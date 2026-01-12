XMR Melonjak ke $500 untuk Pertama Kalinya Sejak 2021 saat Zcash Menurun

Monero Melampaui $500 di Tengah Gejolak Pasar Koin Privasi yang Lebih Luas

Monero, cryptocurrency berfokus privasi terkemuka, telah menembus ambang batas $500 untuk pertama kalinya sejak puncaknya pada Mei 2021, menandakan minat investor yang diperbarui. Aset digital ini sempat menyentuh $500,66 setelah kenaikan 6% pada hari Minggu dan peningkatan 20% selama seminggu terakhir, mendekati rekor tertinggi sepanjang masa sekitar $517,50 yang ditetapkan pada April 2021. Peningkatan ini mencerminkan daya tarik Monero yang meningkat di tengah gejolak yang mempengaruhi pesaing koin privasinya.

Kekacauan Zcash Memicu Reli Monero

Grafik harian XMR/USD. Sumber: TradingView

Reli terbaru Monero sangat kontras dengan perkembangan menantang dalam komunitas Zcash. Pada hari Rabu, tim di balik Zcash, Electric Coin Company, menghadapi pengunduran diri massal karena perselisihan tentang tata kelola proyek, manajemen aset, dan arah operasional. Dampaknya mengungkap perpecahan internal yang signifikan, terutama mengenai pengelolaan aset proyek vital dan tata kelola strategis. Selanjutnya, harga Zcash anjlok lebih dari 20%, mencapai titik terendah mingguan sekitar $360 di tengah ketidakpastian pasar.

Grafik harian ZEC/USD. TradingView

Sementara itu, komentar institusional sangat optimis terhadap Monero. Perusahaan investasi terkemuka seperti Grayscale dan Coinbase menyoroti koin privasi sebagai tema pertumbuhan kritis, menekankan meningkatnya permintaan untuk kerahasiaan keuangan di pasar yang semakin diatur.

Dengan gejolak seputar Zcash, para pedagang menunjukkan preferensi terhadap Monero, memandangnya sebagai solusi privasi yang lebih andal dan komprehensif dalam iklim saat ini.

Pandangan Teknis: Kehati-hatian di Cakrawala

Pada Januari, Monero mendekati titik penting, menargetkan penembusan di atas rekor tertinggi sebelumnya sekitar $517,50. Secara historis, upaya penembusan serupa telah gagal tujuh kali di masa lalu, sering kali menghasilkan koreksi tajam 40% hingga 95%, menarik harga turun menuju level support di sepanjang garis tren naik.

Grafik dua minggu XMR/USD. Sumber: TradingView

Pola historis semacam itu menunjukkan bahwa pergerakan naik berkelanjutan di atas $500-$520 harus dikonfirmasi untuk membatalkan fraktal bearish dan membuka pintu untuk keuntungan lebih lanjut. Keberhasilan dapat membuat aset ini rally menuju $775, membawanya ke rekor tertinggi baru sepanjang masa, mirip dengan cryptocurrency lain yang menembus setelah fase konsolidasi yang berkepanjangan pada tahun 2025.

Analisis ini menggarisbawahi pentingnya optimisme yang hati-hati — sementara fundamental Monero tampak kuat di tengah reli ini, fraktal historis menyoroti potensi risiko koreksi signifikan jika resistensi gagal bertahan.

Artikel ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat keuangan. Investasi cryptocurrency membawa risiko, dan pembaca disarankan untuk melakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan trading. Informasi yang diberikan tidak dijamin akurat atau lengkap, dan ketergantungan pada data tersebut adalah risiko pembaca sendiri.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai XMR Melonjak ke $500 untuk Pertama Kalinya Sejak 2021 Saat Zcash Menurun di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan update blockchain.