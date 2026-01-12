Siapa Juno Sauler, pelatih kepala baru Gilas Pilipinas Youth?

MANILA, Filipina – Dia datang dengan resume yang mengesankan yang kebanyakan orang tidak tahu.

Juno Sauler, pelatih kepala baru Gilas Pilipinas Youth yang menggantikan LA Tenorio, sudah memiliki karier yang dihiasi dengan prestasi ketika Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) menunjuknya pada Sabtu, 10 Januari.

Ini terjadi saat tim nasional bersiap untuk Kejuaraan SEABA U-18 pada Juli ini, di mana dua tim teratas akan mendapatkan tempat di Piala Asia U-18 FIBA.

Sauler yang berusia 52 tahun saat ini menjabat sebagai asisten Tenorio di Magnolia Hotshots di PBA sekaligus bekerja dengan pelatih Pido Jarencio dalam kampanye basket putra UAAP UST Growling Tigers.

"Coach Juno membawa banyak pengalaman dan koneksi di seluruh negeri yang akan sangat penting dalam membangun tim terkuat yang mungkin," kata presiden SBP Ricky Vargas dalam sebuah pernyataan.

Kekayaan pengalaman itu ditempa selama perjalanan melatih 30 tahun yang membawanya melalui setiap level permainan.

Juara di setiap level

Sauler telah menang di setiap level bersama almamaternya La Salle. Dari 1999 hingga 2001, dia mengarahkan Lady Archers meraih beberapa gelar UAAP putri sambil juga melatih La Salle Zobel Junior Archers mencapai tiga kali berturut-turut finis tiga besar.

Dia kemudian bergabung dengan program putra sebagai asisten pada 2011, sebelum mengambil alih sebagai pelatih kepala pada 2013 dan mengantarkan Green Archers meraih kejuaraan UAAP Musim 76 hanya di musim pertamanya memimpin.

Sauler juga pernah memenangkan kejuaraan sebagai asisten pelatih di PBA, meraih empat gelar selama 13 tahun bersama Barangay Ginebra dan satu gelar bersama Magnolia di bawah pelatih kepala Chito Victolero pada 2018.

Baru-baru ini, Sauler memainkan peran kunci dalam kebangkitan UST. Sejak bergabung dengan Tigers sebagai asisten pelatih pada 2024, dia telah membantu mengarahkan program ini ke penampilan Final Four berturut-turut setelah kekeringan playoff lima tahun.

Advokasi untuk olahraga pemuda

MENGAMBIL KEPUTUSAN. Juno Sauler (kanan) berkumpul dengan pelatih kepala UST Pido Jarencio (tengah) dan sesama asisten Peter Martin selama turnamen basket putra UAAP. Foto kontribusi dari The Varsitarian

Selain melatih di tingkat perguruan tinggi dan profesional, Sauler juga mendorong reformasi basket pemuda, terutama menyerukan larangan pertahanan zona untuk mempercepat perkembangan pemain.

Pada 2023, Sauler menyatakan sikapnya, menyerukan pencegahan — jika bukan larangan langsung — pertahanan zona dalam basket pemuda, dengan alasan bahwa itu menumbuhkan kebiasaan buruk dan menghambat perkembangan pemain dengan melindungi atlet dari mempelajari dasar-dasar man-to-man.

Menurut Sauler, kekuatan basket seperti Australia, Spanyol, Lithuania, dan Serbia semuanya telah melarang pertahanan zona pada kelompok usia di bawah 15 tahun.

Inisiatifnya sejak itu telah memicu perubahan di berbagai liga pemuda di Filipina, dengan Batang PBA, rekan tingkat pemuda dari liga profesional, menerapkan prinsip tanpa-zonanya, bersama liga lainnya. – Rappler.com