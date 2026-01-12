BursaDEX+
Permintaan Stablecoin jadi mainstream! Penerbit raup $5 miliar di Ethereum

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 07:01
Di tengah semua angka yang terus berkembang ini, penerbit menghasilkan pendapatan yang signifikan dengan membangun di Ethereum [ETH].

Hanya pada tahun 2025, penerbit stablecoin meraup sekitar $5 miliar dari penerapan Ethereum mereka. Pendapatan meningkat seiring dengan pasokan stablecoin sepanjang tahun!

Sumber: X

Pengguna terus bertransaksi di Ethereum, penerbit pergi ke mana pengguna berada, dan pendapatan mengikuti aktivitas. Ini adalah loop umpan balik yang bersih, dan berfungsi untuk semua yang terlibat.

AMBCrypto sebelumnya melaporkan bahwa pembuat undang-undang AS sedang memperdebatkan perubahan potensial pada aturan hasil stablecoin sebagai bagian dari negosiasi bipartisan. Ini terkait dengan RUU struktur pasar kripto yang dijadwalkan untuk markup pada 15 Januari.

Sementara diskusi masih berlangsung, hasilnya dapat memengaruhi bagaimana penerbit stablecoin menyusun imbalan dan pembayaran ke depan.

Pemikiran Akhir

  • Pembayaran stablecoin menjadi arus utama, dengan penggunaan kartu melonjak 400% YoY.
  • Karena penerbit menghasilkan $5 miliar di Ethereum, keputusan kebijakan mendatang dapat mengubah laju saat ini.

Sumber: https://ambcrypto.com/stablecoin-demand-goes-mainstream-issuers-rake-in-5b-on-ethereum/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

