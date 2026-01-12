Yen Jepang melemah mendekati 158,00 karena Takaichi mempertimbangkan untuk menggelar pemilu dadakan

Pasangan USD/JPY menguat mendekati 158,05 selama sesi awal Asia pada hari Senin. Yen Jepang (JPY) melemah terhadap Dolar AS (USD) menyusul laporan bahwa Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sedang mempertimbangkan untuk mengadakan pemilihan dadakan untuk majelis rendah parlemen pada paruh pertama Februari.

Reuters melaporkan pada hari Minggu bahwa Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mungkin mengadakan pemilihan umum lebih awal, dan bisa diadakan pada awal Februari. Ini akan menjadi pertama kalinya bagi Takaichi yang konservatif untuk menghadapi para pemilih, memungkinkannya memanfaatkan tingkat persetujuan publik yang kuat yang telah dinikmatinya sejak menjabat pada Oktober.

Data yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) pada hari Jumat menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja AS yang lebih lambat dari perkiraan, menunjukkan bahwa Federal Reserve AS (Fed) dapat mempertahankan suku bunga tetap stabil akhir bulan ini. Nonfarm Payrolls (NFP) di AS naik sebesar 50.000 pada bulan Desember. Angka ini mengikuti 56.000 di bulan November (direvisi dari 64.000) dan lebih lemah dari ekspektasi pasar sebesar 60.000.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran turun menjadi 4,4% pada bulan Desember dari 4,6% pada bulan November, sementara Pendapatan Per Jam Rata-rata naik menjadi 3,8% YoY pada bulan Desember dari 3,6% pada pembacaan sebelumnya.

Ekspektasi Fed yang dovish dapat membebani Greenback terhadap JPY dalam jangka pendek. Futures dana Fed memperkirakan kemungkinan hampir 95% bahwa bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan dua hari berikutnya pada 27 dan 28 Januari, naik dari 68% sebulan lalu, menurut alat CME FedWatch.