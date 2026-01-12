Walmart bermitra dengan Google untuk mengintegrasikan asisten AI Gemini demi pengalaman belanja yang mulus

Pembeli Walmart akan segera mendapat bantuan dari asisten kecerdasan buatan Google saat membeli bahan makanan dan produk lainnya, ungkap kedua perusahaan pada hari Minggu selama konferensi ritel besar di New York City.

Kedua perusahaan mengumumkan kemitraan mereka di Big Show National Retail Federation di Javits Center. John Furner, yang menjadi CEO Walmart berikutnya, dan CEO Google Sundar Pichai membagikan berita tersebut di atas panggung, meskipun mereka tidak mengungkapkan kapan layanan akan dimulai atau berapa biaya kesepakatan tersebut. Fitur ini akan pertama kali hadir di AS sebelum pindah ke negara lain.

Kemitraan ini memungkinkan pelanggan Walmart menggunakan Gemini, asisten AI Google, untuk menemukan dan membeli barang dari toko Walmart dan Sam's Club. Langkah ini muncul saat lebih banyak orang beralih ke chatbot AI untuk bantuan belanja.

Walmart sudah bekerja sama dengan ChatGPT, sistem AI pesaing yang dibuat oleh OpenAI. Kesepakatan itu, yang diumumkan pada bulan Oktober, menciptakan sesuatu yang disebut Instant Checkout. Ini memungkinkan orang membeli produk tanpa meninggalkan chatbot. OpenAI meluncurkan fitur ini baru-baru ini dan memiliki perjanjian serupa dengan Etsy dan beberapa toko Shopify, termasuk Skims, Vuori, dan Spanx.

Walmart juga menjalankan asisten AI sendiri yang disebut Sparky. Ini muncul sebagai wajah tersenyum kuning di dalam aplikasi seluler perusahaan.

"Transisi dari pencarian web atau aplikasi tradisional ke perdagangan yang dipimpin agen mewakili evolusi besar berikutnya dalam ritel," kata Furner dalam pernyataan tertulis. "Kami tidak hanya menonton pergeseran ini, kami yang mendorongnya."

Berbicara di konferensi tersebut, Furner mengatakan perusahaan sedang "menulis ulang pedoman ritel." Dengan AI, Walmart ingin "menutup kesenjangan antara saya menginginkannya dan saya memilikinya," jelasnya. Furner mengambil alih sebagai bos tertinggi Walmart pada 1 Februari.

Pichai menyebut kemitraan itu menarik dan mengatakan adopsi AI menandai momen "transformatif" untuk ritel.

Untuk Walmart, pola belanja pelanggan berubah. Lebih banyak orang sekarang memulai pencarian produk mereka di chatbot AI daripada langsung ke situs web atau aplikasi Walmart. Pergeseran ini memaksa pengecer untuk memikirkan kembali cara beroperasi secara online.

David Guggina, yang menjalankan belanja online untuk Walmart AS, mengatakan agen AI "membantu kami bertemu pelanggan lebih awal dalam perjalanan belanja mereka dan di lebih banyak tempat." Dia menambahkan bahwa alat-alat ini pada akhirnya akan "memudahkan pelanggan menemukan apa yang mereka butuhkan, inginkan, dan sukai."

Pemimpin perusahaan juga telah membicarakan bagaimana AI akan mengubah pekerjaan di Walmart, yang mempekerjakan lebih banyak orang daripada perusahaan swasta lainnya di Amerika. Doug McMillon, CEO saat ini yang akan pensiun, mengatakan, "Sangat jelas bahwa AI akan mengubah secara harfiah setiap pekerjaan."

Google meluncurkan paket alat untuk membantu toko membuat asisten AI mereka sendiri

Google bertujuan untuk mempermudah merek terhubung dengan pembeli yang menggunakan teknologi AI. Agen AI ritel ini membantu orang menemukan produk, menjawab pertanyaan pelanggan, dan bahkan membiarkan pengunjung memesan makanan di restoran. Google menyebut paket ini Gemini Enterprise for Customer Experience.

Alat-alat Google ini menandai dorongan besar pertama perusahaan ke dalam belanja berbasis AI untuk toko. Pasar untuk jenis belanja ini baru mulai terbentuk.

Seperti dilaporkan oleh Cryptopolitan sebelumnya, OpenAI memulai perlombaan musim gugur lalu ketika merilis Instant Checkout, yang memungkinkan pengguna membeli barang langsung melalui ChatGPT. Pada bulan Januari, Microsoft mengumumkan fitur checkout serupa untuk chatbot Copilot-nya.

Namun ketika pengecer membuat produk mereka tersedia di dalam chatbot AI seperti ChatGPT, Copilot, atau Gemini, mereka berisiko kehilangan loyalitas pelanggan dan melewatkan peluang untuk menjual barang tambahan. Ini juga dapat mengurangi uang iklan. Dengan membangun agen AI dan alat belanja mereka sendiri, pengecer menjaga lebih banyak kontrol atas bagaimana AI menampilkan dan mengantarkan produk mereka.

"Ada pergeseran pasar di seluruh spektrum pengecer yang berinvestasi dalam kemampuan mereka sendiri daripada hanya mengandalkan pihak ketiga," kata Lauren Wiener, yang bekerja di Boston Consulting Group.

Walmart memperluas jaringan pengiriman drone

Walmart juga merencanakan ekspansi besar layanan pengiriman drone tahun ini. Walmart akan menambahkan pengiriman dengan drone di 150 toko lagi selama tahun depan, bekerja sama dengan Wing, operator drone yang dimiliki oleh Alphabet. Perusahaan menginginkan layanan drone di lebih dari 270 lokasi di seluruh negeri pada akhir 2027.

Ini mewakili peningkatan besar dari operasi saat ini, yang terutama melayani area Dallas-Fort Worth dan Atlanta. Wing memperkirakan lebih dari 40 juta pembeli Walmart akan memiliki akses setelah ekspansi, naik dari sekitar 2 juta saat ini.

"Kami ingin membantu pelanggan mendapatkan apa yang mereka inginkan, kapan mereka inginkan, dan di mana mereka menginginkannya," kata Greg Cathey, wakil presiden senior transformasi pemenuhan digital di Walmart. "Pengiriman drone sangat membantu ketika pelanggan membutuhkan hanya satu hingga beberapa barang dengan cepat."

Perusahaan dari Walmart dan Amazon hingga aplikasi pengiriman DoorDash telah memulai pengiriman udara di bagian-bagian AS selama beberapa tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan melihat metode pengiriman sebagai cara cepat dan nyaman bagi pembeli untuk mendapatkan pesanan online dikirim ke rumah mereka. Namun peluncuran teknologi ini sebagian besar sporadis dan terbatas pada wilayah tertentu.

Operator drone telah menghadapi hambatan regulasi, kekhawatiran masyarakat tentang kebisingan, keselamatan, dan privasi, serta keterbatasan terbang dalam cuaca buruk.

