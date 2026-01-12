Yen Jepang melemah mendekati 158,00 karena Takaichi mempertimbangkan untuk menggelar pemilu dadakan

Pasangan USD/JPY menguat mendekati 158,05 selama sesi awal Asia pada hari Senin. Yen Jepang (JPY) melemah terhadap Dolar AS (USD) menyusul laporan bahwa Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sedang mempertimbangkan untuk mengadakan pemilihan dadakan untuk majelis rendah parlemen pada paruh pertama Februari.
Reuters melaporkan pada hari Minggu bahwa Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mungkin mengadakan pemilihan umum lebih awal, dan bisa diadakan pada awal Februari. Ini akan menjadi pertama kalinya bagi Takaichi yang konservatif untuk menghadapi para pemilih, memungkinkannya memanfaatkan tingkat persetujuan publik yang kuat yang telah dinikmatinya sejak menjabat pada Oktober.
Data yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) pada hari Jumat menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja AS yang lebih lambat dari perkiraan, menunjukkan bahwa Federal Reserve AS (Fed) dapat mempertahankan suku bunga tetap stabil akhir bulan ini. Nonfarm Payrolls (NFP) di AS naik sebesar 50.000 pada bulan Desember. Angka ini mengikuti 56.000 di bulan November (direvisi dari 64.000) dan lebih lemah dari ekspektasi pasar sebesar 60.000.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran turun menjadi 4,4% pada bulan Desember dari 4,6% pada bulan November, sementara Pendapatan Per Jam Rata-rata naik menjadi 3,8% YoY pada bulan Desember dari 3,6% pada pembacaan sebelumnya.
Ekspektasi Fed yang dovish dapat membebani Greenback terhadap JPY dalam jangka pendek. Futures dana Fed memperkirakan kemungkinan hampir 95% bahwa bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan dua hari berikutnya pada 27 dan 28 Januari, naik dari 68% sebulan lalu, menurut alat CME FedWatch.
FAQ Yen Jepang
Yen Jepang (JPY) adalah salah satu mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Nilainya secara luas ditentukan oleh kinerja ekonomi Jepang, tetapi lebih khusus lagi oleh kebijakan Bank of Japan, perbedaan antara imbal hasil obligasi Jepang dan AS, atau sentimen risiko di antara para trader, di antara faktor-faktor lainnya.
Salah satu mandat Bank of Japan adalah kontrol mata uang, sehingga langkah-langkahnya adalah kunci bagi Yen. BoJ kadang-kadang melakukan intervensi langsung di pasar mata uang, umumnya untuk menurunkan nilai Yen, meskipun menahan diri untuk melakukannya karena kekhawatiran politik dari mitra dagang utamanya. Kebijakan moneter ultra-longgar BoJ antara 2013 dan 2024 menyebabkan Yen terdepresiasi terhadap pasangan mata uang utamanya karena perbedaan kebijakan yang meningkat antara Bank of Japan dan bank sentral utama lainnya. Baru-baru ini, pelonggaran bertahap dari kebijakan ultra-longgar ini telah memberikan beberapa dukungan kepada Yen.
Selama dekade terakhir, sikap BoJ untuk tetap pada kebijakan moneter ultra-longgar telah menyebabkan pelebaran perbedaan kebijakan dengan bank sentral lainnya, terutama dengan Federal Reserve AS. Ini mendukung pelebaran perbedaan antara obligasi AS dan Jepang 10 tahun, yang menguntungkan Dolar AS terhadap Yen Jepang. Keputusan BoJ pada tahun 2024 untuk secara bertahap meninggalkan kebijakan ultra-longgar, ditambah dengan pemotongan suku bunga di bank sentral utama lainnya, mempersempit perbedaan ini.
Yen Jepang sering dilihat sebagai investasi safe-haven. Ini berarti bahwa di saat-saat tekanan pasar, investor lebih cenderung menempatkan uang mereka dalam mata uang Jepang karena keandalan dan stabilitasnya yang seharusnya. Masa-masa bergejolak cenderung memperkuat nilai Yen terhadap mata uang lain yang dianggap lebih berisiko untuk diinvestasikan.
