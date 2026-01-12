BursaDEX+
Tidak Ada Investigasi Kriminal Terhadap Ketua Fed Powell yang Dikonfirmasi

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 08:17
Poin Utama:
  • Kontroversi seputar Jerome Powell dan keuangan renovasi Fed.
  • Tidak ada investigasi kriminal yang dibuktikan oleh sumber resmi.
  • Pembengkakan biaya renovasi dan tekanan politik terus berlanjut.

Inspektur Jenderal Federal Reserve sedang meninjau renovasi besar-besaran kantor pusat Washington di bawah Ketua Jerome H. Powell di tengah pengawasan politik atas anggaran proyek senilai $2,5 miliar.

Penyelidikan ini mungkin mempengaruhi peran kepemimpinan Powell, berpotensi berdampak pada kebijakan Federal Reserve, yang dapat menyebabkan pergeseran di pasar keuangan, termasuk pergerakan reaktif dalam valuasi cryptocurrency.

Harga Bitcoin dan Analisis Kripto di Tengah Ketegangan Politik

Jerome Powell sementara itu telah meminta tinjauan Inspektur Jenderal di tengah estimasi anggaran tinggi sekitar $2,5 miliar. Menurut Powell, "Saya telah meminta Inspektur Jenderal (IG) Fed untuk meninjau proyek renovasi kantor pusat dan anggarannya, di tengah kritik atas biaya." Angka pembengkakan anggaran sebesar $700 juta telah meningkatkan pengawasan tetapi tetap tanpa tuduhan kriminal.

Lingkungan politik tetap tegang, dengan Donald Trump mengkritik manajemen Powell. Powell telah menekankan pengurangan biaya, membantah klaim adanya penambahan mewah. Tidak ada bukti resmi investigasi kriminal yang terkait dengan proyek renovasi.

Data Pasar dan Wawasan

Tahukah Anda? Dalam insiden masa lalu, seperti selama pemerintahan Nixon, tekanan politik terhadap kepemimpinan Fed menyebabkan kekhawatiran atas kebijakan moneter, yang menggaungkan situasi hari ini tetapi tanpa konteks kriminal.

Bitcoin (BTC) tetap stabil di $90.709,39 meskipun ada kekhawatiran makroekonomi. Selama 90 hari terakhir, BTC mengalami penurunan 21,29%, sementara volume perdagangan 24 jam melonjak 40,80%. Angka-angka ini menyoroti volatilitas pasar yang berkelanjutan. Data: CoinMarketCap.



Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 00:11 UTC tanggal 12 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Analis Coincu menyarankan bahwa meskipun tekanan makro-politik terus berlanjut, mereka mungkin memiliki dampak langsung yang terbatas pada valuasi kripto, yang tetap terkait erat dengan indikator keuangan yang lebih luas dan perkembangan regulasi yang menargetkan aset digital secara global.

Sumber: https://coincu.com/news/fed-renovation-powell-controversy/

