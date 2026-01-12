BursaDEX+
Altcoin yang Paling Banyak Dicari oleh Pengguna Kripto dalam Beberapa Jam Terakhir Telah Terungkap!

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/12 04:01
Monero
XMR$705.01+0.42%
Platform pelacak kripto CoinGecko membagikan altcoin yang paling banyak dicari di platform dalam beberapa jam terakhir. Data menunjukkan bahwa minat tersebar ke berbagai proyek mulai dari proyek yang berfokus pada privasi hingga token baru dengan kapitalisasi pasar rendah. Berikut adalah altcoin yang namanya paling banyak dicari oleh pengguna kripto dalam beberapa jam terakhir menurut data CoinGecko beserta kapitalisasi pasarnya: Monero (XMR) – 9,35 miliar dolar The […]

Sumber: Bitcoinsistemi.com

