Vitalik: Saya berharap mekanisme open-source dari algoritma X dapat diverifikasi dan direproduksi.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/12 10:05
PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menanggapi pernyataan Elon Musk bahwa dia akan membuka sumber algoritma platform X baru dalam waktu tujuh hari, sebuah proses yang diulang setiap empat minggu, salah satu pendiri Ethereum Vitalik Buterin berkomentar: "Jika diimplementasikan dengan benar, ini adalah langkah yang baik. Saya berharap mekanisme ini dapat diverifikasi dan direproduksi. Meskipun tidak akan menyelesaikan semua masalah, ini secara efektif mengatasi tuntutan transparansi algoritma yang sudah lama ada dari saya dan banyak anggota masyarakat. Selain itu, saya sebenarnya berpikir empat minggu mungkin sedikit terlalu optimis, karena itu berarti algoritma perlu pembaruan yang sering untuk mencegah celah. Algoritma memang perlu dapat diverifikasi dan direproduksi sehingga pengguna yang merasa telah diblokir, diturunkan peringkatnya, dll., dapat melihat kode eksekusi algoritma dan memahami mengapa postingan mereka tidak dilihat."

