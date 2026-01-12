PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot XRP mencatat arus masuk bersih sebesar $38,07 juta minggu lalu (Waktu Timur AS, 5 Januari hingga 9 Januari).

ETF spot XRP dengan arus masuk bersih terbesar minggu lalu adalah Bitwise XRP ETF (XRP), dengan arus masuk bersih mingguan sebesar $27,1 juta. Total arus masuk bersih historis untuk XRP saat ini adalah $292 juta. Yang terbesar kedua adalah Franklin XRP ETF (XRPZ), dengan arus masuk bersih mingguan sebesar $24,47 juta. Total arus masuk bersih historis untuk XRPZ saat ini adalah $277 juta.

ETF spot XRP dengan arus keluar bersih terbesar minggu lalu adalah 21Shares XRP ETF TOXR, dengan arus keluar bersih mingguan sebesar $39,83 juta. Total arus keluar bersih historis untuk TOXR kini telah mencapai $7,77 juta.

Hingga saat berita ini diterbitkan, ETF spot XRP memiliki total nilai aset bersih sebesar $1,47 miliar, rasio aset bersih ETF (kapitalisasi pasar sebagai persentase dari total kapitalisasi pasar Bitcoin) sebesar 1,16%, dan arus masuk bersih kumulatif historis sebesar $1,22 miliar.