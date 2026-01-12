Rusia Mengalami Lonjakan Permintaan Kripto di Tengah Meningkatnya Minat Pasar

Poin Kunci: Lonjakan panggilan Rusia tentang kripto, pensiun, penambangan meningkatkan minat pasar.

Rusia memimpin Eropa dengan $376,3 miliar dalam arus masuk kripto.

Minat institusional mendorong pertumbuhan aktivitas BTC dan DeFi.

Dana Sosial Rusia menerima 37 juta panggilan pada tahun 2025, dengan peningkatan signifikan dalam pertanyaan terkait cryptocurrency, terutama tentang pensiun dan kesejahteraan sosial dalam aset digital.

Lonjakan ini menunjukkan meningkatnya minat terhadap cryptocurrency di tengah posisi Rusia yang terus berkembang sebagai pasar kripto terbesar di Eropa, menandakan potensi pergeseran regulasi masa depan dalam integrasi aset digital.

Konten Utama

Pertanyaan hotline di Rusia telah mengalami pergeseran fokus yang signifikan ke arah cryptocurrency pada tahun 2025. Dana Sosial Rusia memproses 37 juta panggilan, dengan banyak pertanyaan mengenai pensiun dan pendapatan kripto. Meskipun pensiun tetap dibayar dalam rubel, tren ini mencerminkan meningkatnya minat terhadap aset digital.

Pasar kripto Rusia mengalami lonjakan, menjadi yang terbesar di Eropa dengan $376,3 miliar dalam arus masuk dari Juli 2024 hingga Juni 2025. Meningkatnya pertanyaan tentang kripto dalam konteks pensiun menandakan meningkatnya minat publik dan institusional, meskipun kebijakan saat ini melarang penggunaan cryptocurrency dalam pembayaran pemerintah.

Respons institusional utama mencakup mempertahankan protokol rubel dari Dana Sosial Rusia. Bank Sentral Rusia terus menekankan bahwa meskipun cryptocurrency tidak dapat digunakan untuk pembayaran, jalur investasi melalui model yang diatur dimungkinkan, mengakui minat pasar yang signifikan.

Harga Bitcoin Mencapai $90.751 di Tengah Lonjakan Pasar Rusia

Tahukah Anda? Minat institusional dan ritel Rusia terhadap cryptocurrency menunjukkan potensi pergeseran pasar yang signifikan, menyerupai pola-pola sebelumnya yang terlihat di pasar berkembang dengan penggunaan pembayaran domestik yang terbatas.

Dinamika pasar Bitcoin saat ini menampilkan harga $90.751,32, didukung oleh kapitalisasi pasar $1,81 triliun. CoinMarketCap menyoroti harga Bitcoin yang berfluktuasi dengan perubahan 24 jam sebesar 0,32% karena aset digital mendominasi pasar dengan pangsa 58,36%.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 19:12 UTC tanggal 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim penelitian Coincu mengindikasikan potensi pertumbuhan dalam adopsi kripto institusional dengan pasar Rusia yang berfokus pada kerangka regulasi. Bank Sentral Rusia tampaknya siap untuk mempertimbangkan jalur investasi yang terkontrol, meningkatkan daya tarik bagi trader profesional yang menyoroti pergeseran finansial strategis.