Ethereum Tetap Stabil di Atas $3,000

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 07:34
// Harga

Waktu baca: 2 menit

Dipublikasikan: 11 Jan 2026 pukul 23:29

Harga Ethereum telah melanjutkan tren naiknya setelah kembali bergerak di atas garis rata-rata bergerak. Ini adalah upaya ketiga pembeli untuk menembus resistensi $3.400.

Analisis jangka panjang harga ETH: bullish


Sejak 2 Januari, altcoin terbesar ini telah bergerak dalam kisaran, bertahan di atas garis rata-rata bergerak tetapi di bawah level resistensi $3.400. Jika pembeli menembus penghalang $3.400, Ethereum akan melanjutkan lintasan naiknya, berpotensi mencapai level $3.900.


Sebaliknya, jika ETH gagal melampaui penghalang $3.400, harga akan tetap bergerak dalam kisaran di atas rata-rata bergerak. Hari ini, Ether telah mencapai tinggi $3.127.


Indikator teknis:


  • Level Resistensi: $4.500 dan $5.000


  • Level support: $3.000 dan $2.500

Analisis indikator harga Ethereum


Harga telah naik setelah menemukan support di atas garis rata-rata bergerak. Garis rata-rata bergerak bersifat horizontal, mengindikasikan tren sideways. Pembentukan candlestick Doji telah menjaga harga tetap stabil di atas support $3.000. Altcoin terbesar ini kemungkinan akan tetap bergerak dalam kisaran, karena terperangkap di antara garis rata-rata bergerak.

Apa selanjutnya untuk ETH?


Ether diperdagangkan dalam zona tren bullish, bertahan di atas garis rata-rata bergerak. Harga naik tetapi tetap terjebak di antara garis rata-rata bergerak pada grafik 4 jam. Altcoin akan mengalami tren setelah menembus support SMA 21 hari atau resistensi SMA 50 hari. Saat ini, altcoin mendekati resistensi SMA 50 hari.


Penafian. Analisis dan prakiraan ini adalah pendapat pribadi penulis. Data yang disediakan dikumpulkan oleh penulis dan tidak disponsori oleh perusahaan atau pengembang token mana pun. Ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual cryptocurrency dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan oleh Coinidol.com. Pembaca harus melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi dalam dana.

Sumber: https://coinidol.com/ether-remains-stable/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

