Krisis Pendapatan Web3: Kebenaran Mengejutkan Tentang 99% Proyek Blockchain yang Tidak Menguntungkan

Sebuah laporan terobosan dari Tiger Research yang berbasis di Singapura memberikan realitas yang mencemaskan kepada industri blockchain di awal 2025, mengungkapkan bahwa 99% proyek Web3 gagal menghasilkan bahkan satu dolar pendapatan. Analisis komprehensif ini, yang mengambil data dari berbagai sumber termasuk Token Terminal dan analitik on-chain, mengekspos apa yang disebut peneliti sebagai 'cacat struktural' dalam ekosistem Web3 saat ini. Temuan ini tiba selama periode kebangkitan minat institusional dalam teknologi blockchain, menciptakan pertanyaan mendesak tentang keberlanjutan dan model bisnis fundamental.

Krisis Pendapatan Web3: Memahami Fenomena Proyek Zombie

Laporan Tiger Research yang berjudul "How Do 99% of Unprofitable Web3 Projects Survive?", menyajikan data yang menunjukkan hanya sekitar 200 proyek yang menghasilkan setidaknya $0,10 dalam pendapatan selama 30 hari terakhir. Akibatnya, mayoritas yang luar biasa besar kekurangan kemampuan minimal untuk menutupi biaya operasional mereka sendiri. Peneliti menggambarkan usaha-usaha ini sebagai berada dalam 'kondisi zombie'—secara teknis aktif tetapi secara fundamental tidak layak. Proyek-proyek ini terus beroperasi dengan mengkonsumsi modal investor dan cadangan token daripada menciptakan nilai ekonomi yang sesungguhnya.

Perusahaan konsultan, yang mengkhususkan diri dalam pasar Web3 Asia, menganalisis ribuan proyek di berbagai ekosistem blockchain. Metodologi mereka menggabungkan analisis keuangan tradisional dengan verifikasi data on-chain. Secara khusus, mereka memeriksa volume transaksi, generasi biaya, pendapatan protokol, dan aliran pendapatan berkelanjutan. Hasilnya mengungkapkan kontras yang mencolok antara hype pasar dan realitas ekonomi. Selain itu, situasi ini terus berlanjut meskipun ada kemajuan teknologi yang signifikan dalam skalabilitas blockchain dan peningkatan pengalaman pengguna sepanjang 2024.

Cacat Struktural dalam Model Penggalangan Dana Kripto

Tiger Research mengaitkan krisis pendapatan dengan apa yang mereka sebut 'siklus cacat' dalam industri. Siklus ini dimulai dengan struktur penggalangan dana yang cacat yang sering mengarah pada valuasi berlebihan yang terputus dari metrik fundamental. Selanjutnya, tim proyek menghadapi tekanan besar untuk membenarkan valuasi ini melalui pemasaran agresif daripada pengembangan produk berkelanjutan. Laporan ini mengidentifikasi tiga masalah struktural utama:

Ekonomi Token-First: Proyek memprioritaskan pembuatan dan distribusi token daripada penyampaian layanan yang sesungguhnya

Proyek memprioritaskan pembuatan dan distribusi token daripada penyampaian layanan yang sesungguhnya Insentif yang Tidak Selaras: Pendiri dapat mengambil keuntungan melalui alokasi token bahkan jika proyek mereka pada akhirnya gagal

Pendiri dapat mengambil keuntungan melalui alokasi token bahkan jika proyek mereka pada akhirnya gagal Pendanaan Spekulatif: Arus investasi berdasarkan narasi daripada potensi pendapatan atau adopsi pengguna

Lingkungan ini menciptakan insentif yang menyimpang di mana membangun bisnis berkelanjutan menjadi sekunder untuk mempertahankan apresiasi harga token. Selain itu, kemudahan meluncurkan token dibandingkan dengan startup tradisional menurunkan hambatan masuk tetapi juga mengurangi akuntabilitas. Banyak proyek mengalokasikan sumber daya yang besar untuk acara pemasaran dan manajemen komunitas sementara produk inti mereka tetap kurang berkembang atau tidak digunakan.

Mekanisme Bertahan Hidup: Penjualan Token dan Modal Investor

Meskipun menghasilkan nol pendapatan, 'proyek zombie' ini terus beroperasi melalui penjualan token reguler dan putaran penggalangan dana berkelanjutan. Tiger Research mendokumentasikan bagaimana proyek secara sistematis melikuidasi aset perbendaharaan untuk menutupi biaya operasional termasuk gaji, listing exchange, dan aktivitas promosi. Ini menciptakan ketergantungan berbahaya di mana kelangsungan hidup proyek sepenuhnya bergantung pada likuiditas pasar daripada adopsi pelanggan.

Tabel di bawah ini menggambarkan kategori pengeluaran umum untuk proyek Web3 yang tidak menghasilkan pendapatan:

Kategori Pengeluaran Biaya Bulanan Tipikal Sumber Pendanaan Kompensasi Tim $50.000-$200.000 Penjualan Perbendaharaan Token Listing Exchange $10.000-$100.000+ Dana Investor Pemasaran & Acara $20.000-$150.000 Penjualan Token & Hibah Pengembangan & Audit $30.000-$100.000 Putaran Modal Ventura

Model pendanaan ini menciptakan apa yang disebut peneliti sebagai 'likuidasi gerak lambat' di mana proyek secara bertahap mengonversi cadangan token mereka menjadi mata uang fiat untuk mempertahankan operasi. Akhirnya, ketika cadangan habis sepenuhnya, proyek baik runtuh sepenuhnya atau menjalani restrukturisasi dramatis. Sementara itu, investor awal dan anggota tim sering keluar dengan keuntungan sementara peserta yang lebih baru menanggung kerugian.

Konteks Industri dan Paralel Historis

Krisis pendapatan Web3 menggema gelembung teknologi sebelumnya sambil menyajikan karakteristik spesifik blockchain yang unik. Selama era dot-com, banyak perusahaan internet membakar modal ventura tanpa mencapai profitabilitas. Namun, proyek Web3 menghadapi kompleksitas tambahan termasuk ketidakpastian regulasi, tantangan desain tokenomics, dan sifat spekulatif pasar kripto. Situasi saat ini berbeda karena proyek blockchain dapat mengakses pendanaan berkelanjutan melalui pasar token daripada putaran ekuitas tradisional saja.

Ahli industri mencatat beberapa tren yang mengkhawatirkan yang muncul dari lingkungan ini. Pertama, proyek-proyek sah dengan model berkelanjutan menghadapi kesulitan yang meningkat untuk menonjol di tengah kebisingan ribuan usaha yang tidak layak. Kedua, kepercayaan investor menderita karena membedakan antara proyek yang layak dan zombie menjadi semakin menantang. Ketiga, pengawasan regulasi meningkat karena otoritas mengamati ketidaksesuaian antara janji dan realitas ekonomi.

Beberapa ekosistem blockchain menunjukkan statistik yang sangat mengkhawatirkan menurut analisis Tiger Research. Meskipun laporan menjaga anonimitas proyek, peneliti menunjukkan bahwa sektor niche tertentu dan platform layer-1 yang lebih baru menjadi tuan rumah konsentrasi proyek yang tidak menghasilkan pendapatan secara tidak proporsional tinggi. Sebaliknya, ekosistem yang sudah mapan dengan alat pengembang yang matang dan kerangka regulasi yang lebih jelas menunjukkan kinerja pendapatan yang sedikit lebih baik, meskipun masih jauh di bawah sektor teknologi tradisional.

Jalan ke Depan: Membangun Ekonomi Web3 yang Berkelanjutan

Laporan Tiger Research diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan viabilitas proyek Web3. Peneliti menekankan perlunya pergeseran fundamental dalam bagaimana proyek mendekati desain model bisnis dan penggalangan dana. Secara khusus, mereka mengadvokasi jalur pendapatan yang lebih jelas sebelum pembuatan token, metodologi valuasi yang lebih konservatif, dan peningkatan fokus pada metrik adopsi pengguna daripada rekayasa keuangan murni.

Beberapa tren yang muncul pada 2025 menunjukkan industri mungkin mendekati titik infleksi. Peningkatan partisipasi institusional membawa pengawasan bisnis tradisional ke usaha blockchain. Kerangka regulasi di yurisdiksi utama sedang matang, memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Selain itu, proyek sukses yang menunjukkan generasi pendapatan asli menarik bakat dan modal yang tidak proporsional, berpotensi menciptakan efek 'pelarian ke kualitas'.

Laporan ini juga menyoroti contoh positif di mana proyek Web3 telah mencapai pendapatan yang berarti melalui:

Biaya Protokol: Biaya transaksi berbasis persentase yang berkelanjutan

Biaya transaksi berbasis persentase yang berkelanjutan Langganan Layanan: Model SaaS tradisional yang diadaptasi untuk konteks terdesentralisasi

Model SaaS tradisional yang diadaptasi untuk konteks terdesentralisasi Solusi Perusahaan: Implementasi blockchain B2B dengan ROI yang jelas

Implementasi blockchain B2B dengan ROI yang jelas Model Hibrida: Menggabungkan insentif token dengan aliran pendapatan fiat

Pendekatan sukses ini berbagi karakteristik umum termasuk proposisi nilai yang jelas, manfaat pengguna yang terukur, dan tokenomics berkelanjutan yang menyelaraskan insentif jangka panjang antara pengembang, pengguna, dan investor.

Kesimpulan

Laporan Tiger Research tentang generasi pendapatan Web3 mengungkapkan tantangan fundamental yang dihadapi industri blockchain saat matang melampaui perdagangan spekulatif menjadi penciptaan bisnis berkelanjutan. Temuan bahwa 99% proyek menghasilkan nol pendapatan menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk desain model bisnis yang lebih baik, valuasi yang lebih realistis, dan fokus yang lebih besar pada penciptaan nilai ekonomi yang sesungguhnya. Sementara situasi saat ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan, ini juga menciptakan peluang bagi proyek yang memprioritaskan ekonomi berkelanjutan daripada spekulasi jangka pendek. Krisis pendapatan Web3 pada akhirnya dapat berfungsi sebagai koreksi yang diperlukan, memisahkan proyek yang layak secara fundamental dari yang ada hanya melalui likuidasi token berkelanjutan dan pendanaan investor.

FAQs

Q1: Berapa persentase proyek Web3 yang menghasilkan pendapatan menurut Tiger Research?

A1: Hanya sekitar 1% dari proyek Web3 yang menghasilkan pendapatan, dengan sekitar 200 proyek menghasilkan setidaknya $0,10 dalam 30 hari terakhir menurut analisis laporan terhadap data Token Terminal.

Q2: Bagaimana proyek Web3 yang tidak menghasilkan pendapatan terus beroperasi?

A2: 'Proyek zombie' ini bertahan dengan menghabiskan cadangan perbendaharaan token dan modal investor untuk biaya operasional termasuk kompensasi tim, pemasaran, listing exchange, dan biaya pengembangan.

Q3: Apa cacat struktural utama yang diidentifikasi dalam laporan?

A3: Tiger Research mengidentifikasi tiga cacat utama: ekonomi token-first yang memprioritaskan pembuatan token daripada penyampaian layanan, insentif yang tidak selaras yang memungkinkan pendiri mengambil keuntungan meskipun proyek gagal, dan pendanaan spekulatif berdasarkan narasi daripada fundamental.

Q4: Bagaimana krisis pendapatan Web3 ini dibandingkan dengan gelembung teknologi sebelumnya?

A4: Meskipun mirip dengan tantangan era dot-com, proyek Web3 menghadapi kompleksitas unik termasuk desain tokenomics, ketidakpastian regulasi, dan akses berkelanjutan ke pendanaan melalui pasar token daripada putaran ekuitas tradisional saja.

Q5: Solusi apa yang disarankan laporan untuk meningkatkan viabilitas proyek Web3?

A5: Rekomendasi mencakup pengembangan jalur pendapatan yang lebih jelas sebelum pembuatan token, mengadopsi metodologi valuasi yang lebih konservatif, fokus pada metrik adopsi pengguna, dan menciptakan tokenomics berkelanjutan yang menyelaraskan insentif jangka panjang antara semua pemangku kepentingan.

