Penurunan nilai EV GM senilai $7,1 miliar menghadapi resistensi multi-tahun, target $66 menjadi fokus

General Motors merilis berita terbaru pada Kamis malam yang seharusnya menarik perhatian setiap trader: biaya kuartal keempat yang mencengangkan sebesar $7,1 miliar, dengan $6 miliar terkait langsung dengan operasi kendaraan listrik yang tengah berjuang. Waktu pengumuman ini tidak bisa lebih buruk dari perspektif teknikal.

Melihat grafik mingguan GM, saham baru-baru ini melonjak ke $85, menguji garis tren resistance naik multi-tahun yang telah menolak kenaikan harga berulang kali sejak 2017. Ini bukan pertama kalinya kami melihat GM terbentur penghalang atas ini—panah merah menandai beberapa upaya gagal pada 2018 dan sepanjang 2020-2021. Setiap kali, penjual muncul dengan kekuatan.

Penolakan terbaru di $85 terlihat sangat klasik. Harga saat ini berada di $83,36 pra-pasar, tetapi kerusakan dari bom fundamental ini dapat mempercepat apa yang sudah disarankan oleh teknikal: pergerakan kembali menuju level $66.

Penurunan nilai EV berasal dari melemahnya permintaan setelah kredit pajak federal berakhir pada September, memaksa GM untuk memangkas kapasitas produksi dan menyelesaikan kontrak mahal dengan pemasok yang telah mempersiapkan volume yang jauh lebih tinggi. Yang paling mencolok adalah komponen kas $4,2 miliar—uang nyata yang keluar dalam penyelesaian pemasok dan pembatalan kontrak. GM memperingatkan biaya tambahan akan datang pada 2026, meskipun manajemen memperkirakan akan lebih kecil.

Dari sudut pandang teknikal, garis tren resistance naik tersebut telah terbukti andal selama bertahun-tahun. Ketika resistance atas bertemu dengan hambatan fundamental sebesar ini, jalur resistance paling rendah biasanya mengarah ke bawah. Target $66 mewakili tujuan logis berdasarkan level support sebelumnya dan struktur grafik.

Bagi trader yang mengamati GM, setup ini menggabungkan penolakan teknikal dengan fundamental yang memburuk—kombinasi yang sering menghasilkan pergerakan berkelanjutan. Pertanyaannya bukan apakah tekanan ada, tetapi seberapa cepat hal itu terwujud dalam aksi harga.