Zero Knowledge Proof (ZKP) di garis depan. Melalui Proof Pods-nya, ZKP memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hadiah harian dengan menyelesaikan tugas AI yang terverifikasi alih-alih mengandalkan spekulasi murni. Bagi siapa pun yang mengevaluasi kripto terbaik untuk dibeli saat ini, ZKP menyediakan jalur praktis dan segar untuk menghasilkan penghasilan kripto.

Aktivitas Jaringan BNB & Pertumbuhan Dompet Melonjak di 2025

Koin BNB mengalami lonjakan besar dalam basis penggunanya selama setahun terakhir. Laporan menunjukkan bahwa jumlah pemegang total naik dari 159 juta pada Januari menjadi 279 juta pada Desember, penambahan sekitar 121 juta dompet baru. Pengguna aktif harian juga melonjak dari 800.000 menjadi hampir 3 juta, membuktikan bahwa orang-orang menggunakan jaringan untuk lebih dari sekadar menyimpan. Ketika adopsi dan penggunaan meningkat bersama, itu sering menandakan permintaan organik yang sehat.

Dalam hal nilai pasar, koin BNB mencapai puncak rekor pada 2025 tetapi saat ini menghadapi tren turun. Jika penjualan terus berlanjut, harga mungkin turun di bawah $800 untuk menguji level dukungan $795. Sebaliknya, reli pasar yang luas dapat mendorong koin BNB kembali menuju target yang lebih tinggi. Untuk saat ini, arahnya sangat bergantung pada bagaimana kinerja pasar yang lebih luas selama beberapa bulan ke depan.

Dogecoin Menghadapi Resistensi Berat saat Bias Bearish Bertahan

Harga Dogecoin saat ini melayang mendekati level $0,14, di mana ia terus diperdagangkan di bawah zona resistensi kunci. Meskipun penjualan curam telah melambat, aksi harga tetap dibatasi di bawah rata-rata bergerak penting, menjaga momentum jangka pendek condong ke bawah. Sinyal teknis masih menunjukkan keraguan, dengan pembeli berjuang untuk mendapatkan kembali kontrol.

Pada saat yang sama, perkembangan penting terus berlanjut di latar belakang. Kampanye promosi DOGE yang sedang berlangsung dari Robinhood dan peluncuran produk terkait ETF baru menggarisbawahi minat institusional dan ritel yang berkelanjutan. Namun, katalis ini belum diterjemahkan menjadi tekanan beli yang diperbarui di pasar spot.

Untuk saat ini, sentimen tetap berhati-hati. Untuk menandakan pemulihan yang berarti, Dogecoin perlu merebut kembali dan bertahan di atas kisaran $0,145–$0,15. Sampai itu terjadi, analis mengharapkan DOGE tetap terikat kisaran, dengan risiko penurunan menuju level dukungan terdekat jika kondisi pasar yang lebih luas melemah.

Bagaimana ZKP Memberikan Utilitas Harian dan Kekuatan Penghasilan Besar

Zero Knowledge Proof (ZKP) dengan cepat naik sebagai proyek tingkat atas berkat lelang prajual aktif dan Proof Pods-nya. Unit perangkat keras fisik ini berada di pusat ekosistem, menghasilkan hadiah harian melalui pekerjaan komputasi aktual.

Proof Pods bukan tentang staking sederhana atau penambangan yang rakus daya. Unit ini memvalidasi proses AI dan membuat bukti zero-knowledge untuk mendukung jaringan terdesentralisasi dan pribadi. Setelah Anda menghubungkan Proof Pod ke daya dan Wi-Fi, ia mulai bekerja sendiri. Tidak memerlukan pengaturan kompleks atau keahlian teknis untuk mengoperasikannya.

Struktur hadiah jelas dan terbuka. Pada Level 1, sebuah Pod menghasilkan sekitar $1 senilai ZKP setiap hari, berdasarkan hasil lelang hari sebelumnya. Pada Level 300, penghasilan harian tersebut dapat mencapai hingga $300 senilai token. Setiap tugas dicatat on-chain, dan Anda dapat melacak hadiah Anda secara real-time melalui dasbor.

Pada dasarnya, keuntungan ini berasal dari utilitas, bukan dari mengejar pump pasar. Lelang harian lebih lanjut membuktikan komitmen ZKP kepada penggunanya. Setiap 24 jam, lelang menetapkan harga ZKP berdasarkan permintaan nyata, yang kemudian berfungsi sebagai tingkat hadiah untuk semua Pod pada hari berikutnya. Pengaturan ini memastikan semua orang berada di halaman yang sama mengenai nilai token.

Saat ini, para ahli menyarankan bahwa peserta awal dapat melihat keuntungan 800x saat proyek mendapatkan adopsi yang lebih luas. Bagi mereka yang mencari kripto terbaik untuk dibeli saat ini, model Proof Pod ZKP menawarkan sistem berbasis kontribusi yang dirancang untuk masa depan AI.

Kesimpulan

Koin BNB terus mendapat manfaat dari adopsi yang kuat di seluruh ekosistemnya, meskipun aksi harga jangka pendek tetap rentan terhadap volatilitas saat momentum berfluktuasi. Sementara itu, harga Dogecoin mencoba untuk stabil setelah kelemahan baru-baru ini tetapi masih menghadapi level resistensi utama sebelum pembalikan bullish apa pun dapat dikonfirmasi. Kedua aset tetap sangat sensitif terhadap ayunan pasar yang lebih luas, yang terus membentuk kinerja jangka pendek lebih dari perkembangan individual.

ZKP menawarkan strategi yang berbeda. Alih-alih berharap untuk lonjakan harga, pemilik Proof Pod mendapatkan setiap hari dengan memberikan nilai jaringan nyata. Perangkat ini mengotomatiskan validasi tugas AI untuk menghasilkan hadiah yang konsisten. Model yang didorong utilitas ini menghilangkan tebakan yang ditemukan dalam perdagangan kripto biasa. Saat industri bergerak menuju proyek dengan aplikasi dunia nyata, ZKP menonjol sebagai kripto terbaik untuk dibeli saat ini. Dengan potensi penghasilan harian mencapai $300, investor bertindak cepat untuk mengamankan perangkat keras mereka.

Jelajahi Zero Knowledge Proof:

Lelang: https://auction.zkp.com/

Website: https://zkp.com/

X: https://x.com/ZKPofficial

Telegram: https://t.me/ZKPofficial

Publikasi ini disponsori dan ditulis oleh pihak ketiga. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lainnya di halaman ini. Pembaca disarankan untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency apa pun. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian apa pun yang dihasilkan dari penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan.

Penulis

Alexander Zdravkov adalah orang yang selalu mencari logika di balik sesuatu. Dia memiliki lebih dari 3 tahun pengalaman di ruang kripto, di mana dia dengan terampil mengidentifikasi tren baru di dunia mata uang digital. Baik memberikan analisis mendalam atau laporan harian tentang semua topik, pemahaman mendalam dan antusiasmenya terhadap apa yang dia lakukan menjadikannya anggota tim yang berharga.

Cerita terkait

Artikel selanjutnya