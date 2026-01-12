Pendiri CryptoQuant Mengkritik X Terkait Masalah Bot

Pendiri CryptoQuant Ki Young Ju mengkritik X karena menghukum konten kripto alih-alih mengatasi aktivitas bot dan spam di platform.

Ki Young Ju, pendiri CryptoQuant, telah mengkritik X karena menghukum konten terkait kripto daripada menangani aktivitas bot.

Dalam postingan terbarunya di X, Ju menjelaskan bahwa algoritma platform menargetkan konten kripto yang sah, merugikan pengguna nyata. Sementara itu, akun otomatis terus membanjiri platform dengan spam, merusak pengalaman bagi semua orang.

Ju percaya bahwa X berfokus pada masalah yang salah dengan menghukum konten asli alih-alih mengatasi peningkatan bot.

Bot Membanjiri Platform dengan Konten Kripto

Kekhawatiran Ju muncul setelah melihat lonjakan besar dalam aktivitas otomatis terkait kata "crypto" di X. Dalam satu hari, lebih dari 7,7 juta postingan yang berisi kata kunci kripto dihasilkan, yang merupakan peningkatan lebih dari 1.200%.

Peningkatan konten yang dihasilkan bot ini telah menyebabkan tindakan keras algoritmik yang lebih kuat terhadap postingan kripto. Akibatnya, akun asli kini menghadapi jangkauan dan visibilitas yang berkurang.

Ju menunjukkan bahwa X gagal membedakan antara akun manusia dan bot secara efektif.

Kegagalan ini, menurutnya, telah menyebabkan pengguna yang tidak bersalah dihukum. Dia juga mengkritik sistem verifikasi berbayar X, menunjukkan bahwa hal itu memungkinkan bot melewati filter platform.

Ju percaya bahwa masalah sebenarnya terletak pada ketidakmampuan X untuk mengendalikan aktivitas bot sambil secara tidak adil menghukum pengguna nyata.

Kepala Produk X Merespons Masalah Jangkauan Crypto Twitter

Kepala produk X, Nikita Bier, baru-baru ini merespons masalah visibilitas di Crypto Twitter.

Menurut Bier, masalahnya sebagian disebabkan oleh pengguna sendiri yang terlalu banyak memposting. Dia menjelaskan bahwa banyak pengguna menghabiskan jangkauan harian mereka dengan konten yang berulang dan bernilai rendah.

Ini meninggalkan sedikit ruang bagi postingan yang lebih bermakna untuk dilihat orang lain.

Bier percaya masalah jangkauan komunitas kripto disebabkan oleh "overposting" daripada penekanan algoritmik.

Dia berpendapat bahwa algoritma platform hanya membatasi eksposur ketika pengguna secara konsisten memposting konten berlebihan.

Namun, pernyataan ini memicu perdebatan dalam komunitas kripto, dengan banyak yang merasa bahwa platform secara tidak adil menargetkan konten kripto. Beberapa pengguna berpendapat bahwa bot, bukan overposting, adalah penyebab sebenarnya dari masalah ini.

Peran X sebagai Platform Utama untuk Diskusi Kripto

Meskipun ada masalah baru-baru ini, X tetap menjadi platform kunci bagi komunitas kripto untuk berkomunikasi.

Banyak pengguna mengandalkan X untuk berbagi wawasan pasar, berita, dan pembaruan proyek secara real-time.

Profesional kripto menggunakan platform untuk tetap terhubung dan mendapat informasi tentang tren dan perkembangan.

Akibatnya, X telah menjadi pusat utama untuk cryptocurrency diskusi dan analisis.

X juga telah memperkenalkan fitur baru, seperti XChats, yang diharapkan mencakup "enkripsi gaya Bitcoin" dan alat komunikasi yang ditingkatkan.

Pembaruan ini bertujuan untuk memberikan pengguna platform yang lebih aman dan serbaguna.

Namun, dengan kekhawatiran yang terus berlanjut tentang bot dan penekanan konten, hubungan X dengan komunitas kripto tetap dalam pengawasan.

Pengguna berharap bahwa X akan fokus pada peningkatan sistem deteksi bot untuk memastikan konten asli tidak terpengaruh secara negatif.