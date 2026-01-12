Menoleh Kembali pada 2025: Sebuah Retrospektif

Sejak awal, fokus blog ini bersifat teknis, sangat jarang organisasional. Saya melanggar aturan tidak tertulis ini sekali pada tahun 2015. Saya mulai menulis retrospektif pada tahun 2023, tentang tahun yang telah berlalu. Mari lanjutkan tradisi ini, tetapi dengan cakupan yang lebih luas dari sebelumnya. Situasinya memang memerlukan hal itu.

Lebih Banyak Kekacauan

Sulit untuk mengakuinya, tetapi dunia semakin dalam terperosok ke dalam kekacauan. Invasi Rusia ke Ukraina kini telah memasuki tahun ketiga, dan masih, baik Uni Eropa maupun NATO belum mengumpulkan tekad untuk melakukan intervensi militer. Setiap hari muncul laporan baru tentang kejahatan perang Rusia, yang hanya direspons dengan kebisuan kita. Respons terkuat yang tampaknya mampu kita lakukan adalah "mengecam dengan keras."

\ Yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan oleh Amerika Serikat, sekutu yang keandalannya semakin dipertanyakan. Sebagai penandatangan Memorandum Budapest, Amerika terikat untuk menjunjung kedaulatan Ukraina. Di bawah Presiden Biden, dukungan bersifat hati-hati paling banter. Sekarang, mereka menekan Ukraina untuk menyerahkan tanahnya sendiri, tuntutan yang bertentangan dengan konstitusi Ukraina. Alasan pengabaian ini masih belum jelas, tetapi konsekuensinya sangat luas.

\ Sejarah menawarkan paralel yang suram: Kekaisaran Romawi pernah menjaga ketertiban di seluruh Mediterania dan sekitarnya. Meskipun kita tidak dapat mengetahui kehidupan sehari-hari warganya, mereka yang berada dalam perbatasannya menikmati perdamaian relatif: Pax Romana. Ketika Roma jatuh, stabilitas pun ikut jatuh, menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan dan pertumpahan darah yang semakin meningkat. Paralel dengan "Pax Americana" saat ini terlalu jelas untuk disangkal; hanya saja konsekuensinya jauh lebih global. Periksa Uppsala Conflict Data Program untuk data pendukungnya.

\ Lebih buruk lagi, baru kemarin, AS menculik Presiden Venezuela, tanpa persetujuan Kongres. Ini membuka jalan bagi lebih banyak tindakan gegabah dari aktor negara atau para-negara: China menyerang Taiwan sangat mungkin menjadi yang berikutnya, dengan konsekuensi parah di seluruh dunia.

Keadaan DevRel

Keadaan DevRel secara intrinsik terikat pada keadaan dunia.

\ Saya mulai bekerja sebagai Developer Advocate pada tahun 2018 setelah 17 tahun berkarier di bidang engineering. Saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk membuat konten dan berbicara di konferensi, yang kemudian saya lakukan. Saya sangat menikmatinya, tetapi saya dipecat pada tahun 2024. Saya membutuhkan beberapa bulan untuk menemukan pekerjaan lain, tetapi saya dipecat lagi pada tahun 2025.

\ DevRel adalah disiplin penting, tetapi memiliki beberapa masalah:

Ini adalah investasi jangka panjang. Anda pada dasarnya menanam benih, dengan harapan beberapa di antaranya mungkin tumbuh dan memberikan pengembalian investasi yang berharga. Bahkan saat itu, Anda tidak tahu kapan itu akan menghasilkan. Mungkin seorang developer yang menghadiri pembicaraan Anda di pertemuan lokal kecil dua tahun lalu kini telah menjadi pengambil keputusan dan ingin membeli produk yang Anda promosikan; kemungkinan besar tidak.

Dengan cara yang terkait, meskipun mudah untuk membuktikan output seseorang, tidak mungkin membuktikan outcome seseorang. Dengan kata lain, saya dapat menunjukkan bahwa saya berbicara di X jumlah acara tahun ini, atau bahwa saya menulis satu posting blog setiap minggu. Namun, tidak mungkin untuk mengklaim bahwa saya berhasil meningkatkan pendapatan perusahaan. Ini bermuara pada manajer Anda yang mempercayai Anda untuk melakukan hal-hal yang benar.

\ Ketika ekonomi menyusut, semakin dekat pekerjaan Anda dengan ujung funnel, semakin aman posisi Anda. DevRel berada di awal funnel penjualan. Untuk alasan ini, saya memutuskan untuk kembali ke engineering.

Hal-Hal Baik

Terlepas dari konteks yang suram, saya masih memiliki beberapa kemenangan pribadi tahun ini.

Ketika saya mengambil langkah karier menyamping untuk bekerja di DevRel, Developer Advocate adalah pasar yang berkembang. Mudah untuk pindah ke sana sebagai engineer, bahkan jika Anda tidak teknis sama sekali. Saya pikir kembali ke engineering akan menantang mengingat keadaan pasar saat ini. Saya sebenarnya menemukan posisi baru dalam beberapa bulan. Meskipun keputusan untuk meninggalkan DevRel sulit, saya menganggap diri saya beruntung. Saya sekarang dengan senang hati bekerja untuk editor solusi perbankan. \ Bersama dengan teman dan keluarga, pekerjaan yang baik adalah jangkar yang stabil dalam hidup Anda.

Saya pergi ke Australia, dan saya kembali: itu luar biasa! Posting blog terakhir saya tahun 2025 adalah semua tentang itu.

Teman baik saya Richard Fichtner merekomendasikan agar saya menjadi Oracle Ace, dan itu menjadi kenyataan. Terima kasih, Richard!

Kesimpulan

Pada tingkat pribadi, saya merasa cukup percaya diri: saya telah membangun beberapa keterampilan yang dapat dipasarkan selama bertahun-tahun. Pada tingkat global, bagaimanapun, saya sangat khawatir tentang dekade berikutnya. Saran saya untuk Anda adalah: jangan pernah berhenti belajar dan sangat gesit. Jaga diri Anda.

Awalnya diterbitkan di A Java Geek pada 4 Januari 2025

\