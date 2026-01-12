BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot XRP mencatat arus masuk bersih sebesar $38,07 juta minggu lalu (Waktu Timur AS, 5 Januari hingga JanuariPANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot XRP mencatat arus masuk bersih sebesar $38,07 juta minggu lalu (Waktu Timur AS, 5 Januari hingga Januari

ETF spot XRP mencatat arus masuk bersih sebesar $38,07 juta minggu lalu.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/12 11:42
XRP
XRP$2.1014-2.27%
Talus
US$0.0064-2.58%
Franklin
FRANKLIN$0.0004218+5.52%
Nowchain
NOW$0.00084-9.67%

PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, ETF spot XRP mencatat arus masuk bersih sebesar $38,07 juta minggu lalu (Waktu Timur AS, 5 Januari hingga 9 Januari).

ETF spot XRP dengan arus masuk bersih terbesar minggu lalu adalah Bitwise XRP ETF (XRP), dengan arus masuk bersih mingguan sebesar $27,1 juta. Total arus masuk bersih historis untuk XRP saat ini adalah $292 juta. Yang terbesar kedua adalah Franklin XRP ETF (XRPZ), dengan arus masuk bersih mingguan sebesar $24,47 juta. Total arus masuk bersih historis untuk XRPZ saat ini adalah $277 juta.

ETF spot XRP dengan arus keluar bersih terbesar minggu lalu adalah 21Shares XRP ETF TOXR, dengan arus keluar bersih mingguan sebesar $39,83 juta. Total arus keluar bersih historis untuk TOXR kini telah mencapai $7,77 juta.

Hingga saat berita ini diterbitkan, ETF spot XRP memiliki total nilai aset bersih sebesar $1,47 miliar, rasio aset bersih ETF (kapitalisasi pasar sebagai persentase dari total kapitalisasi pasar Bitcoin) sebesar 1,16%, dan arus masuk bersih kumulatif historis sebesar $1,22 miliar.

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.1014
$2.1014$2.1014
-2.53%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59