Peringatan Saham ALGT: Halper Sadeh LLC Menyelidiki Apakah Merger Allegiant Travel Company Adil bagi Pemegang Saham

Pemegang saham harus menghubungi firma ini karena waktu untuk menegakkan hak Anda mungkin terbatas.

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Halper Sadeh LLC, sebuah firma hukum hak investor, sedang menyelidiki apakah merger Allegiant Travel Company (NASDAQ: ALGT) dan Sun Country Airlines adil bagi pemegang saham Allegiant. Setelah penyelesaian transaksi yang diusulkan, pemegang saham Allegiant akan memiliki sekitar 67% dari perusahaan gabungan.

Halper Sadeh mendorong pemegang saham Allegiant untuk klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang hak dan opsi hukum mereka atau hubungi Daniel Sadeh atau Zachary Halper di (212) 763-0060 atau [email protected] atau [email protected].

Investigasi ini berkaitan dengan apakah Allegiant dan dewan direksinya melanggar undang-undang sekuritas federal dan/atau melanggar tugas fidusia mereka kepada pemegang saham dengan gagal, antara lain: (1) memperoleh pertimbangan terbaik yang mungkin bagi pemegang saham Allegiant; dan (2) mengungkapkan semua informasi material yang diperlukan agar pemegang saham Allegiant dapat secara memadai menilai dan mengevaluasi pertimbangan merger.

Atas nama pemegang saham Allegiant, Halper Sadeh LLC dapat mencari peningkatan pertimbangan bagi pemegang saham, pengungkapan dan informasi tambahan mengenai transaksi yang diusulkan, atau bantuan dan manfaat lainnya. Kami akan menangani tindakan ini berdasarkan biaya kontinjensi, di mana Anda tidak akan bertanggung jawab atas pembayaran langsung biaya hukum atau pengeluaran kami.

Halper Sadeh LLC mewakili investor di seluruh dunia yang telah menjadi korban penipuan sekuritas dan kesalahan tindak korporat. Pengacara kami telah berperan penting dalam menerapkan reformasi korporat dan memulihkan jutaan dolar atas nama investor yang ditipu.

Halper Sadeh LLC



Daniel Sadeh, Esq.



Zachary Halper, Esq.



One World Trade Center



85th Floor



New York, NY 10007



(212) 763-0060



[email protected]

[email protected]

https://www.halpersadeh.com