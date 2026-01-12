BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Penurunan nilai EV GM senilai $7,1 miliar menghadapi resistensi multi-tahun, target $66 menjadi fokus muncul di BitcoinEthereumNews.com. General Motors merilis berita terbaruPostingan Penurunan nilai EV GM senilai $7,1 miliar menghadapi resistensi multi-tahun, target $66 menjadi fokus muncul di BitcoinEthereumNews.com. General Motors merilis berita terbaru

Penurunan nilai EV GM senilai $7,1 miliar menghadapi resistensi multi-tahun, target $66 menjadi fokus

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 07:51
Threshold
T$0.009958-1.73%
RedStone
RED$0.2591-3.78%
LooksRare
LOOKS$0.001128-3.58%
Movement
MOVE$0.04191+13.66%
4
4$0.02547-6.04%

General Motors merilis berita terbaru pada Kamis malam yang seharusnya menarik perhatian setiap trader: biaya kuartal keempat yang mencengangkan sebesar $7,1 miliar, dengan $6 miliar terkait langsung dengan operasi kendaraan listrik yang tengah berjuang. Waktu pengumuman ini tidak bisa lebih buruk dari perspektif teknikal.

Melihat grafik mingguan GM, saham baru-baru ini melonjak ke $85, menguji garis tren resistance naik multi-tahun yang telah menolak kenaikan harga berulang kali sejak 2017. Ini bukan pertama kalinya kami melihat GM terbentur penghalang atas ini—panah merah menandai beberapa upaya gagal pada 2018 dan sepanjang 2020-2021. Setiap kali, penjual muncul dengan kekuatan.

Penolakan terbaru di $85 terlihat sangat klasik. Harga saat ini berada di $83,36 pra-pasar, tetapi kerusakan dari bom fundamental ini dapat mempercepat apa yang sudah disarankan oleh teknikal: pergerakan kembali menuju level $66.

Penurunan nilai EV berasal dari melemahnya permintaan setelah kredit pajak federal berakhir pada September, memaksa GM untuk memangkas kapasitas produksi dan menyelesaikan kontrak mahal dengan pemasok yang telah mempersiapkan volume yang jauh lebih tinggi. Yang paling mencolok adalah komponen kas $4,2 miliar—uang nyata yang keluar dalam penyelesaian pemasok dan pembatalan kontrak. GM memperingatkan biaya tambahan akan datang pada 2026, meskipun manajemen memperkirakan akan lebih kecil.

Dari sudut pandang teknikal, garis tren resistance naik tersebut telah terbukti andal selama bertahun-tahun. Ketika resistance atas bertemu dengan hambatan fundamental sebesar ini, jalur resistance paling rendah biasanya mengarah ke bawah. Target $66 mewakili tujuan logis berdasarkan level support sebelumnya dan struktur grafik.

Bagi trader yang mengamati GM, setup ini menggabungkan penolakan teknikal dengan fundamental yang memburuk—kombinasi yang sering menghasilkan pergerakan berkelanjutan. Pertanyaannya bukan apakah tekanan ada, tetapi seberapa cepat hal itu terwujud dalam aksi harga.

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/gms-71-billion-ev-write-down-meets-multi-year-resistance-target-66-in-focus-202601112251

Peluang Pasar
Logo Threshold
Harga Threshold(T)
$0.009958
$0.009958$0.009958
-2.24%
USD
Grafik Harga Live Threshold (T)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59