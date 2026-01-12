Harga XLM Menunjukkan Tanda Bullish saat Nilai RWA Stellar Mendekati $1 Miliar

Harga Stellar telah berjuang selama berbulan-bulan dan tetap turun sekitar 34% selama tiga bulan terakhir. Meskipun tren turun yang lebih luas ini, aksi harga terkini telah stabil, dengan XLM diperdagangkan sebagian besar datar selama 24 jam terakhir. Di balik permukaan, beberapa sinyal menunjukkan kelemahan mungkin kehilangan kekuatan daripada berakselerasi.

Pada saat yang sama, penggunaan nyata Stellar terus berkembang. Modal terus mengalir ke dalam jaringan, pembelian saat penurunan tetap aktif, dan struktur grafik bullish sedang terbentuk. Dengan nilai aset dunia nyata Stellar sekarang mendekati $1 miliar, harga mendekati titik keputusan kunci.

Pola Harga Bullish Terbentuk Seiring Penggunaan Nyata Berkembang

Stellar membentuk pola inverse head and shoulders pada grafik harian, sebuah struktur yang sering muncul di dekat dasar pasar. Pola ini menunjukkan bahwa tekanan jual secara bertahap memudar sementara pembeli masuk lebih awal pada setiap penurunan. Bahu kiri terbentuk pada bulan November, kepala tercetak pada akhir Desember, dan penarikan terkini menciptakan bahu kanan.

Pola Bullish Stellar: TradingView

Struktur ini mulai terbentuk setelah 31 Desember, ketika Stellar menguat hampir 30% sebelum melakukan koreksi antara 6 Januari dan 9 Januari. Koreksi tersebut tidak merusak tren.

Sebaliknya, itu membantu membentuk bahu kanan. Garis leher pola berada sekitar 12% di atas harga saat ini. Penutupan harian di atas level ini akan mengonfirmasi breakout.

Yang memperkuat pengaturan ini adalah pertumbuhan jaringan nyata. Nilai aset dunia nyata Stellar naik dari sekitar $890 juta (pada 31 Desember) menjadi sekitar $986 juta pada awal Januari. Itu adalah peningkatan sekitar 10,8% dalam waktu singkat, membawa jaringan mendekati angka $1 miliar.

Nilai RWA Tumbuh: RWA.XYZ

Peningkatan penggunaan ini membantu menjelaskan mengapa harga stabil alih-alih turun, memberikan fondasi solid untuk pola bullish.

Arus Modal Masuk dan Pembelian Saat Penurunan Mendukung Struktur

Untuk memahami mengapa pola bertahan, membantu untuk melihat arus modal. Chaikin Money Flow, atau CMF, mengukur apakah uang masuk atau keluar dari suatu aset.

Ketika CMF tetap di atas nol, itu menunjukkan bahwa lebih banyak modal yang mengalir masuk daripada keluar. Untuk Stellar, CMF tetap positif bahkan saat harga bergerak lebih rendah selama beberapa minggu terakhir.

Arus Modal Besar Berlanjut: TradingView

Ini menandakan arus modal masuk yang stabil daripada distribusi. Perilaku itu sejalan dengan kenaikan nilai aset dunia nyata Stellar. Modal yang mengalir ke jaringan juga muncul dalam data harga, menunjukkan peserta besar sedang membangun posisi selama kelemahan.

Pembelian saat penurunan juga tetap terlihat melalui Money Flow Index, atau MFI. MFI melacak tekanan beli dan jual menggunakan harga dan volume. Antara akhir November dan akhir Desember, harga Stellar membuat posisi terendah yang lebih rendah. Selama periode yang sama, MFI mempertahankan level lebih tinggi dan terus naik. Ini menunjukkan pembeli secara konsisten masuk pada penurunan daripada meninggalkan posisi.

Pembelian Saat Penurunan Berlanjut: TradingView

Selama MFI tetap di atas level 36, perilaku pembelian saat penurunan ini tetap utuh. Pembeli masih menyerap tekanan jual, yang membantu mendukung bahu kanan pola.

Level yang Menentukan Apakah Harga Stellar Menembus Lebih Tinggi

Level harga teknis Stellar ke depan didefinisikan dengan baik. Penutupan harian di atas $0,254 (teori 12% yang ditetapkan sebelumnya) akan mengonfirmasi breakout inverse head and shoulders dan membuka jalur menuju area $0,330, yang mewakili proyeksi kenaikan 30% dari garis leher.

Pada sisi bawah, $0,223 adalah level pertama yang harus diperhatikan. Penutupan harian di bawahnya akan melemahkan struktur bullish. Penutupan lebih dalam di bawah $0,196 akan membatalkan pola sepenuhnya dengan menembus di bawah kepala.

Analisis Harga Stellar: TradingView

Untuk saat ini, harga Stellar terkompresi antara arus modal masuk yang stabil, pembelian saat penurunan yang aktif, dan level breakout yang jelas di atas. Penggunaan di jaringan terus tumbuh, bahkan saat harga ragu-ragu. Apakah XLM bergerak lebih tinggi sekarang tergantung pada satu pertanyaan: dapatkah harga mengejar modal yang sudah mengalir ke jaringan Stellar?