Permintaan Stablecoin jadi mainstream! Penerbit raup $5 miliar di Ethereum

Di tengah semua angka yang terus berkembang ini, penerbit menghasilkan pendapatan yang signifikan dengan membangun di Ethereum [ETH].

Hanya pada tahun 2025, penerbit stablecoin meraup sekitar $5 miliar dari penerapan Ethereum mereka. Pendapatan meningkat seiring dengan pasokan stablecoin sepanjang tahun!

Sumber: X

Pengguna terus bertransaksi di Ethereum, penerbit pergi ke mana pengguna berada, dan pendapatan mengikuti aktivitas. Ini adalah loop umpan balik yang bersih, dan berfungsi untuk semua yang terlibat.

AMBCrypto sebelumnya melaporkan bahwa pembuat undang-undang AS sedang memperdebatkan perubahan potensial pada aturan hasil stablecoin sebagai bagian dari negosiasi bipartisan. Ini terkait dengan RUU struktur pasar kripto yang dijadwalkan untuk markup pada 15 Januari.

Sementara diskusi masih berlangsung, hasilnya dapat memengaruhi bagaimana penerbit stablecoin menyusun imbalan dan pembayaran ke depan.

Pemikiran Akhir