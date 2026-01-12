BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Dalam edisi ini, kami mengeksplorasi mengapa pembelian kembali token kembali menjadi sorotan, kapan strategi ini berhasil, dan kapan tim harus berpikir dua kali.Dalam edisi ini, kami mengeksplorasi mengapa pembelian kembali token kembali menjadi sorotan, kapan strategi ini berhasil, dan kapan tim harus berpikir dua kali.

The Funding: Mengapa pembelian kembali token tiba-tiba menjadi fokus

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/12 10:15
TokenFi
TOKEN$0.004913-7.16%
THINK Token
THINK$0.00231--%

Dalam edisi ini, kami menjelajahi mengapa pembelian kembali token kembali menjadi sorotan, kapan strategi ini berhasil, dan kapan tim harus berpikir dua kali.

Peluang Pasar
Logo TokenFi
Harga TokenFi(TOKEN)
$0.004913
$0.004913$0.004913
-6.70%
USD
Grafik Harga Live TokenFi (TOKEN)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59