Berita penting dari tadi malam dan pagi ini (11 Januari-12 Januari)

Vitalik: Saya berharap mekanisme open-source algoritma X dapat diverifikasi dan direproduksi.

Mengenai pernyataan Musk bahwa dia akan membuka sumber algoritma platform X yang baru dalam tujuh hari, proses yang akan diulang setiap empat minggu, co-founder Ethereum Vitalik Buterin berkomentar: "Jika diterapkan dengan benar, ini adalah langkah yang baik. Saya berharap mekanisme ini dapat diverifikasi dan direproduksi. Meskipun tidak akan menyelesaikan semua masalah, ini secara efektif menangani tuntutan jangka panjang untuk transparansi algoritma dari saya dan banyak anggota masyarakat. Lebih lanjut, saya sebenarnya berpikir empat minggu mungkin sedikit terlalu optimis, karena itu berarti algoritma perlu pembaruan yang sering untuk mencegah celah. Algoritma memang perlu dapat diverifikasi dan direproduksi sehingga pengguna yang merasa telah diblokir, diturunkan peringkatnya, dll., dapat melihat kode eksekusi algoritma dan memahami mengapa postingan mereka tidak dilihat."

Pump.fun meluncurkan fitur pembagian biaya untuk kreator

Pump.fun mengumumkan peluncuran fitur pembagian biaya kreator di platform X-nya, memungkinkan biaya didistribusikan ke hingga 10 dompet; kreator sekarang dapat mentransfer kepemilikan token dan mencabut izin pembaruan. Lebih banyak pembaruan akan segera hadir.

Perak spot mencapai rekor tertinggi

Menurut Jinshi News, perak spot menembus titik tertinggi dua minggu lalu, menetapkan rekor baru sepanjang masa, dan saat ini diperdagangkan pada $83,9 per ounce.

Perusahaan pembayaran stablecoin PhotonPay telah mengumpulkan puluhan juta dolar dalam pendanaan Seri B, dipimpin oleh IDG Capital.

Menurut Crowdfund Insider, penyedia infrastruktur pembayaran stablecoin PhotonPay mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan Seri B senilai puluhan juta dolar AS. Putaran ini dipimpin oleh IDG Capital, dengan partisipasi dari Hillhouse Investment, Enlight Capital, Lightspeed Faction, dan Shoplazza. Blacksheep Technology menjabat sebagai penasihat keuangan eksklusif. Perusahaan tidak mengungkapkan valuasinya. Dana baru akan digunakan untuk mempercepat ekspansi saluran pembayaran keuangan stablecoin-nya, merekrut talenta kunci, dan memperluas jejak kepatuhan regulasi global, dengan fokus pada AS dan beberapa pasar berkembang. Didirikan pada tahun 2015, PhotonPay saat ini memiliki 11 pusat di seluruh dunia dan lebih dari 300 karyawan. Perusahaan mengklaim volume pemrosesan pembayaran tahunannya berdasarkan infrastruktur kliring dan penyelesaian "stablecoin-native" melebihi $30 miliar. Mereka telah bermitra dengan lembaga keuangan seperti JPMorgan Chase, Circle, Standard Chartered Bank, DBS Bank, dan Mastercard, dan berencana untuk memperkuat kemampuan penerbitan akun, akuisisi, dan layanan valuta asing. Mulai tahun 2026, PhotonPay juga berencana meluncurkan layanan nilai tambah perusahaan, termasuk produk treasury yang menghasilkan imbal hasil untuk dana menganggur dan instrumen kredit yang fleksibel.

Powell menanggapi investigasi kriminal: Panggilan pengadilan adalah "dalih politik," berjanji untuk menahan tekanan dari Trump.

Menurut Jinshi News, Ketua Federal Reserve Jerome Powell menyatakan bahwa Departemen Kehakiman AS mengancam pada hari Jumat untuk mengajukan tuntutan pidana terhadapnya atas kesaksian Senat-nya pada bulan Juni lalu, yang menyangkut renovasi gedung selama bertahun-tahun. Panggilan pengadilan grand jury disampaikan pada hari Jumat lalu. Ancaman baru ini tidak terkait dengan kesaksiannya atau proyek renovasi; itu hanya dalih. Pertanyaan yang lebih luas adalah apakah Fed akan terus menetapkan suku bunga berdasarkan bukti dan data ekonomi, atau akan terpengaruh oleh tekanan politik dan intimidasi. Fed tidak akan takut pada tekanan politik atau memihak pada posisi politik mana pun dalam memenuhi tugasnya, dan akan terus melakukannya. Meskipun sangat menghormati supremasi hukum, tindakan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan harus diperiksa dalam konteks tekanan berkelanjutan yang diberikan pada Fed oleh pemerintahan saat ini.

Emas spot menembus di atas $4.600 untuk pertama kalinya.

Menurut Jinshi News, emas spot telah menembus angka $4.600 untuk pertama kalinya, dengan kenaikan kumulatif $280 pada bulan pertama tahun baru.

Michael Saylor: Aset dengan kinerja terbaik selama dekade terakhir adalah NVDA, MSTR, dan BTC

Michael Saylor, pendiri dan ketua eksekutif Strategy, menyatakan dalam artikel di platform X bahwa aset dengan kinerja terbaik selama dekade terakhir adalah: kecerdasan digital (Nvidia, NVDA), kredit digital (Strategy, MSTR), dan modal digital (Bitcoin, BTC).

Whale besar mentransfer 26.000 ETH lagi ke bursa untuk menyelesaikan likuidasinya, merealisasikan keuntungan $269 juta.

Menurut analis on-chain Yu Jin, "whale" yang memegang 101.000 ETH selama 5 tahun dengan biaya rata-rata hanya $660 mentransfer 26.000 ETH terakhirnya ($80,88 juta) ke bursa Bitstamp 4 jam yang lalu, menyelesaikan likuidasinya. Dia mengakumulasi 101.000 ETH 5 tahun lalu dengan harga rata-rata $660 dan baru-baru ini melikuidasinya dengan harga rata-rata $3.313, merealisasikan keuntungan $269 juta (4 kali).

Media AS: Powell sedang diselidiki, mengarah langsung ke proyek renovasi gedung Federal Reserve.

Menurut Jinshi, mengutip The New York Times, pejabat yang mengetahui informasi mengungkapkan bahwa Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia telah meluncurkan investigasi kriminal terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengenai proyek renovasi markas Fed dan apakah Powell membuat pernyataan palsu kepada Kongres mengenai ukuran proyek. Investigasi, yang mencakup analisis pernyataan publik Powell dan tinjauan catatan pengeluaran terkait, disetujui pada bulan November lalu. Investigasi disetujui oleh kepala kantor, Jeanne Piro, sekutu lama Trump. Tidak jelas apakah Piro telah mengadakan grand jury atau mengeluarkan panggilan pengadilan. Namun, menurut seorang pejabat, jaksa di kantornya telah berulang kali menghubungi staf Powell, meminta dokumen terkait proyek renovasi. Trump telah lama mengkritik Powell karena menolak memotong suku bunga seperti yang dia minta, mengancam untuk memecatnya dan bersumpah untuk menuntut atas proyek renovasi Fed senilai $2,5 miliar, mengklaim Pak Powell "tidak kompeten."

Bitmine telah melakukan staking 109.504 ETH lagi, bernilai lebih dari $340 juta.

Menurut pemantauan Onchain Lens, Bitmine telah melakukan staking tambahan 109.504 ETH (senilai $340,49 juta). Hingga saat ini, mereka telah melakukan staking total 1.190.016 ETH, dengan nilai total $3,7 miliar.

Analis Bloomberg: SEC mungkin memproses aplikasi BTC ETF Morgan Stanley paling cepat 23 Maret.

Menanggapi pertanyaan "berapa lama waktu yang dibutuhkan SEC AS untuk memproses aplikasi BTC ETF Morgan Stanley", analis Bloomberg James Seyffart mengatakan: "Akan memakan waktu setidaknya 75 hari dari tanggal pengajuan aplikasi. Jadi akan sekitar 23 Maret."

Coinbase mengintensifkan tekanan pada Kongres AS, dengan ketentuan reward stablecoin menjadi poin perdebatan utama dalam legislasi kripto.

Menurut Bloomberg, Coinbase meningkatkan tekanan pada pembuat undang-undang AS untuk mempertahankan kemampuannya memberikan reward kepada pelanggan yang memegang stablecoin. Perusahaan percaya bisnis ini akan berisiko jika pembatasan yang sedang dibahas dimasukkan dalam RUU cryptocurrency besar yang diumumkan pada hari Senin. Sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa jika RUU tersebut mencakup apa pun di luar penguatan persyaratan pengungkapan reward, Coinbase mungkin mempertimbangkan kembali dukungannya untuk Digital Asset Market Structure Act, yang akan dipertimbangkan oleh setidaknya satu komite Senat pada hari Kamis. Orang dalam industri mengungkapkan bahwa solusi yang diusulkan adalah membatasi kemampuan untuk menawarkan reward kepada lembaga keuangan yang diatur, langkah yang didukung oleh beberapa pihak dalam industri perbankan yang percaya bahwa akun stablecoin yang menghasilkan imbal hasil akan menyedot simpanan dari bank tradisional. Coinbase telah mengajukan lisensi trust nasional, berharap menggunakan ini untuk menawarkan reward di bawah aturan. Namun, perusahaan kripto-native mendorong untuk mempertahankan model reward berbasis platform, bahkan tanpa lisensi trust, dan memperingatkan bahwa pembatasan yang lebih luas akan mengganggu lanskap kompetitif. Kata-kata spesifik RUU masih belum jelas, tetapi akan menambahkan ketentuan terkait reward, masalah yang telah melemahkan dukungan bipartisan untuk RUU struktur pasar dan dapat menunda pengesahannya. Sumber yang mengetahui masalah ini menunjukkan bahwa kompromi potensial adalah hanya mengizinkan lembaga keuangan berlisensi untuk menawarkan reward untuk saldo stablecoin. Baru-baru ini, lima perusahaan kripto menerima persetujuan bersyarat dari OCC AS untuk menjadi bank trust nasional. Mengingat persetujuan terbaru ini, RUU struktur pasar yang mengizinkan perusahaan trust berlisensi untuk menawarkan pengembalian mungkin menenangkan beberapa perusahaan kripto. Jika pembatasan diterapkan, orang dalam industri percaya itu akan memicu permainan "whack-a-mole", dengan perusahaan kripto mencari cara alternatif untuk memberikan reward kepada pengguna.

Michael Saylor telah merilis pembaruan Bitcoin Tracker lagi; dia mungkin mengungkapkan data akumulasinya minggu depan.

Pendiri dan ketua eksekutif Strategy Michael Saylor memposting informasi Bitcoin Tracker lagi di platform X, menulis "₿ig Orange". Berdasarkan pola masa lalu, Strategy selalu mengungkapkan informasi tentang peningkatan kepemilikan Bitcoin-nya sehari setelah berita terkait dirilis.

Posisi long Ethereum Brother Machi menunjukkan kerugian lagi, saat ini memegang 10.800 ETH.

Menurut analis on-chain Ai Yi, posisi long Ethereum Machi Dage telah mengalami kerugian tidak terealisasi lagi sebesar $287.000. Dibandingkan dengan keuntungan tidak terealisasi di titik tertinggi ETH pada 7 Januari 2009, kerugian sekarang telah melebihi $2 juta. Dia saat ini memegang posisi long dengan leverage 25x sebanyak 10.800 ETH, senilai $33,62 juta, dengan harga pembukaan rata-rata $3.138,43.

Eksekutif Ethereum Foundation: Teknologi zero-knowledge menjadi arah inti dari roadmap jangka menengah Ethereum.

Menurut CoinDesk, Hsiao-Wei Wang, co-direktur eksekutif Ethereum Foundation, menyatakan dalam wawancara bahwa Ethereum terus bergerak menuju masa depan di mana kriptografi zero-knowledge adalah bagian inti dari jaringan. Dia menggambarkan teknologi zero-knowledge sebagai bagian dari roadmap jangka menengah Ethereum, mencatat banyak terobosan di bidang ini selama satu hingga dua tahun terakhir. Meskipun peningkatan terbaru masih fokus pada peningkatan eksekusi dan ruang blob jaringan Layer 2, memasukkan zero-knowledge sebagai fitur tingkat protokol menjadi semakin layak. Memperkenalkan zero-knowledge langsung ke inti Ethereum dapat secara signifikan mengurangi jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk mengamankan jaringan, membuatnya lebih mudah untuk diskalakan tanpa mengorbankan desentralisasi atau keandalan. Hsiao-Wei Wang menekankan bahwa bahkan saat jaringan berkembang, ketahanan, resistensi sensor, dan netralitas tetap menjadi inti Ethereum.

Data: Token seperti Trump, CONX, dan ARB akan mengalami pembukaan kunci yang signifikan minggu depan, dengan nilai pembukaan kunci Trump diperkirakan sekitar $271 juta.

Menurut data Token Unlocks, token seperti Trump, CONX, dan ARB akan mengalami pembukaan kunci skala besar minggu depan. Secara khusus: Official Trump (TRUMP) akan membuka kunci sekitar 50 juta token pada pukul 08.00 WIB tanggal 18 Januari, mewakili 11,95% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $271 juta; Connex (CONX) akan membuka kunci sekitar 1,32 juta token pada pukul 08.00 WIB tanggal 15 Januari, mewakili 1,59% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $20,4 juta; Arbitrum (ARB) akan membuka kunci sekitar 92,65 juta token pada pukul 21.00 WIB tanggal 16 Januari, mewakili 1,86% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $19,2 juta; dan Cheelee (CHEEL) akan membuka kunci sekitar 20,81 juta token pada pukul 08.00 WIB tanggal 13 Januari, mewakili 2,78% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $11,6 juta. deBridge (DBR) akan membuka kunci sekitar 618 juta token pada pukul 08.00 WIB tanggal 17 Januari, mewakili 14,81% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $11,6 juta; Starknet (STRK) akan membuka kunci sekitar 127 juta token pada pukul 08.00 WIB tanggal 15 Januari, mewakili 4,83% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $10,4 juta; Sei (SEI) akan membuka kunci sekitar 55,56 juta token pada pukul 20.00 WIB tanggal 15 Januari, mewakili 1,05% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $6,7 juta; ZKsync (ZK) akan membuka kunci sekitar 173 juta token pada pukul 16.00 WIB tanggal 17 Januari, mewakili 3,16% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $5,9 juta.

Trump mengklaim dia tidak pernah merasa bahagia sampai dia membuat Amerika hebat lagi.

Menurut laporan Global Times yang dikutip oleh Jinshi, Trump bertemu dengan eksekutif industri minyak di Ruang Timur Gedung Putih untuk membahas kontrol AS masa depan atas industri energi Venezuela. Selama pertemuan, dia mengenakan bros "Trump" miniatur di bawah lencana bendera Amerika miniatur yang biasa dia kenakan di kerah jasnya. Ketika seorang reporter bertanya tentang asal aksesori tersebut, Trump menjawab, "Seseorang memberi saya ini. Anda tahu apa ini? Ini disebut 'Happy Trump'." Bros tersebut menampilkan gambar Trump yang diperbesar secara berlebihan dengan mulut terbuka, menampilkan gaya kartun yang khas. Banyak netizen segera menunjukkan kemiripannya dengan versi bobblehead Trump. Trump tidak mengungkapkan identitas pemberi hadiah. "Saya tidak pernah bahagia, tidak pernah puas," kata Trump, menarik kerah jasnya ke bawah dan melihat ke bawah pada bros tersebut, kemudian melihat ke atas pada reporter dengan senyum mengejek. "Saya tidak akan pernah puas sampai saya membuat Amerika hebat lagi. Tapi saya harus memberi tahu Anda, kami cukup dekat. Itu disebut 'Happy Trump'."

Wall Street Journal: Ekspor minyak Venezuela sangat memanfaatkan USDT; Tether menekankan kepatuhan ketat terhadap sanksi internasional.

Menurut Wall Street Journal, Maduro berperan dalam menjadikan Tether sebagai stablecoin terkemuka di dunia karena itu adalah alat penting bagi perusahaan minyak milik negara Venezuela (Petróleos de Venezuela, PdVSA) untuk menghindari sanksi. Tether digunakan sebagai mata uang penyelesaian untuk transaksi minyak dan menyediakan jalur kehidupan ekonomi bagi warga Venezuela yang menderita dari penurunan nilai bolivar mereka. Juru bicara Tether menanggapi bahwa perusahaan mematuhi semua peraturan sanksi AS dan internasional yang berlaku dan bekerja sama erat dengan pihak berwenang AS, termasuk Office of Foreign Assets Control, dan secara teratur membantu penegak hukum dalam membekukan alamat yang terkait dengan aktivitas ilegal atau pelanggaran sanksi atas permintaan yang sah.

TRADOOR mengalami penarikan besar, dengan token senilai $2,1 juta didistribusikan ke 10 dompet baru.

Menurut onchainschool, sekitar tiga jam yang lalu, token TRADOOR senilai $2,1 juta ditarik dari bursa cryptocurrency Bitget. Token-token ini kemudian didistribusikan ke 10 dompet yang baru dibuat, dan penarikan lebih lanjut mungkin terjadi kemudian.

Brother Maji menutup semua posisi long ZEC-nya dengan leverage 10x dalam waktu kurang dari satu jam, tetapi masih memegang posisi long di ETH dan HYPE.

Menurut pemantauan data on-chain, Huang Licheng, yang dikenal sebagai "Brother Machi," menutup semua posisi long ZEC-nya dengan leverage 10x dalam waktu kurang dari satu jam, menghasilkan keuntungan sekitar $2.544. Dia saat ini memegang posisi long Ethereum dengan leverage 25x sebanyak 10.900 ETH dan kerugian mengambang $353.523; dan posisi long HYPE dengan leverage 10x sebanyak 9.888,88 HYPE dan kerugian mengambang $180.

CZ menanggapi komentar "supercycle": Satu tweet memiliki pengaruh terbatas dan tidak dapat memprediksi masa depan.

Menanggapi tweet sebelumnya bahwa "supercycle akan datang," CZ menegaskan kembali di platform X: "Satu tweet tidak bisa mengubah apa pun. Saya juga tidak bisa memprediksi masa depan. Mari terus membangun."