Platform X Menurunkan Peringkat Postingan Kripto Setelah Lonjakan Bot

Poin Utama: X menurunkan peringkat postingan kripto setelah lonjakan lalu lintas bot.

Kenaikan 1.224% pada postingan bertema kripto menyebabkan perubahan algoritma.

Penyesuaian algoritma X mempengaruhi pasar dan komunikasi komunitas.

CEO CryptoQuant Ki Young Ju melaporkan lonjakan 1.224% pada postingan terkait kripto di Platform X yang menyebabkan pembatasan algoritmik, mempengaruhi visibilitas konten kripto yang sah pada 11 Januari.

Insiden ini menekankan tantangan dalam menyeimbangkan langkah-langkah anti-spam dan distribusi konten asli, berdampak pada trader dan analis yang bergantung pada diskusi kripto real-time di platform sosial.

Lonjakan Bot Platform X Menyebabkan Penurunan Peringkat Postingan Kripto

Penyesuaian sementara Platform X terhadap algoritma-nya dimulai setelah CEO CryptoQuant menyoroti peningkatan signifikan pada postingan yang digerakkan bot. Lonjakan ini menyebabkan penurunan peringkat konten mata uang kripto untuk membatasi spam. Namun, langkah tersebut secara tidak sengaja juga mengenai pengguna asli.

Pergeseran dalam visibilitas konten telah menyebabkan kekhawatiran di antara komunitas kripto, berdampak pada keterlibatan analis dan pengguna yang memerlukan pembaruan real-time. Pelaku pasar sedang mengevaluasi bagaimana hal ini mempengaruhi aliran informasi dan aktivitas perdagangan dalam lanskap kripto.

Reaksi negatif komunitas sangat terlihat, dengan beberapa pengguna melaporkan penurunan jangkauan postingan terkait kripto. Ki Young Ju secara terbuka mengkritik kurangnya nuansa dalam pendekatan X, menekankan pentingnya mengeksplorasi langkah-langkah kontrol spam lainnya untuk melindungi percakapan yang sah.

– Ki Young Ju, Pendiri & CEO, CryptoQuant [5]

Tantangan Historis dalam Menyeimbangkan Spam dan Diskusi Nyata

Tahukah Anda? Selama gangguan platform sosial terkait kripto sebelumnya, pemain industri utama melaporkan masalah serupa, berdampak pada jangkauan konten secara tidak sengaja, menggambarkan tantangan berulang dalam menyeimbangkan kontrol spam dan visibilitas diskusi yang sah.

Bitcoin (BTC), per 11 Januari 2026, berada pada harga $90.416,33, dengan kapitalisasi pasar $1.806.031.392.804. Selama 90 hari terakhir, harga BTC telah turun sebesar 21,86%, seperti dilaporkan oleh CoinMarketCap, mencerminkan volatilitas pasar yang lebih luas.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar pada CoinMarketCap pukul 20:11 UTC pada 11 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim penelitian Coincu menunjukkan potensi gangguan dalam keterlibatan komunitas yang mungkin mengarah pada strategi yang berkembang dalam komunikasi kripto. Pola historis menunjukkan tantangan konten platform serupa, mendorong eksplorasi jaringan komunikasi terdesentralisasi untuk mengurangi risiko serupa di masa depan.