Bitcoin terkompresi antara $90K dan $94K – Pergerakan besar sedang terbentuk

Pergerakan bullish Bitcoin yang dicoba melambat beberapa hari lalu setelah BTC ditolak di $94k. Sejak itu, Bitcoin diperdagangkan dalam margin tipis, bertahan antara $90k dan $93k, menunjukkan pasar berada di titik kritis.

Pada saat penulisan, king coin diperdagangkan di $90.739, turun 0,12% pada grafik harian. Di tengah stagnasi pasar ini, investor di pasar Futures, terutama whale, telah mengurangi eksposur sisi beli.

Whale Bitfinex secara agresif menutup posisi long Bitcoin

Secara signifikan, aktivitas di pasar Bitcoin Futures telah memanas selama beberapa hari terakhir. Faktanya, menurut data CoinGlass, ada lebih banyak posisi long 2x daripada posisi short pada Bitcoin, mencerminkan persepsi pasar yang positif.

Namun, dalam perubahan besar, whale telah mulai mengurangi eksposur mereka. Dengan demikian, whale Bitcoin di Bitfinex mulai mengulangi sinyal bull klasik, menutup posisi long di BTC.

Sumber: Coinglass

Setelah setahun eksposur pasar menurun secara keseluruhan, whale menutup posisi dengan tingkat yang jauh lebih tinggi.

Secara historis, perilaku pasar seperti itu memiliki implikasi besar pada pergerakan harga BTC, karena telah mendahului pump harga besar.

Misalnya, terakhir kali whale Bitfinex menutup posisi long, Bitcoin pump +50% dalam 43 hari dan mencapai ATH baru di 112k. Ini diikuti oleh likuidasi short besar.

Oleh karena itu, jika sejarah menjadi patokan, Bitcoin bisa melihat rally besar lainnya dan menghapus semua kerugian sejak Oktober 2025.

Likuiditas pasar tetap bertumpuk di sisi short

Saat ini, BTC tetap terjebak di antara dua kluster likuidasi utama, menurut peta panas Likuidasi Coinglass.

Dengan demikian, ada zona likuidasi short antara $91,8-92,2K dan $93,8k-$94,2k. Di zona ini, jika Bitcoin menembus di atasnya, short akan dipaksa untuk menutup, berpotensi memicu short squeeze.

Sumber: CoingGlass

Pada saat yang sama, ada zona likuidasi long di sekitar $89k dan $88k, dan jika BTC turun di bawah keduanya, likuidasi dapat meningkatkan risiko penurunan.

Namun, likuiditas pasar tetap sangat condong ke sisi short, menurut Cryptopulse. Meskipun ada lebih banyak long di sekitar $88k, bobot terbesar tetap pada penjual short.

Lebih jauh lagi, penjual short terus menumpuk. Faktanya, Rasio Long/Short Bitcoin tetap di bawah 1 selama lima hari berturut-turut.

Sumber: Coinglass

Pada saat penulisan, rasio ini sekitar 0,9, mencerminkan permintaan yang lebih tinggi untuk posisi short di pasar. Biasanya, ketika metrik ini berada di sini, ini menunjukkan sebagian besar trader bearish dan secara agresif bertaruh melawan pasar.

Apa selanjutnya untuk BTC?

Bitcoin telah menunjukkan kelemahan relatif, didorong oleh berkurangnya arus masuk modal dan ketenangan pasar yang ekstrem. Faktanya, Relative Strength Index (RSI) turun dari 65 menjadi 52, membuat crossover bearish.

Penurunan seperti ini menunjukkan permintaan pasar yang melemah, meskipun penjual belum mengambil kendali penuh. Kondisi seperti ini menunjukkan pertempuran sengit antara bull dan bear.

Sumber: TradingView

Dengan demikian, kelanjutan dari status quo dapat melihat pergerakan sideways yang berkepanjangan.

Namun, jika permintaan akhirnya melampaui penjual, kita bisa melihat breakout di atas $94k, dengan penjual short dilikuidasi, semakin memperkuat upside.

Namun, jika bull gagal mempertahankan support $90k, Bitcoin akan menemukan support di $88k, yang dapat melihat likuidasi long yang signifikan, semakin memperkuat downside.